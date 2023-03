Olten: Das Kapselhotel nimmt einen zweiten Anlauf

Neuheit Günstig übernachten im Raumschiffdesign aus Asien: Zweiter Anlauf für ein Kapselhotel in der Stadt Olten Das erste Baugesuch vom Juni letzten Jahres wurde aus diversen Gründen abgelehnt. Jetzt liegt für das erste Kapselhotel der Region ein zweites auf. 62 Kapseln soll die Unterkunft anbieten und neben Studenten und Geschäftsleuten etwa Rucksacktouristen oder asiatische Gruppenreisende ansprechen. Urs Huber Jetzt kommentieren 24.03.2023, 12.00 Uhr

Im «Zimmer» des Kapselhotels in Luzern: überraschend geräumig. Bild: Dominik Wunderli

Schlafen in der Röhre – oder besser gesagt: in der Kapsel. Das wird in Olten möglich sein. Voraussichtlich nächstes Jahr nimmt das erste Kapselhotel in der Region seinen Betrieb an der Unterführungsstrasse 49 auf. «Sofern das Gesuch auch bewilligt wird», erklärt Roland Hartmann von der Bauherrschaft auf Anfrage. Insgesamt 1,2 Millionen Franken investiert die Oltimo Liegenschaften AG mit Sitz in Neuheim im Kanton Zug. Absicht: günstiges Übernachten auf rund drei Quadratmetern.

Diese Zeitung berichtete bereits im Juni vergangenen Jahres über das Vorhaben. Das erste Baugesuch wurde von der Baukommission aus mehreren Gründen abgelehnt. Die Bauherrschaft hat jetzt das Projekt überarbeitet und neu eingereicht.

Warum ein Nutzungskonzept verlangt wird

Es wurde ein Nutzungskonzept über die gesamte Liegenschaft eingefordert. «Dieses ist relevant, da das Kapselhotel nur eine Teilnutzung der Baute darstellt und sich Bewilligungsfragen über die gesamte Baute stellen, wie etwa Brandschutz oder die Anzahl Abstellplätze», so Oltens Stadtbaumeister Kurt Schneider.

Oltimo Unterführungsstrasse 49 in Olten – fotografiert von der Rückseite. Hier soll das Kapselhotel entstehen. Archivbild: Bruno Kissling

62 Kapseln weist das Hotel auf, welches praktisch in Selbstbedienung betrieben, tagsüber aber gereinigt wird. Ein Grund, weshalb auch mehrmals übernachtende Gäste ihre Kapsel beziehungsweise das Hotel tagsüber zu verlassen haben. Dieses bietet neben Duschen und Toiletten auch einen Aufenthalts- und Verpflegungsraum. Das Hotel liegt im Parterrebereich und stösst westseitig an die Neuhard-, nordseitig an die Unterführungsstrasse.

Rendite innert maximal fünf Jahren

Die Rentabilität soll gemäss des Betriebskonzepts nach maximal fünf Jahren erreicht sein. Zwar hält der Investor fest, dass Olten im Moment kein «place to be» sei, also kein Ort, der als Tourist besucht werden müsste. Und Olten weise auch nicht viele Sehenswürdigkeiten auf, die einen mehrtägigen Aufenthalt rechtfertigen würden.

Dennoch oder eben deswegen hält die Oltimo Liegenschaft AG fest, in Olten und der Umgebung stecke Potenzial. Auch Tourismus Olten hatte im Juni letzten Jahres zu verstehen gegeben, zu Olten passe als Schweizer ÖV-Knotenpunkt ein solches Angebot. Die Stadt habe einen hohen Anteil an Businessgästen und der Standort an der Unterführungsstrasse zwischen Bahnhof und Bildungsstadt liege zentral.

Wenig günstige Übernachtungsmöglichkeiten

Die Investorin setzt deshalb in erste Linie auf Rucksacktouristen, auf Touristen, die aus Asien stammend in Gruppen mit dem Reisecar unterwegs sind, Studenten und Geschäftsleute beziehungsweise Handwerker. Studierende? Olten sei Bildungsstadt und trotzdem seien nur wenige und fast keine günstigen Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden, so die künftige Betreiberin.

Nach dem Umbau sollen hier auch Gruppentouristen aus dem asiatischen Raum ein- und ausgehen. Archivbild: Bruno Kissling

Auch fehle in der näheren Umgebung eine Jugendherberge. Man strebe für eine Übernachtung einen Preis zwischen 40 und 70 Franken an, wie Hartmann auf Anfrage bestätigt. Ein Vergleich mit herkömmlichen Hotels vor Ort zeigt: Mit 70 Franken liegen die Anbieter, zwar mit weniger Raumkomfort, doch um zwei, drei Zehnernoten günstiger.

Zur Gestaltung der Kapseln hält die Oltimo Liegenschaften AG fest, sich an das klassische und futuristische raumschiffähnliche Design halten zu wollen. «Eine Übernachtung in diesem Hotel soll ein Erlebnis werden.» Die Kapseln werden in Asien bestellt.

