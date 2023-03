Glögglifrösche gedeihen gut in Olten SüdWest

Neue Laichgewässer Das flötende üh üh üh der Glögglifrösche wird im Naturpark Olten SüdWest nicht verstummen Die Population an Geburtshelferkröten hat sich im Naturpark positiv entwickelt. Nun wurden drei neue Laichgewässer geschaffen. Auch die Kreuzkröte soll davon profitieren. 14.03.2023, 16.00 Uhr

Gruppenbild im Naturpark Olten SüdWest: (von links Guido Lichtensteiger, Peter Flückiger, Thomas Marbet, Reto Fedeli und Sigmund Bachmann. zvg

Im Naturpark auf dem Areal Olten SüdWest hat sich die Population der Geburtshelferkröten, auch bekannt unter dem Begriff Glögglifrosch, in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Ihr flötendes üh üh üh wird also nicht verstummen. Und dies obwohl die Zahl der Laichgewässer, in denen die Wasserhaltung dank Folienabdichtung gesichert ist, bisher auf deren vier beschränkt ist.