Oltner Gartenstadt: Anwohner kämpfen mit Einsprachen gegen Neubau

An der Aarauerstrasse 158 in der Oltner Gartenstadtsiedlung soll ein 100-jähriges Einfamilienhaus in ein Mehrfamilienhaus umgebaut werden. Die Anwohnerschaft hat dagegen Einsprachen eingereicht. Sie fahren mit schwerem Geschütz auf.

Lavinia Scioli und Fabian Muster Jetzt kommentieren 04.07.2022, 16.27 Uhr