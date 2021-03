Olten 2 Jahre stand das Lokal leer – jetzt zieht der selbstdeklarierte «Professor Doktor Dönermann» ein Unter Süleyman Nagas’ Leitung eröffnet ein neues Kebab-Lokal an der Oltner Kirchgasse. Ob es eine Betriebsbewilligung hat, weiss die städtische Behörde noch nicht. Rebecca Rutschi 0 Kommentare 10.03.2021, 05.00 Uhr

Für rund 400'000 Franken wurde das «Kebab Noon» renoviert. Süleyman Nagas ist stolz auf das Ergebnis. Bruno Kissling

Mehr als zwei Jahre stand die Ladenfläche im Gebäude an der Kirchgasse 4 leer. Seitdem der «Ässpunkt Food Court» im Januar 2019 geschlossen wurde, bewegte sich ausser den angebrachten «Kebab Noon»-Schildern wenig. Nun geht es aber wieder geschäftig zu und her. Während einem Gespräch mit dem Geschäftsführer von «Kebab Noon», Süleyman Nagas, hantieren einige Männer im Hintergrund mit Überwachungskameras, Küchengeräten und Dekorationsartikel.

Sie bereiten das Lokal auf dessen Eröffnung am Mittwoch vor. Die Renovationsarbeiten und die neue Inneneinrichtung hätten insgesamt rund 400'000 Franken gekostet, berichtet Nagas. «Es ist mir wichtig, dass ich das Lokal schön machen kann für meine Kunden.»

6 Angestellte arbeiten ab heute im Kebab-Imbiss. Wenn es gut läuft würde Nagas aber gerne noch mehr einstellen. Bruno Kissling

Vom Standort an der Kirchgasse 4 träumt Nagas schon lange. Er sei vor über 20 Jahren, als er beim Hammer Imbiss arbeitete, schon einmal daran vorbeigelaufen und habe das Schuhgeschäft beneidet, welches damals dort situiert war. Er sei glücklich darüber, dass er dort nun als Geschäftsführer wirken dürfe. Warum es solange gedauert hat bis zur Eröffnung weiss er nicht. Eine Firma habe das Lokal gemietet und ihn anschliessend als Geschäftsführer angestellt.

Zuvor befand sich der «ässpunkt Food Court» an der Kirchgasse 4. Dieser musste jedoch sieben Monate nach der Eröffnung wieder schliessen:

Nagas ist überzeugt, dass «Kebab Noon» länger bestehen wird als der vorgängige «Ässpunkt Food Court». Er lebe erstens für seine Gastronomiebetriebe. «Ich liebe meinen Job und ich liebe meine Kunden», meint er strahlend. Und zweitens: «Man kennt mich in Olten. Mein Gesicht und mein Name sind eine Marke geworden.»

Er betreibt bereits seit mehreren Jahren den Multipoint im Oltner Bifangquartier. Die Leute wüssten, dass sie bei ihm gute Kebabs bekämen. «Ich bin eben kein Geschäftsführer, sondern ein Professor Doktor Dönermann», scherzt er. Nagas hat auch ausserhalb von Olten schon Erfahrung als Dönermann gesammelt. Er arbeitete so unter anderem auch schon in Sion, Biel und Zürich. Am liebsten sei er aber in Olten, sagt er überzeugt. «Olten ist meine Heimat.»

Der Stadt liegt keine Kopie der Bewilligung vor

Ein bisschen «Zürich-Flair» möchte er seinem neuen Oltner Lokal dennoch verleihen. Er legte demnach die Öffnungszeiten von 7 bis 4 Uhr morgens aus, 21 Stunden am Stück. «Ideal für einen Döner nach dem Ausgang.»

Um bis spät nachts noch offen haben zu dürfen, bräuchte Nagas eine Barbewilligung. Eine solche müsste er – genauso wie eine grundsätzliche Betriebsbewilligung, um den Imbiss betreiben zu dürfen – beim kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit einholen. Dieses wollte gegenüber dieser Zeitung aus datenrechtlichen Gründen keine Auskunft dazu geben.

Die Oltner Stadtbehörde teilte auf Anfrage jedoch mit, dass ihr weder die Kopie einer Betriebs- noch Barbewilligung vorliege. Ob der «Kebab Noon» - Imbiss also tatsächlich bis morgens um vier geöffnet haben, geschweige denn am Mittwoch überhaupt eröffnen dürfte, bleibt demnach noch ungeklärt.