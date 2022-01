Kreuz Obergösgen: Der Landgasthof ist zum Kauf ausgeschrieben

Obergösgen Nach 27 Jahren ist der Landgasthof Kreuz in Obergösgen zum Verkauf ausgeschrieben Die ganze Liegenschaft samt Restaurant und fünf Gästezimmern soll für 1,65 Millionen Franken einen neuen Eigentümer erhalten. Lavinia Scioli 19.01.2022, 18.00 Uhr

Der Landgasthof Kreuz in Obergösgen sucht einen neuen Besitzer. Bruno Kissling

«Hier bietet sich eine einmalige Gelegenheit für einen ambitionierten Gastronomen!», schreibt die Immobilia 4 AG in der Verkaufsbroschüre. Die Firma mit Sitz in Aarau wurde mit dem Verkauf des Landgasthofes Kreuz als Aktiengesellschaft in Obergösgen beauftragt. Ein entsprechendes Inserat findet sich im Internet auf dem bekannten Portal Homegate. Wieso soll aber die Liegenschaft verkauft werden?