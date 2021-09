New Jersey-Harvard-Kappel Professor Ludwig aus Kappel: Vom Leben auf beiden Seiten des grossen Teichs Seine ersten Lebensjahre verbrachte Sämi Ludwig aus Kappel am Amtshausquai in Olten. Auf seinem Weg zum Professor für Amerikastudien verliess er die Schweiz aber mehr als einmal. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Sämi Ludwig erinnert sich gerne an die Jahre in den USA geniesst aber auch oft und gerne den heimischen Garten in Kappel. Denise Donatsch / Oltner Tagblatt

Ein Einfamilienhaus in Kappel mit idyllisch gestaltetem Garten – das ist das Zuhause von Sämi Ludwig und seiner Familie. Aussenstehende Personen kämen beim Anblick des trauten Heimes wohl nicht auf die Idee, dass sich die Vergangenheit Ludwigs oft und lange in den USA abspielte – einem Land, mit dem er bis heute eng verbunden ist.

Die ersten Lebensjahre verbrachte er in Olten am Amtshausquai, wo sein Vater eine Arztpraxis führte. Auch seine Mutter war ausgebildete Ärztin, praktizierte aber wenig. «Meine Mutter kümmerte sich um uns Kinder, war jedoch die offizielle Aufklärungstante des Kantons Solothurn.» Regelmässig habe sie die jungen Frauen im Hauswirtschaftsunterricht besucht, um dort Aufklärungsarbeit zu leisten.

Die jungen Männer waren davon noch ausgenommen und besuchten stattdessen den Werkunterricht. «Meine Mutter galt weitherum als offen und tolerant, zuhause hatte sie aber eher romantische Vorstellungen der Liebe.»

Private High School in New Jersey

Als Zehnjähriger zog seine Familie nach Starrkirch-Wil; von dort aus besuchte Ludwig das Langzeitgymnasium an der Kantonsschule Olten. «Während meiner Kantizeit absolvierte ich ein Austauschjahr in den Vereinigten Staaten.» Eine Zeit, an die er sich gerne erinnere. In New Jersey habe er eine hervorragende private High School besuchen können. «An der dortigen Schule waren sehr viele Jugendliche aus gutem Haus und das Unterrichtsniveau war ähnlich hoch wie an der Kantonsschule Olten», was bei weitem nicht an jeder öffentlichen High School der Fall sei.

Zurück in der Schweiz absolvierte er die Matura und entschloss sich, an der Uni Bern Anglistik zu studieren. Auch seine Dissertation «Concrete Language» schrieb er in Bern; eine Arbeit, in der er sich mit Modellen interkultureller Kommunikation in zwei postmodernen amerikanischen Texten beschäftigte. Dass diese Gegenwartsschriftsteller auch privat Familienfreunde wurden und ihn in Kappel besuchten, seien tolle Erfahrungen gewesen.

Als Gastwissenschaftler in Harvard

Neben dem Verfassen weiterer Bücher – das letzte erschien 2020 –, strebte Ludwig weiter Richtung Professur. Wichtige Stationen auf dem Weg dorthin lagen erneut in den USA. An den kalifornischen Universitäten in Riverside und Berkeley betrieb er als wissenschaftlicher Mitarbeiter Recherchen für seine Habilitation. Als Gastwissenschaftler war er für ein Jahr sogar in Harvard. «In Harvard gibt es in der Bibliothek jedes erdenkliche Buch, das man haben will.» Die Ablenkung von seiner Forschungsarbeit sei dort allerdings gross gewesen: «Man musste wählen, ob man am gleichen Abend lieber Arthur Miller oder Salman Rushdie hören wollte».

Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, kurz nach seiner Rückkehr erfolgreich seine Habilitation zu verteidigen. Nach einigen Jahren als Oberassistent fand er schliesslich eine Professur an der Universität in Mulhouse, wo er bis heute lehrt.

Der Unsinn von Effizienz und Innovation

Neben seinen beruflichen Erfolgen sticht eine Erfahrung im Leben des Intellektuellen besonders hervor. «Meine Frau Beatrice und ich konnten keine eigenen Kinder bekommen, weshalb wir uns dazu entschieden, zwei Kinder zu adoptieren.» Tochter Julia, eine gebürtige Amerikanerin vietnamesischer Abstammung, stiess in der Zeit in Übersee als 18 Monate altes Kleinkind zum Ehepaar Ludwig hinzu. «Es war ein Wahnsinnserlebnis, dieses kleine Mädchen in Empfang nehmen zu dürfen. So brachten wir etwas mit Händen und Füssen nach Hause.» Die Familie wurde komplettiert durch die Adoption von Sohn Jonathan, der äthiopisch aussieht, aber in Bern auf die Welt kam. «In meiner Jugend hätte ich es mir nie erträumt, eine Regenbogenfamilie zu haben», sagt Sämi Ludwig.

«Alles andere als menschenfreundlich» Die Rolle als Vaters bringt es mit sich, dass Ludwig gewissen gesellschaftlichen Phänomenen besonders kritisch gegenübersteht. «Der gegenwärtig überall herrschende Optimierungswahn, nur um mehr Profit generieren zu können, ist alles andere als menschenfreundlich.» Viele blieben auf der Strecke, weil sie nicht in dieses Leistungs-Schema passten.

Schimpfwörter: Innovation und Effizienz

Die ultimativen Schimpfwörter unserer Zeit sind für den Professor darum «Effizienz» und «Innovation». «Auch wenn dadurch im Hightech-Bereich viel Neues entwickelt wurde – bringt es dem Menschen schlussendlich tatsächlich etwas?» Für alles brauche man mittlerweile einen Qualifikationsausweis und einfache Arbeit zu finden gestalte sich zunehmend schwierig. Für die Zukunft wünsche er sich deshalb, dass sich dieser Effizienzwahn wieder beruhigt und es richtige Arbeit für alle Menschen gibt.