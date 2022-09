Neueröffnung Kantonsschule: Oltens «Akropolis» ist jetzt erdbebensicher Am Samstag wurde die total sanierte Kantonsschule offiziell übergeben. Die letzten sechs Jahre waren geprägt vom Baustellenimage. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Sie freuen sich über die geglückte Sanierung und den «letzten Pinselstrich» (im Hintergrund) aus regierungsrätlicher Hand: (von links) Nadine Vögeli (Kantonsratspräsidentin), Samuel Batzli (Rektor Kantonsschule Olten), Guido Keune (Kantonsbaumeister), Sandra Kolly (Regierungsrätin, Baudirektorin), Remo Ankli (Regierungsrat, Bildungsdirektor) und Thomas Marbet (Stadtpräsident Olten). Patrick Lüthy

«Goldrichtig» sei sie damals gelegen beim Entscheid zur Totalsanierung der Kanti Olten: ein kleines regierungsrätliches Bekenntnis an der Einweihungsfeier des rund 86 Millionen Franken schweren Projekts. Im Dezember 2012 nämlich hatte sich der Solothurner Kantonsrat zu diesem Entscheid durchgerungen.

Regierungsräten Sandra Kolly. Patrick Lüthy

Regierungsrätin Sandra Kolly sass damals im Kantonsrat, stimmte für die Sanierung einer Baute, die im Volksmund mit vielen mehr oder weniger schmeichelhaften Namen versehen ist: «Bildungstempel», «Akropolis», «Wucht» etwa oder einfach: «hässliches Ding».

Jetzt ist die Kantonsschule, nach sechsjähriger Bauzeit, in welcher der Schulbetrieb stets aufrechterhalten blieb, fertig und eingeweiht: erdbebensicher, behindertengerecht, energieeffizient, brandschutztechnisch den aktuellen Baunormen angepasst, adaptiert an die Bedürfnisse eines zeitgemässen Schulbetriebs. Die Lebensdauer für die nächsten vier, fünf Jahrzehnte ist gesichert.

Regierungsrat Remo Ankli. Patrick Lüthy

Gleich mehrere Festworte waren an der offiziellen Feier zu vernehmen: Remo Ankli bekannte offen, dass er wohl gerne an der Kanti Olten unterrichtet worden wäre. «Aber Laufen lag schon näher», so der Regierungsrat aus dem Schwarzbubenland. Und angesprochen auf die doch spezielle Architektur des Hauses: «Eine spezielle Architektur bringt einen speziellen Spirit hervor.» Salbungsvolle Worte an die Bildungsatmosphäre im Hardwald.

«San Remo Award 2022» für viele

Es gab an der Feier allerdings nicht nur Worte, sondern – in Form eines Betonbohrkerns – auch Preise, die sich allesamt «San Remo Award» nannten. Der Name übrigens lehnte originellerweise an die Vornamen der beiden anwesenden Regierungsratsmitglieder an. Für die beste kommunale Unterstützung etwa wurde Olten bedacht; zudem unter anderen auch die Baukommission, die Schulleitung, Nutzervertreter, Generalplaner.

Samuel Batzli (Mitte), sekundiert von Sibylle Wyss (alt Rektorin) und Walter Wyss (Leiter Dienste). Patrick Lüthy

Samuel Batzli als Rektor der Kantonsschule erinnerte dabei an den Umstand, dass gewisse Schülerinnen und Schüler der Kanti ihren Schulort lediglich als Baustelle erlebt hätten. «Hast du gewusst, dass es an der Kanti einen Sportplatz gibt», habe er einen Schüler den andern kürzlich fragen hören, nachdem die Fabrik auf Platz, wo die Betonelemente saniert worden waren, abgeräumt war.

Und Andy Ruf als Nutzervertreter wies darauf hin, dass der Parallelbetrieb von Schule und Bau keineswegs so unproblematisch gewesen sei wie zuvor angekündigt. Baulärm, Staub, Umzüge und anderes mehr hatten während der vergangenen sechs Jahre offenbar deutlich am Nervenkostüm der Lehrkräfte gezehrt.

Dazu passte, dass Ernst Weyermann als Vertreter des Generalplaners Batimo AG die Kooperationsbereitschaft aller Beteiligter hervorhob, dass die Aspekte von Nachhaltigkeit während der Bauzeit verstärkt in den Mittelpunkt rückten und auch Ereignisse der Zeit wie die Coronapandemie oder etwa der Krieg in der Ukraine bei den Arbeiten immer wieder mitgespielt hätten.

Regierungsratsduo ist wurfbereit. Patrick Lüthy Regierungsrätin Sandra Kolly und Regierungsrat Remo Ankli sorgen für den «letzten Pinselstrich». Patrick Lüthy An Zeitzeugen der Aktion «Letzter Pinselstrich» fehlte es nicht. Patrick Lüthy Voilà, hier ist das Kunstwerk. Patrick Lüthy Übergabe des San Remo Awards 2022 an Ernst Weyermann, Geschäftsleiter des Generalplaners Batimo AG Architekten SIA. Patrick Lüthy Übergabe des San Remo Awards 2022 an Samuel Batzli, Rektor der Kantonsschule Olten. Patrick Lüthy Die kleine Festgemeinde in der Aula der Kantonsschule. Patrick Lüthy Regierungsrat Remo Ankli: festlich. Patrick Lüthy Regierungsrätin Sandra Kolly: festlich. Patrick Lüthy Begrüssungsrauch für die ankommenden Gäste. Patrick Lüthy Vokalensemble der Kanti Olten. Patrick Lüthy Musischer Chor Kanti Solothurn. Patrick Lüthy Thomas Notz, Lehrperson Geschichte, präsentiert seine Baudokumentation. Patrick Lüthy Fachsimpeln in den Gängen des totalsanierten Hauses. Patrick Lüthy Westansicht der Kanti Olten. Patrick Lüthy Mensa: die Eames-Stühle als Markenzeichen. Patrick Lüthy Mensa: tipptopp eingerichtet. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Atmosphäre: unverkennbar Kanti Olten. Patrick Lüthy Beton - und trotzdem irgendwie behaglich. Patrick Lüthy Aussenansicht mit Treppen. Patrick Lüthy Die charakteristischen Backsteinwände blieben erhalten. Patrick Lüthy

«Letzter Pinselstrich» aus regierungsrätlicher Hand

Bunt – im wahrsten Sinn des Wortes – wurde dann die effektive Übergabe. Kolly und Ankli, flugs in Schutzkleidung gepackt, übten sich im Farbbeutelwurf gegen eine mehrfach abgesicherte Wand im Bereich des Haupteingangs. Dass sie sich schon seit längerer Zeit nicht mehr mit der Disziplin Ballwurf beschäftigt habe, wie Sandra Kolly meinte, tat dabei nichts zu Sache. Das Ergebnis: ein «letzter Pinselstrich», dem der Charakter einer zufälligen Bestimmtheit anhaftete.

Total saniert, aber noch immer typisch Kanti Olten. Patrick Lüthy

Dann folgte der Gang durch Flure und Zimmer, sozusagen. Nicht wenige der Gäste wunderten sich, dass sich die Erinnerung an die Kanti vor der Totalsanierung gar nicht so sehr vom aktuellen Bild unterschied. Natürlich hat mittlerweile die elektronische Wandtafel Einzug gehalten, ist der Teppich in den weiten Räumen ersetzt worden, wurden Skulpturen umplatziert, zeigt sich die Mensa neu situiert.

Aber noch immer sind die Backsteinwände erfreulicherweise roh und nicht in weiss getüncht, was dem Erscheinungsbild der Innenarchitektur wohl widersprochen hätte. Und noch immer sind die Kästen in den Schulzimmern da, jetzt eben lasiert. Aber noch immer in Grün. Selbst gewisse Eingangsdispositive zeigen sich unverändert: im vertrauten rostfarbenen Look nämlich.

Der gelbfarbene Eames-Stuhl: der Klassiker an der Kantonsschule Olten. Patrick Lüthy

Und auch der gelbfarbene Eames-Stuhl, der Ausstattungsbotschafter der 1970er-Jahre schlechthin, ist nicht dem Sanierungshammer zum Opfer gefallen. Wie hatte Bildungsdirektor Ankli gesagt: «Der neue alte Glanz ist wieder hergestellt.» Punktlandung. Auch für die rund 1000 Schülerinnen und Schüler, 150 Lehrkräfte und 30 weiteren Mitarbeitenden in der Oltner «Akropolis».

