Neuheit Käse im Abo: Cheezy lässt das Herz von Käseliebhabern höher schlagen Ein Käseversand, der es in sich hat: Cheezy bringt die Ware vors Haus – einmal monatlich oder auch nur als einmaliges Erlebnis. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michel Sägesser (rechts) und Hansjörg Stoll begutachten im Lager den heranreifenden Käse. Hans Peter Schläfli

Eine wunderbare Heiterkeit hat «Cheezy», wie sich ein neuer, innovativer Käseversand nennt. Der Name ist eingängig und die Wahl auch ein wenig mutig. In England würde dieser Name wohl nicht funktionieren, denn er wäre doppeldeutig besetzt. Dort bedeutet cheesy nicht nur käsig, sondern auch kitschig, tranig oder geschmacklos.