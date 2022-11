Neue Elektrobusse für die Stadt Olten

Neue Elektrobusse Ab dem Fahrplanwechsel rollen die elektrischen «Stadtlöwen» durch Olten Busbetrieb Olten Gösgen Gäu stellte auf der Oltner Kirchgasse einen Teil seiner Elektrobus-Flotte MAN Lion’s City Bus 12E vor. Urs Huber Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Reges Interesse an den neuen Elektrobussen der Bogg. Andre Veith

Voilà: Drei der fünf «Stadt­löwen» aus dem «Gehege» des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu (Bogg) haben ihre Vorstellungsrunde bereits hinter sich. Konkret: Am Samstag fand die Präsentation von drei der fünf neuen Elektrobusse der Marke «MAN Lion’s City Bus 12 E» auf der Oltner Kirchgasse statt.

Die Busse gelangen pünktlich zum Fahrplanwechsel vom 11. Dezember 2022 in den regulären Einsatz. Bedient werden damit die innerstädtischen Linien 503 und 509. Mit der fortlaufenden Umstellung auf elektrisch betriebene Fahrzeuge will der Bogg seinen Beitrag zur Bekämpfung von CO 2 -Emissionen leisten, wie eine Medienmitteilung zu verstehen gibt.

BOGG Direktor Roman Fischer. Andre Veith

BOGG Verwaltungsratspräsident Peter Schafer bei seiner Ansprache. Andre Veith

BOGG Verwaltungsratspräsident Peter Schafer (l.) und Stadtpräsident Thomas Marbet vor einem der neuen Busse. Andre Veith

Ab 2035 sollen übrigens nur noch Fahrzeuge ohne fossilen Antrieb auf dem Netz verkehren. Die bestellten fünf E-Busse wurden diesen Herbst zeitgerecht angeliefert. Sie bieten Platz für maximal 104 Fahrgäste (Sitz- und Stehplätze). Der Beschaffungsentscheid im Juli letzten Jahres war nicht ganz unbestritten, weil die Carrosserie Hess AG aus Bellach nicht am Auswahlverfahren teilnehmen konnte. Grund: Sie hatte nicht alle Offertauflagen erfüllt.

Reichweite von 350 Kilometer am Tag

Betrieben werden die Fahrzeuge von auf dem Dach montierten Akkus. Sie haben eine Lebensdauer von sechs bis acht Jahren und werden mit den dafür geeigneten Ladestationen in der neuen Bushalle im Depot Wangen bei Olten und der geplanten Zwischenstation im Oltner Bornfeld aufgeladen. Die Akkukapazität ist abgestimmt auf eine Reichweite von 350 Kilometer pro Tag über das ganze Jahr hinweg und umfasst nicht nur das Befahren der Strecken, sondern auch die Klimatisierung und die Heizung.

Ist ihre Lebensdauer als Antriebsbatterie für Busse abgelaufen, kann sie immer noch für Hubstapler oder Baufahrzeuge verwendet werden. Danach eignen sich die Akkus für weitere Jahre als reine Energiespeicher. «Insgesamt können sie auf diese Weise 18 bis 24 Jahre im Einsatz stehen und dann zu 99 Prozent wiederverwendet werden», so Bogg-Verwaltungsratspräsident Peter Schafer.

Geräuscharm durch die Stadtquartiere

Die neuen Busse bilden den Anfang einer neuen Strategie, nämlich der Umstellung innerhalb der Bogg von Gas- und Diesel- auf Elektrobusse. «Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaerwärmung und Umweltschutz sind in der Strategie verankert. Dies führte dazu, dass sich der Verwaltungsrat bereits vor zwei Jahren entschieden hat, keine neuen Busse mit fossilen Antrieben – also Diesel und Gas – mehr anzuschaffen und stattdessen ganz auf die Karte Elektrofahrzeuge zu setzen», so Schafer.

Bogg-Verwaltungsratspräsident Peter Schafer (l.) und Stadtpräsident Thomas Marbet vor einem der neuen Busse. Bild: Andre Veith

Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet betonte, die Klimastrategie der Stadtverwaltung, nämlich die CO 2 -Neutralität, bis spätestens 2040 zu erreichen. Dass nun zwei innerstädtische Linien elektrifiziert werden, habe den Vorteil, so Marbet, «dass sich die Fahrzeuge auch geräuscharm durch die Stadtquartiere bewegen».

Im Anschluss an die Präsentation der Elektrobusse bestand für das Publikum die Gelegenheit für kurze Rundfahrten mit den neuen E-Fahrzeugen.

