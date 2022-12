Hotel Restaurant Froburg geht nächsten Frühling wieder auf

Trimbach/Olten Wachgeküsst: Das Restaurant-Hotel Froburg steht vor der Wiedereröffnung Die Bürgergemeinde Olten verpachtet den Betrieb an Feusuisse. Der Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und Abgassysteme ist auf dem Berg schon seit 1967 durch einen 100 Jahre währenden Baurechtsvertrag mit der Bürgerschaft verbunden. Urs Huber Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Von links: Lukas Buser, Andreas Nussbaum, Mike Piller und Corsin Farrér vor dem Restaurant-Hotel Froburg. Bruno Kissling

«Super Salatteller mit Ei. Jedes Mal ganz frisch. Sitzplätze innen und aussen unter dem Sonnenschirm.» Die vorläufig letzte Bewertung des Restaurant-Hotels Froburg im Netz stammt vom August 2020. Und ist zudem eine positive. Bald könnten weitere folgen.

Endlich, möchte man sagen und hört Wandernde, Spaziergängerinnen, Biker und Ausflügler förmlich aufatmen. «D’Froborg», wie das Restaurant-Hotel Froburg im Volksmund genannt wird, öffnet nämlich die Tore wieder. Zwar dauert's bis zur Wiedereröffnung noch ein paar Monate. Aber immerhin. Ein Zeichen.

Seit September 2020, als das Haus nach dem Auszug des letzten Pächterpaares geschlossen worden war, standen potenzielle Gäste vor verschlossenen Türen. Auf Frühling/Sommer 2023 ist der Neuanfang unter der Ägide von Feusuisse, dem langjährigen Vertragspartner der Oltner Bürgerschaft, vorgesehen. Die Pacht wird vorerst für die kommenden fünf Jahre abgeschlossen.

Konstruktive Vertragsverhandlungen

«Wir haben uns schnell gefunden», sagt Lukas Buser, Bürgerrat und Mitglied der Froburgkommission, die sich in den vergangenen zwei Jahren der Zukunft des verwaisten Restaurations- und Hotelbetriebes angenommen hat. Und Corsin Farrér, Geschäftsführer von Feusuisse, konkretisiert: «Die Vertragsverhandlungen verliefen konstruktiv.» Und speditiv, möchte man sagen. Synergien stehen im Vordergrund, nachdem die Bürgerschaft erst auf eine Pacht mit einer Privatperson gesetzt hatte, sich aber schliesslich nichts ergab.

Das Restaurant Froburg der Bürgergemeinde Olten befindet sich links, rechts im Bild das Gebäude, wo sich die Feusuisse befindet, beides auf Trimbacher Boden. Bruno Kissling

Ja, es liesse sich gar von einer klassischen Win-win-Situation reden. Einerseits können die Berufsleute von Feusuisse wieder ortsnah verpflegt werden, andererseits sorgt just dieser Umstand für einen Sockelbetrieb im Restaurant und ermöglicht längere Öffnungszeiten für die Tageskundschaft.

Auch ein Abendbetrieb ist angedacht

Angedacht sind solche von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, wie Mike Piller als Vertreter der Pächterin und Verantwortlicher des Restaurantbetriebes zu verstehen gibt. Freitags und samstags ist gar ein Abendbetrieb vorgesehen.

Mike Piller, ausgebildeter diplomierter Hôtelier-Restaurateur, war von 2012 bis 2018 Fachlehrperson und Dozent an der Swiss School of Tourism and Hospitality (Hotelfachschule), wurde dann stellvertretender Geschäftsführer des Restaurants Seegarten, Stiftung Park im Grünen und ist seit Januar 2022 Leiter Berufsbildung bei Feusuisse.

Speziell die Tageskundschaft hatte die Bürgerschaft bei ihrer Vereinbarung mit Feusuisse im Auge. «Es war uns ein Anliegen, die ‹Froburg› wieder als Gasthaus für Ausflügler und andere Tagesgäste eröffnen zu können», gibt Bürgerrat Andreas Nussbaum zu verstehen. Mit dem vorliegenden Pachtvertrag werde dieses Ziel erreicht. Und: Das Bedürfnis eines offenen Hauses sei mit Sicherheit vorhanden. Dies hätten all die Rückmeldungen aus den vergangenen beiden Jahren gezeigt.

Investitionen von rund 900'000 Franken

Die Bürgerschaft hat das Gasthaus auf Vordermann bringen lassen, die Küche ist praktisch neu. Die Gaststube harrt der letzten Auffrischung, die Aussenterrasse wird ebenfalls neugestaltet und im oberen Stock stehen frisch ausstaffierte Zimmer für 16 Personen bereit. Der Charme der Räume ist selbst bei aufgestuhltem Arrangement nicht zu leugnen. Und der wohlig warme Kachelofen tut ein Übriges. Auf rund 900'000 Franken belaufen sich die Investitionen der Bürgerschaft.

Dass sich der deutsche Philosoph und Philologe Friedrich Nietzsche in den 1870er-Jahren auf der «Froburg» aufgehalten haben soll, schlägt sich jetzt in einer Wiederbelebung seines Namens nieder. Mit der angedachten «Nietzsche-Bühne» nämlich wartet ein hübscher Allzweckraum auf interessierte Kundschaft. «Dort lassen sich allenfalls Ausstellungen präsentieren, Sitzungen abhalten oder kleinere kulturelle Anlässe veranstalten», wirft Piller ein.

Nicht Mitarbeiter, sondern gute Mitarbeiter gesucht

Bei der Rekrutierung von Gastropersonal will der Pächter übrigens nichts überstürzen. «Wir suchen nicht Mitarbeitende, wir suchen gute Mitarbeitende», fährt Piller im Bewusstsein fort, damit einem in heutiger Zeit nicht ganz einfachen Unterfangen gegenüberzustehen. Aber wie sagt doch der Volksmund jeweils: Gut Ding will Weile haben. Genau. «Die Hauptherausforderung wird sein, das Haus wieder hochzufahren», meint Corsin Farrér.

Wachgeküsst werden soll das historische Ensemble auf rund 800 Metern über Meer mit einer – wie man so schön sagt – gutbürgerlichen schweizerischen Küche und einem Betrieb ohne regelmässige Ruhetage. «Zudem wird man sicher auch Proviant für eine Bike- oder Wandertour kaufen können», wirft Mike Piller ein. Es sei eben stets eine Frage der Kundschaft.

Beide Parteien, Feusuisse wie Bürgergemeinde, sehen in der eingegangenen Kooperation eine langfristige Chance, das Haus wieder zu etablieren. «Wir sind richtig stolz auf das Arrangement», gibt Buser zu verstehen. Und Farrér seinerseits bezeichnet die ‹Froburg› auf Trimbacher Boden als Kraftort, das Projekt gar als Meilenstein für Feusuisse. Optimismus, wohin man blickt.

