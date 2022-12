Neuheit Nino Monteleone aus Olten: Er gibt speziellen Urnen den prosaischen Namen «Sternenwächter» Sein Händedruck ist fest, aber dennoch zurückhaltend. Der Oltner Jungunternehmer Nino Monteleone ist auf sensiblem Terrain daheim: Er wirbt für spezielle Urnen mit ebensolchem Namen. Urs Huber 29.12.2022, 18.00 Uhr

«Sternenwächter» in Bronze. zvg

Er hat ein eher untypisches Geschäftsmodell, der Jungunternehmer Nino Monteleone aus Olten: hochwertige, in der Schweiz hergestellte und wiederverwendbare Urnen nämlich.

Er wirkt zurückhaltend. Der Begriff «Unternehmer» behagt ihm nicht so recht. Er wolle nicht, dass man ihm vorwerfen könne, mit Tod und Trauer Geschäfte zu machen. Ein schwieriges Unterfangen für den gebürtigen Walliser.

Nino Monteleone. zvg

Aber: Sterben, so meint er, sei «anspruchsvoll»; jedenfalls für die Hinterbliebenen. Trauer, Formalitäten, Feierlichkeiten sollen würde- und respektvoll sein, Trost und Zuversicht spenden. «Das gilt auch für die Urne als letzte Hülle und ehrendes Andenken, was ja nichts anderes heisst als: ‹Ich denke an dich›», erklärt Monteleone.

Eigene Erlebnisse führten zur Entwicklung

Nino Monteleone spricht aus eigener Erfahrung. Mit seinem Anspruch, eine Urne für seinen Vater zu finden, die gleichzeitig Würde, Wertschätzung und zeitlose Ästhetik vereint, war Monteleone schnell ernüchtert: «Mein Anspruch war ein anderer. Es war offensichtlich Zeit für etwas Eigenes. Zusammen mit einem Goldschmied und einem Metallbauer gab ich meinen Ideen eine Form.» Der «Sternenwächter» erblickte das Licht der Welt.

Und das Spezielle am «Sternenwächter»? Dessen Deckel ist gleichzeitig Windlicht. «Die Kerze steht für das Licht des Lebens», erklärt Monteleone prosaisch. Dieses könne symbolisch weitergereicht werden. Die zylinderförmige, wiederverwendbare Aussenurne dient dabei als Zier-, Bestattungs- und Leihurne; der Aschebeutel ist aus weichem, biologisch abbaubarem Stoff. Beutel und Inhalt können in die Erde versenkt werden, «diese hinterlassen keine ökologisch bedenklichen Spuren», so Monteleone.

Gedenke deines eigenen Todes

«Der Sternenwächter» könne aber auch als Memento mori, als Gedanke an den eigenen Tod genutzt werden. «Die eigene Urne zu Lebzeiten zu kaufen und vor Augen zu haben, ist für mich keine traurige Angelegenheit», weiss Monteleone. Damit könne man ein Leben bewusster und das eigene Ableben nach eigenem Willen gestalten.

Der «Sternenwächter» ist einerseits käuflich, soll andererseits später aber auch bei Bestattungsunternehmen und Gemeinden gemietet werden können. «Daran arbeite ich», so Monteleone weiter.

Design, Entwicklung und Fertigung der Urne aus eloxiertem Aluminium erfolgen in Handwerksbetrieben in der Schweiz. Menschen mit Beeinträchtigung produzieren Aschebeutel und Holzkassetten. Der dekorative Modulring als Deckel wird in verschiedenen Standard-, aber auch individuellen Ausführungen gefertigt.