Neuheit Oltens Bibliotheken jetzt mit einer einzigen Karte nutzen Die Stadt Olten vereinfacht den Zutritt zu beiden Häusern und eliminiert die Jahresgebühr für Kinder bis 16 Jahre. 02.06.2022, 17.30 Uhr

Die Jugendbibliothek Olten ist im Erdgeschoss des Stadthaus beheimatet – und rollt ihren Besuchenden manchmal auch den roten Teppich aus. Bruno Kissling

Seit 1. Juni können Nutzende der Jugendbibliothek Olten mit ihrer Bibliothekskarte auch das Angebot der Stadtbibliothek benutzen, wie die Stadtkanzlei in einer Verlautbarung mitteilt. Und die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek können selbstverständlich ihren Ausweis auch in der Jugendbibliothek zücken.

Leseförderung konkret

Im Hinblick auf die Leseförderung und den Grundsatz, dass Schulbibliotheken für die lokalen Kinder gratis sein sollen, hat der Stadtrat beschlossen, dass in Olten wohnhafte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre keine Jahresgebühr für die Nutzung der Stadtbibliothek und der Jugendbibliothek mehr bezahlen, sondern lediglich – wie neu bei allen Nutzenden – ein einmaliger Kostenanteil an die Erstellungs- und Verwaltungskosten der Verbundkarten erhoben wird.

Die Gebührenstruktur der beiden Bibliotheken, die seit diesem Frühjahr beide der Direktion Präsidium der Stadtverwaltung angehören, wurde im März vereinheitlicht. Dies ebnete den Weg zum gemeinsamen Verbundausweis. Bedingung ist, dass die Bibliotheksnutzenden in einer der beiden Bibliotheken eine gültige Bibliothekskarte besitzen.

Beim erstmaligen Besuch in der anderen Bibliothek muss man sich an der Ausleihtheke melden, damit die Benutzerdaten aktiviert werden können. Sobald dies geschehen ist, steht einem ausgiebigen Schmökern nichts mehr im Weg.

Unterschiedliche Altersgruppen, aber ähnliche Ziele

Die beiden Bibliotheken sprechen zwar unterschiedliche Altersgruppen an. Ihre Medienangebote ergänzen sich jedoch perfekt. So ist die breite Palette an Sachbüchern in der Stadtbibliothek auch für Kinder und Jugendliche spannend, welche einen Vortrag schreiben müssen. Und Grosseltern können für ihre Enkelkinder unkompliziert Bilderbücher aus der ­Jugendbibliothek holen, ohne sich neu registrieren und weitere Gebühren bezahlen zu müssen.

Stadtbibliothek: in der Oltner Altstadt beheimatet. Bruno Kissling

Besonders die Jugendlichen sollten durch die durchlässige Nutzung animiert werden, den Sprung von der Jugendbibliothek in die Stadtbibliothek zu wagen. Für die Nutzung der Bibliotheken gilt das jeweilige Reglement der Bibliothek, in der die Medien geholt werden.

So können sich die Bedingungen (zum Beispiel Ausleihmengen und -fristen) durchaus unterscheiden. «Auch ist es noch nicht möglich, Medien bei der einen Bibliothek zu holen und bei der anderen abzugeben», wie die Medienmitteilung weiter festhält. (otr)