Markthalle und Haus der Fotografie statt neues Oltner Kunstmuseum

Neue Idee Markthalle und Haus der Fotografie statt neues Kunstmuseum: Bürgerliche in Olten wollen Alternative prüfen lassen In einem dringlichen Vorstoss fordern bürgerliche Mitglieder des Gemeindeparlaments den Stadtrat auf, eine Alternative zum neuen Kunstmuseum auszuarbeiten. Ein solches Angebot sei attraktiver und würde den Wegfall des Kunstmuseums kompensieren. Fabian Muster Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Das neue Kunstmuseum soll laut Stadtrat im Ex-Naturmuseumsgebäude mit neuem Annexbau entstehen. Patrick Lüthy

Olten soll für maximal 14 Millionen Franken ein neues Kunstmuseum erhalten. Dies hat das Gemeindeparlament im September 2020 entschieden und auch gleich dem Umzug vom heutigen Standort ins benachbarte ehemalige Naturmuseumsgebäude an der Kirchgasse 10 mit 35 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung klar abgesegnet.

In der kommenden Juni-Sitzung würde das Gemeindeparlament über den Planungskredit für das im vergangenen August präsentierte Siegerprojekt «Vedo dove devo» befinden, wie es aus dem Stadthaus heisst. Zudem will der Stadtrat auch den Investor und dessen Absichten präsentieren, die in der Kirchgasse 8, dem bisherigen Kunstmuseumsgebäude, umgesetzt werden sollen.

SVP-Parlamentarier Philippe Ruf. Franz Beidler

Ob es wirklich soweit kommt, ist aber noch nicht in Stein gemeisselt: 16 Mitglieder aller bürgerlichen Parteien wollen nämlich eine Alternative zum neuen Kunstmuseum prüfen lassen.

In einem dringlichen Vorstoss, den Erstunterzeichner Philippe Ruf zusammen mit Marc Winistörfer (beide SVP) am Montag bei der Stadtkanzlei eingereicht haben und am Donnerstag in der Gemeindeparlamentssitzung behandelt wird, fordern sie den Stadtrat auf, ein neues Konzept auszuarbeiten. Olten soll eine Markthalle erhalten, und das bisherige Haus der Fotografie, das im ehemaligen Naturmuseumsgebäude provisorisch untergebracht ist, gefördert werden.

Sie argumentieren, dass mit diesem Alternativkonzept ein breiteres Publikum angesprochen werde als mit einem Kunstmuseum, das in Konkurrenz steht mit international renommierten Häusern in Aarau, Solothurn oder sogar Basel und Zürich. So heisst es im Vorstoss:

«Entgegen einem Kunstmuseum spricht eine Markthalle nicht vereinzelte Kunstinteressierte an, sondern die gesamte Bevölkerung inklusive Auswärtige, die ihre Einkäufe (wieder) in der Innenstadt Oltens erledigen würden.»

Es sei eine sinnvolle Kooperation mit dem lokalen Gewerbe und den regionalen Produkteherstellenden anzustreben. Und zum Haus der Fotografie heisst es im Vorstoss: «Das bestehende Haus der Fotografie in Kombination mit dem International Photo Festival hat Olten nicht nur in schweizweites, sondern gar internationales Rampenlicht gerückt.»

Nebst den weiter entfernten, wenig konkurrenzfähigen Häusern in Lausanne und Winterthur, manifestiere es daher ein Unikum. Das Kulturangebot Oltens würde stark gesteigert, und der Wegfall des Kunstmuseums dürfte überproportional kompensiert werden.

Alternativkonzept mit Kostendach von 10 Millionen Franken

Auf Anfrage sagt Erstunterzeichner Philippe Ruf:

«Wir sagen nicht, dass wir kein Kunstmuseum wollen.»

Man wolle dem Stimmvolk nur eine Alternative bieten zum neuen Kunstmuseum, das extrem teuer werde und das Budget sprenge. Und beim Alternativkonzept haben Ruf und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter ebenfalls gleich ein Kostendach vorgesehen: Beide Projekte sollen maximal 10 Millionen Franken kosten – und wären damit günstiger als das neue Kunstmuseum mit 14 Millionen.

Was passiert mit dem umfangreichen Kunstmuseums-Bestand?

«Wir haben den Vorstoss bewusst offen formuliert und nicht bestimmt, wo das bestehende Haus der Fotografie weitergeführt oder eine Markthalle realisiert werden soll», ergänzt Ruf. Zudem werden neben der Lage auch die Gestaltung und die Trägerschaften nicht vorgeschrieben und «sollen dem Gesamtrahmen des Konzepts überlassen werden», wie es im Vorstoss heisst. Auch Kombinationen zwischen Haus der Fotografie und der Markthalle seien möglich.

Würde die Idee umgesetzt, müsste eine Lösung für die umfangreiche Sammlung des Kunstmuseums gefunden werden. Auch hier werden im Vorstoss schon Vorschläge gemacht: Die städtischen Kunstwerke könnten künftig auch in der Markthalle, dem Haus der Fotografie, dem Haus der Museen oder gar im Stadthaus gezeigt werden. Zudem müsse auch infrage gestellt worden, so Ruf, ob Olten überhaupt so eine umfangreiche Sammlung brauche – mit Ferdinand Hodlers «Mönch» als eines der bekanntesten Werke darunter.

Auch zwei SP-Mitglieder gehörten zuerst zu den Erstunterzeichnern

SP-Parlamentarier Florian Eberhard. Patrick Lüthy

Ursprünglich haben auch die beiden SP-Parlamentarier Florian Eberhard und Luc Nünlist zu den Erstunterzeichnern des dringlichen Vorstosses gehört. Sie zogen sich aber dann kurz vor Einreichung zurück. Auf Anfrage sagt Eberhard:

«Wir hatten viel Sympathie für das Anliegen, weil wir interessiert sind, die Debatte offen zu halten und dass alles diskutiert werden soll.»

Sie haben sich dann letztlich zurückgezogen, weil sie mit dem Kostendach nicht einverstanden gewesen seien und nicht wollten, dass das neue Kunstmuseum gegen das Haus der Fotografie und die Markthalle ausgespielt werde. Eberhard und Nünlist haben aber zugleich einen neuen Vorstoss eingereicht, mit dem sie den Stadtrat auffordern, ein Konzept für eine Markthalle für die Kirchgasse 8 auszuarbeiten.

So äussert sich der Verein IPFO zum Vorstoss

In einer Stellungnahme äussern sich auch der Verein International Photo Festival Olten (IPFO), der das Haus der Fotografie im ehemaligen Naturmuseumsgebäude betreibt, zum dringlichen Vorstoss. Man hält fest, das dieser in keinster Weise vom Haus der Fotografie oder dem IPFO lanciert oder beeinflusst wurde, man sei aber von Philippe Ruf darüber informiert worden.

«Zur politischen Diskussion um die Zukunft des neuen Kunstmuseums möchten wir uns als Haus der Fotografie nicht äussern.»

Man begrüsse aber eine Diskussion über einen langfristigen möglichen Standort des Hauses der Fotografie. Deswegen habe der Verein bereits vor einigen Wochen das Gespräch mit dem Stadtrat aufgenommen. Bisher ist ein neuer Standort noch «vollkommen offen». Es würden unterschiedliche Lösungen in Betracht gezogen.

Eröffnung Magnum-Ausstellung im Haus der Fotografie. Bruno Kissling

Seit einem Jahr besteht das Haus der Fotografie, der Geburtstag wird Ende März gefeiert wird. Es konnten bisher rund 11'500 Besuchende begrüsst werden, heisst es in der Stellungnahme weiter. «Dieses erste Jahr hat uns gezeigt, dass unsere Vision eines Kompetenzzentrums der Fotografie im Mittelland auf grosses Interesse in der Bevölkerung stösst und sich Olten und der Kanton Solothurn damit, neben Winterthur und Lausanne, langfristig im Bereich Fotografie etablieren können.»

Stadt soll Zügel in der Hand behalten In einem Fraktion-Vorstoss verlangt die SP/Junge SP mit den beiden Erstunterzeichnern Luc Nünlist und Florian Eberhard, dass der Stadtrat die Entwicklung bei der Liegenschaft an der Kirchgasse 8, dem heutigen Kunstmuseum, in der Hand behält. Statt dass ein Investor das Gebäude entwickelt – der Stadtrat will dieses im Baurecht abgeben –, soll die Stadt Olten selbst einen Vorschlag machen. Mit ihrem Vorstoss wollen die beiden SP-Gemeindeparlamentarier den Stadtrat beauftragen, das Konzept einer städtischen Markthalle mit nachhaltigem Betriebskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Eine solche Markthalle soll gleich mehrere Fliegen auf einen Schlag treffen: «Die Markthalle soll ein repräsentativer Ort zum Verweilen, Einkaufen, Konsumieren, Ausstellen, Treffen, Essen und Trinken sein.» Den beiden SP-Politikern schwebt ein Nutzungskonzept vor, dass sich an jenes der Basler Markthalle orientiert: «Sie versorgt die Stadt mit frischen, guten und nachhaltig produzierten Lebensmitteln und verbindet das Umland über das Essen mit der Stadt.» «Unser Ziel ist es, dass die Stadt die strategische Kontrolle über diese Liegenschaft und die zukünftige Markthalle behält», schreibt Eberhard auf Anfrage. In der Juni-Sitzung will der Stadtrat dem Gemeindeparlament den Investor für die Kirchgasse 8 präsentieren. Es sei klar, so Eberhard, dass ihr Vorstoss nur bei einem Nein zur Abgabe im Baurecht aktuell bleibe.

