Neophyten «Wie ein Tropfen auf den heissen Stein»: So kämpft Walterswil gegen die Springkraut-Invasion Neophyten wie Kartoffeln, die erst relativ spät nach Europa kamen, können nützlich sein. Manchmal richten sie aber Schaden an, und drohen, heimische Arten zu verdrängen. Hans Peter Schläfli 23.08.2021, 05.00 Uhr

Carmela Bühler, Präsidentin der Umweltschutzkommission, kann mit der Sense umgehen. Hans Peter Schläfli / Solothurner Zeitung

Die Bienen summen und die violetten Blüten in der Waldlichtung sehen hübsch aus. Trotzdem ging es am Samstag dem Drüsigen Springkraut in den Walterswiler Wäldern mit der Sense an den Kragen. Zum ersten Mal hatte Urs Hagmann einen Neophyten-Tag organisiert und rund zwanzig Freiwillige machten mit. Ziel ist es, langfristig die schädlichen Eindringlinge zurückzudrängen.

«Heute gehen wir dem Drüsigen Springkraut an den Kragen», erklärte Carmela Bühler, Präsidentin der Umweltschutzkommission bei der Begrüssung. Die Idee stamme ursprünglich von Hans Kupferschmid. Seit einigen Jahren treffen sich in Walterswil jedes Jahr um August einige einsatzfreudige Freiwillige, um die Strassenränder und Waldränder zu putzen. Am Samstag war nun der Plan ein anderer. Diesmal stand der Kampf gegen invasive Neophyten auf dem Programm. Das sind schädliche Pflanzen aus anderen Kontinenten, die sich unkontrolliert ausbreiten.

Am Waldrand und auf der Waldlichtung

Auf dem Weg in den Wald entdeckten die Freiwilligen am Wegrand immer wieder das Kanadische Berufkraut und sie rissen auch dieses gleich aus. Und dann plötzlich, auf einer Waldlichtung, der fast majestätische Anblick. So weit das Auge reicht, violette Blüten. Über zwei Meter hoch steht das Drüsige Springkraut, das ursprünglich aus dem Ostindischen Himalaya stammt, hier am Engelberg.

Eingeführt wurde es ursprünglich als Zierpflanze. Die Imkern hatten Freude daran, weil sich die Bienen fleissig an den Blüten bedienten. Das Springkraut wuchert so kräftig, dass es sogar die Brombeere verdrängt. Doch irgendwann nahm es derart Überhand, dass es nun in der Schweiz bekämpft wird. Und das ist anstrengend: «Es nimmt fast kein Ende, es ist wie ein Tropfen auf den heissen Stein», sagte der freiwillige Helfer Ernst Oschwald. „Aber einfach aufgeben darf man nicht, wir können den invasiven Neophyten nicht kampflos unsere Natur überlassen.“

Nicht alle Neophyten sind unerwünscht. Auch der Mais und die Kartoffel wurden ja einst aus Amerika in die Schweiz gebracht und diese sind bekanntlich bei unseren Bauern nicht mehr aus der Fruchtfolge wegzudenken. Auch mit der Douglasie, die aus Nordamerika stammt, kann Salome Lauber in unseren Wäldern leben. Sie ist im kantonalen Amt für Umwelt zuständig für den Bereich Neobiota. «Für die Produktion von hochwertigem Holz ist die Douglasie gut geeignet und sie kann die Rottanne ersetzen, die wegen des Klimawandels nicht mehr überall gut gedeiht», meint die Expertin. Aber in einem Solothurner Urwald, wie zum Beispiel dem Buchenwald beim Bettlachstock, der seit kurzem als Unesco-Naturerbe gilt, habe die Douglasie nichts verloren.

Gewisse Arten könnten Tiere schaden

Und auch das Springkraut nicht, weshalb sie sich extra nach Walterswil begeben hatte, um mit den Freiwilligen die Sense zu schwingen. Salome Lauber nennt Ambrosia und Riesenbärkraut als weitere unerwünschte Pflanzen, weil diese heftige Allergien auslösen können. «Die Samen des südafrikanische Greiskrauts wurden vermutlich mit Schafwolle eingeschleppt und man findet sie an vielen Strassenrändern. Weil das südafrikanische Greiskraut für Kühe und Ziegen sehr giftig ist, sollten alle betroffenen Strassenränder mehrmals pro Jahr bodennah gemäht werden», empfiehlt die Fachfrau.

Organisiert wurde der erste Neophten-Tag durch Urs Hagmann, Bauer, Bürgergemeindepräsident und Mitglied der Umweltschutzkommission. „Ja, manchmal scheint es so, als wäre der Kampf gegen die Neophyten endlos“, sagte Hagmann über seine Mission. «Aber wir betreiben die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft nicht als Hobby, wir wollen auch davon leben können. Deshalb ist es wichtig, dass wir die schädlichen Pflanzen bekämpfen und die Natur schützen.» Er sei den Freiwilligen jedenfalls sehr dankbar – und das trifft auch auf das Dorf Walterswil zu, das allen Helfern ein feines Mittagessen spendierte.