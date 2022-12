Oberamtsvorsteherin Dorothé Berger geht jetzt in den Winterschlaf

Oberamt Olten-Gösgen Oberamtsvorsteherin Dorothé Berger verabschiedet sich: «Jetzt halte ich Winterschlaf – bis im Frühling» Gut 20 Jahre wirkte die Frau aus dem Zürcher Oberland auf dem Oberamt Olten-Gösgen. Davon 16 Jahre als Chefin. Jetzt tritt sie in den Ruhestand. Was damit kommt, weiss sie noch nicht. Urs Huber Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dorothé Berger: erst Drogistin, dann Polizistin und schliesslich Vorsteherin des Oberamts Olten-Gösgen. Jetzt tritt sie in den Ruhestand. Bruno Kissling

Wer die vife Dame morgens im zügigen Schritt über Oltens Citykreuzung verkehren sieht, mag nicht an deren Ruhestand denken. Wer sie reden hört, erinnert sich vielleicht eher ans Fluidum des Flughafens Zürich-Kloten. Und weniger ans recht anonym wirkende Oberamt am Amthausquai, wo sie seit 2001 ein und aus geht. Erst als Stellvertreterin von Hans Hug, seit 2006 als Vorsteherin. «Seit 1. September 2006», präzisiert sie noch.

Aber auch wenn er für Aussenstehende recht überraschend kommt, der Ruhestand: «Es war einfach der richtige Zeitpunkt dafür», sagt Dorothé Berger dazu.

Ihre Laufbahn: eher aussergewöhnlich. Sie lacht, streicht eine Haarlocke zurück, schweigt. Begonnen als Juristin? Nein. Das Oberamt als Höhepunkt einer Verwaltungslaufbahn? Auch nicht. Was dann? Vielleicht hilfreich zu wissen, dass die Frau in einer Kleingewerblerfamilie im Zürcher Oberland gross wurde. Sie lernte Drogistin.

«Ich wusste: Ich bleibe auf diesem Beruf, wenn ich mich nicht noch nach was anderem umschaue.»

Sie nickt. Wurde Polizistin bei der Kantonspolizei Zürich. Mit allem Drum und Dran; Polizeirekrutenschule, Streifendienst und so? «Ja, ja,» sagt Dorothé Berger, die eigentlich Dorothea heisst, aber irgendwann mal fand, das töne doch zu sehr nach Grosstante. «So wurde ich zur Dorothé», lacht sie. Auf ihr Polizistinnendasein folgte die Tätigkeit als Vollzugsbeamtin im Straf- und Massnahmenvollzug des Kantons Zürich, ehe sie zum Oberamt wechselte.

Zürcher Dialekt von sprachlichen Jurasüdfuss-Einflüssen ferngehalten

Nach Olten zog sie vor 30 Jahren, lange bevor sie zum Oberamt ging. Zuvor pendelte sie zwischen Olten und Zürich. Erstaunlich: In diesen drei Jahrzehnten hat sie ihren Zürcher Dialekt weitgehend von sprachlichen Jurasüdfuss-Einflüssen ferngehalten. «Das sagt man mir immer wieder», schiebt sie heiter dazwischen.

Am 23. Dezember hat sie ihren letzten Arbeitstag. «Natürlich ist das ein Umbruch», hält sie fest. Zumal die Zürcher Oberländerin gesteht, in ihrem Amt «eigentlich alles gern gemacht» zu haben. Einbürgerungsgespräche, Schlichtungsverhandlungen zwischen Mieter und Vermieter, bei denen immer eine Portion diplomatisches und menschliches Geschick von Vorteil ist. «Ich glaube, das bringe ich mit», sagt sie.

Aber man kann mit ihr nicht «Stäckli uf und ab» machen. Sie räumt ein, durchaus bestimmt auftreten zu können. Irgendwann sei der Punkt erreicht, der das Ende der Fahnenstange bedeutet. Man glaubt ihr das aufs Wort.

Die Welt des gesunden Menschenverstandes

Das mag Dorothé Berger schon als Kind mitbekommen haben, wenn sie mit ihrem Vater, dem Dorfmetzger, beim Viehhandel dabei war. Handeln und einschlagen, Elemente aus der Welt des gesunden Menschenverstands. An den mag die Oberamtvorsteherin appellieren, wenn die Welt gelegentlich aus den Fugen zu geraten droht.

Wie man sie dann doch in den Fugen behält? «Man traut es sich fast nicht mehr zu sagen, weil’s auch ein bisschen abgegriffen klingt: Aber man muss einfach Menschen mögen», reicht sie nach. Speziell auch bei Vollstreckungsbefehlen. «Man hat darauf hinzuwirken, doch noch zu einer gütlichen Lösung zu kommen, ohne dass jemand sein Gesicht verliert.» Das offene, aber doch schwierig umzusetzende Geheimnis der hohen Verhandlungskunst.

Nach den Veränderungen der letzten 20 Jahre befragt, stutzt Dorothé Berger kurz. Wohl gar nicht so einfach zu sagen.

«Ja, vielleicht sind die Menschen etwas dünnhäutiger geworden, ist die Toleranz eher geschwunden.»

Aber gleichzeitig seien die Leute noch immer dankbar für einen guten Rat, einen sachlichen Hinweis oder auch nur dafür, einmal auf ein offenes Ohr gestossen zu sein.

Alle vier Oberämter bleiben erhalten

Doch bei aller Erfülltheit: Etwas genagt am Selbstverständnis des Oberamtes hat der Auftrag des Kantonsrates an den Regierungsrat im Jahr 2018 schon. Der sollte prüfen, ob die Aufgaben der Oberämter effizienter und günstiger durch andere kantonale oder kommunale Dienststellen übernommen werden könnten.

Mit dem erst kürzlich kommunizierten Entscheid des Regierungsrates kann die scheidende Oberamtsvorsteherin leben. Demnach bleiben die bisherigen vier Standorte der Oberämter im Kanton als Anlaufstelle für die Bevölkerung bestehen, die Leitung der Oberämter erfolgt aber künftig nur noch von den zwei Standorten Solothurn und Olten aus. Damit werden diese zu Kompetenzzentren aufgewertet.

Natürlich sei der Ruhestand ein Umbruch, hat die Oberamtsvorsteherin vorhin gesagt. Sie, die alles gern gemacht hat bei ihrer Arbeit. Auch die Kontaktpflege zu Gemeinden und deren Vertretenden. Interessant und erfüllend sei das gewesen. Was nach dem 23. Dezember kommt? Die Antwort ist typisch für ihre Unverstelltheit. Denn während sich andere winden und kühne Zukunftsprojekte anzugehen versprechen, sagt sie lapidar: «Das weiss ich noch nicht.»

Und jetzt: Ab in den Winterschlaf

Beschreiben hingegen mag sie die Befindlichkeit präzise. «Jetzt halte ich Winterschlaf – bis im Frühling», sagt sie keck. Will heissen: Nichts und niemandem nachjagen, vielleicht ankommen in der neuen Epoche. Hinübergleiten in den zwangsfreieren Alltag. Furcht vor Bedeutungsverlust? Sie habe nie Wert auf breite Öffentlichkeit und Repräsentanz gelegt. Also werde sie diese auch nicht vermissen, glaubt sie.

Ihre allernächste berufliche Umgebung vielleicht schon. Dorothé Berger steht einem stabilen fünfköpfigen Team vor, das von wenig Fluktuation geprägt war und harmonierte.

Und dann hält doch noch die Geschichte des ungleichen Augenpaares Einzug: jene vom lachenden und weinenden Auge. Natürlich sei das auch bei ihr nicht anders, meint Dorothé Berger. Sie, die stets glücklich war im Beruf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen