Stiftung Klostermusik Olten: Neu gegründet, noch wenig bekannt, aber mit offenem Sinn Der Platz Olten kennt eine neue Stiftung. Sie geht auf die verstorbene Edith Salvisberg, langjährige Organistin im Kapuzinerkloster, zurück. Förderung und Unterstützung musikalischer Darbietungen im Kapuzinerkloster ist eine der grossen Intentionen. 13.06.2022

Die Klosterkirche Olten: Dreh- und Angelpunkt des Zwecks der Stiftung Klostermusik Olten. Hier hat die Stiftungsgeberin gewirkt. Bruno Kissling

«Corona hat uns schon einen Strich durch die Rechnung gemacht.» Martin Wey, alt Stadtpräsident Oltens und stellvertretender Generalsekretär der Schweizer Bischofskonferenz, ist aktueller Stiftungsratspräsident der im November 2019 aus der Taufe gehobenen Stiftung Klostermusik Olten.

Denn eigentlich hätte im Frühsommer 2020 mit einem festlichen Anlass im Klostergarten deren Wirken eingeläutet werden sollen. Aber eben. Dann kam Corona. Ein Grund, weshalb die Stiftung bislang im Grunde nur wenigen bekannt geworden ist

Beachtliches Kapital vorhanden

Die Stiftung ist beachtlich dotiert, wie Wey zu verstehen gibt. Und gemäss Absichten des dreiköpfigen Stiftungsrates werden gegebenenfalls nicht ausschliesslich die jährlichen Erträge des Stiftungskapital vergeben, sondern auch Teile des Stiftungskapitals könnten zur Verfügung stehen. Eine an sich eher unübliche Stiftungspraxis.

Martin Wey , Stiftungsratspräsident. Bruno Kissling

Der Stiftungszweck ist auf den ersten Blick relativ eng gefasst: «Förderung und Unterstützung von musikalischen Darbietungen, insbesondere, aber nicht ausschliesslich im Kapuzinerkloster Olten.» Wey meint aber, das Stiftungsvermögen soll auch Aktivitäten unterstützen, welche das Erreichen des Stiftungszwecks an sich fördert.

«Damit soll auch jungen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit geboten werden, öffentlich aufzutreten oder sich ausbilden zu lassen»,

sagt er.

Bezug zu Olten als Grundvoraussetzung

Immer den Bezug zu Olten vorausgesetzt, der unerschütterlichen Stiftungsbedingung: In den Genuss von Beiträgen könnten durchaus auch Musikschülerinnen und -schüler kommen, Veranstalter von Events mit musikalisch-klassischem Hintergrund, vielleicht sogar Lagerbeiträge.

«Die Grenzen sind, das ist dem Stiftungsrat durchaus bewusst, wahrscheinlich schon fliessend», gibt Wey zu verstehen. Denn auch die Unterstützung von gesanglich Interessierten ist absolut denkbar. Die Stiftung prüft auch nicht nur Gesuche aus der Stadt Olten, sondern auch solche aus der ganzen Schweiz.

Bislang hat sich die Stiftung bei spezifischen Aufführung in der adventlichen Oltner Sternschnuppen-Serie engagiert. Auch im Rahmen einer Konzertreihe in der Stadtkirche und, vielleicht dem Stiftungszweck an nächsten kommend, im Rahmen der Reihe Hora Musica in der Klosterkirche Olten, war die Stiftung aktiv. Der höchste bis jetzt ausgeschüttete Beitrag lag bei 1500 Franken.

Noch wenig Erfahrung

«Wir sind tatsächlich gespannt, wie sich der Fächer an Anfragen um Unterstützung entfalten wird», meint Wey. Der Rat habe diesbezüglich seit Herbst 2019, dem Datum der Stiftungserrichtung, wenig Erfahrungen sammeln können. Die Pandemie habe viele Veranstaltungen verunmöglicht.

«Wir werden uns aus diesem Grund an die Situation herantasten»,

gibt Wey zu verstehen.

Dennoch: Anfragen kamen bereits. Wey zückt ein Gesuch, welches abschlägig behandelt werden musste. Eine Musikerin aus Norditalien hatte um Unterstützung gebeten. «Aus den Unterlagen geht klar hervor, dass kein Bezug zu Olten gegeben ist», wiederholt der Stiftungsratspräsident eindringlich die Grundbedingung einer Unterstützung.

Die Frage, ob allenfalls auch Aktivitäten denkbar sind, bei denen die Stiftung Klostermusik Olten selbst als Veranstalter auftritt, verneint Wey derzeit. «Unsere Aktivitäten beschränken sich effektiv auf unterstützende, finanzielle Eingriffe», so der Stiftungsratspräsident. Und nur einen Moment später zu relativeren: «Aber man weiss ja nie, ob da eine Entwicklung stattfinden soll oder kann.»

