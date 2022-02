Oltner Fasnacht 2022 lebt von Spontanität und wahrer Lebenslust

Närrische Tage Der Spontanfasnacht in Olten stehen jetzt Tür und Tor offen Wie geht eigentlich Fasnacht unmittelbar nach den überraschenden Öffnungen in Zeiten Coronas? Klar ist: Wer auf spontane Entscheidungen setzen konnte, steht jetzt besser da. In den Dörfern lässt sich Fasnacht unkomplizierter planen als in der Stadt. Wir haben uns in der Stadt Olten umgehört. Lavinia Scioli und Urs Huber Jetzt kommentieren 18.02.2022, 14.45 Uhr

Beat Loosli, Fuko-Präsident. Bruno Kissling

Er wiederholt, was er schon im Dezember als Präsident des Fasnachts- und Umzugskomitee Olten (Fuko) erklärt hatte: «Es finden heuer keine offiziellen Fasnachtsveranstaltungen statt.» Beat Loosli räuspert sich. Damit steht fest: Das Fuko lässt sich nicht auf Spielereien ein, die vor dem Hintergrund einer vermeintlich entspannteren Lage an der Coronafront denkbar geworden wären.

Und es gelten dafür nicht nur terminliche Gründe. Die letzte bundesrätliche Botschaft, die schier allen Fesseln sprengte, ging eine Woche vor Fasnachtsbeginn über die Bühne. «Viel zu kurzfristig, um an grössere Veranstaltungen wie etwa einen Umzug überhaupt nur zu denken», sagt der Fuko-Präsident. Und dann meint er noch:

«Es gibt auch nicht nur Optimisten in Fasnachtskreisen; es gibt auch Skeptiker.»

Und damit deutet er an: Der Entscheid im Fuko fiel einhellig. Auch in Absprache mit Zünften und Guggen. Den Vermerk, in Basel würde alles getan, um zumindest eine «Fasnacht light» durchziehen zu können, kontert Loosli mit der Bemerkung: «Tja, die stehen eben schon vor der dritten Absage.»

Zwischen Basel und Olten steht es jetzt 2:2

Auch nicht falsch. Bezüglich ausgefallener Fasnachten zwischen Olten und Basel herrscht jetzt Gleichstand. Beiderorts sind die närrischen Tage jetzt zweimal ausgefallen.

Die Oltner Fasnacht 2020 ging gerade noch so über die Bühne. In Basel kam ihr Covid-19 zuvor. Dann legte sich der Pandemieschleier über das gesellschaftliche Leben. In Olten wie in Basel. Was man in Olten dennoch machen will: Mit dem Kunstmuseum zusammenspannen und «etwas fürs Auge» aufbereiten, wie Loosli sagt.

Und was sagen Guggen und Zünfter?

Relativ kurz vor Fasnachtsbeginn schienen sich auch die Pandemieschleier zu lüften. Und am Mittwoch war es soweit: Die Präventivmassnahmen entfielen fast gänzlich.

Die Guggi-Zunft

Das macht sich die Guggi Zunft zu Nutze, die schon im November die Schützi mietete. Deren Wagemut wird belohnt. «Wir planen für Fasnachtsfreitag und -samstag je einen Anlass in der Schützi», gibt Zunftmeister Sascha Niggli zu verstehen.

Am Schmutzigen Donnerstag dagegen wird man auswärts irgendwo im Aargau unterwegs sein, während der Freitag quasi ein zunfteigener Anlass sein wird. «Der Samstagabend dann ist ab 20.30 Uhr für kostümierte Gäste vorgesehen, wohl ohne Zertifikatspflicht», erzählt der Zunftmeister. Sängercliquen und heimische Guggen werden auftreten, auch auswärtige.

Sascha Niggi, Guggi Zunft. Zvg

«The Show must go on» wäre das Motto des heurigen Guggilari gewesen. So braucht man’s eben symbolisch für den Fasnachtssamstag. «Ein Anlass von «Outner Fasnächtlern für Outner Fasnächtler»», wie Niggli sagt. Am Sonntag gedenke man aufzuräumen. Er lacht. Und vielleicht reiche es auch noch zu einem wilden Auftritt im Freien, irgendwo in der Innenstadt. «Wer weiss», sinniert er.

Immerhin: Die Zunft hat die zweijährige Zwangspause gut überstanden. «Austritte hatten wir keine.» Und nur wenige Guggizünfter, die ungeimpft blieben und deshalb fast verordnet zu Passivmitgliedern wurden. Aber: Auch die blieben bei der Stange. «Ich kann mir schon vorstellen, dass die lange Passivzeit zu Austritten führen könnte», sagt Niggli noch.

Aber die Guggi Zunft habe immer viel unternommen, um den Zusammenhalt auch unter erschwerten Umständen zu pflegen. Man denke an die Chilbi light im Sommer zurück, von der Guggi Zunft organisiert. Jetzt wünscht sich Niggli eigentlich nur noch, dass die Fasnacht 2023 unter einigermassen normalen Umständen über die Bühne gehen wird.

Die Banausen-Zunft

«Eher mal schauen.» Das wollen die Banausen an der heurigen Fasnacht. Denn: «Es gibt ja kein offizielles Programm», wie Zunftmeister Reto Fedeli sagt. Aber dennoch, als gewiefter Fasnächtler schliesst er nicht aus, dass der «Tiger», das Restaurant Waadtländerhalle, zum zentralen Ort der spontan-närrischen Zeit werden könnte. «Schnitzelbänke werden wir sicher keine singen, aber auf der Gasse unterwegs sein mit Gitarre: warum nicht?», sagt Fedeli.

Im Übrigen habe die Banause-Zunft die zweijährige Pause eigentlich ganz gut überstanden. Soweit als möglich wurde das gesellige Leben eben gepflegt. Austritte waren zwar auf 2021 angekündigt worden. Aber nicht Corona wegen. Aber so ohne Fasnacht wollte dann im eigentlichen Coronajahr doch niemand zurücktreten. «Sie blieben alle», sagt Fedeli.

Reto Fedeli, Banausen-Zunft. Zvg

Weil die Fasnacht 21 schon relativ früh abgesagt worden war, zog es den Zunftmeister in die Ferien. «So vermisste ich eigentlich noch nicht mal so viel.» Bis auf das «Zwischenzünftliche», wie’s Fedeli nennt. Dieses Fluidum des Zufälligen, Spontanen, Besinnlichlustigen. Ingredienzien der Seelenfasnacht eben, die sich künstlich nicht herstellen lässt. Und so hofft er auf eine normale Fasnacht im kommenden Jahr. So, wie es vorher eben wahr. Seine frischesten Erinnerungen stammen aus den Jahren 18, 19 und 20. «So soll’s wieder werden», sagt Fedeli.

Die Altstadt-Zunft

Die Altstadt-Zunft ist auch auf Achse «Wir werden sicher Freitag, Samstag unterwegs sein», meint Beat Kissling, Zunftmeister der Altstadt-Zunft. In Fasnachtskreisen würde durchaus der eine oder andere Treff auf informellem Weg herumgeboten.

«Wir gehen schon davon aus, dass etwas läuft», sagt er dann. Die Altstadt-Zunft gehört aber nicht zu den Organisatoren eines Anlasses. «Wir werden einen Auftritt haben am Samstagabend bei der Guggi-Zunft», so Kissling, der heuer an die unorganisierte Fasnacht glaubt. «Organisiert ist heuer ja nichts», sagt er.

Beat Kissling, Altstadt-Zunft. Zvg

Und manchmal komme ihm schon komisch vor, dass in den Dörfern jetzt einfach der Dorfplatz gesperrt werde und die Fasnacht losgehen könne. «Der Vorteil der kleinen Einheiten eben», meint er. Sonst aber hat auch die Altstadt-Zunft die Pandemie gut überstanden. Von einer Mitgliederflucht ist nicht die Rede. Austritte jedenfalls sind keine zu verzeichnen. «Wir waren immer aktiv und konnten die Zünfter auch bei der Stange halten», sagt Kissling. Vor allem in jener Phase halt, die etwas grosszügigere Gesellschaftsformen zuliess.

Und jetzt? Für die Fasnacht 2023 wünscht sich der Zunftmeister, dass die Fasnächtler zurückkehren und wieder Fasnacht machen können, wie es ihrer Gewohnheit entspricht. Daran zweifelt Kissling nicht.

Ob das Publikum sich wieder für die Fasnacht begeistern lasse, sei eine andere Frage, räumt er ein. Denn er habe sich auch schon gedacht: Was ist, wenn das Publikum nicht mehr zurückkehrt und sich sagt: Es ist in den letzten Jahren auch ohne gegangen? Wieso soll es jetzt nicht auch ohne gehen? Er sei da manchmal skeptisch.

Las Furmiclas

«Uns geht es vor allem darum, den Zusammenhalt weiter zu fördern und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen», heisst es vonseiten der Las Furmiclas Präsidentin Sina Bachmann. Am Fasnachtsfreitag- und Samstag sei als Überraschung für die Mitglieder intern etwas in Planung. Die Oltner Fasnachtsabsage habe jedoch keinen faden Beigeschmack auf die Stimmung in der Gugge gehabt. Es habe sogar Neumitglieder gegeben.

Sina Bachmann, Las Furmiclas. Zvg

Besonders geschätzt haben die Las Furmiclas Mitglieder die Weiterführung der Proben – trotz Absage der sogenannten fünften Jahreszeit. «Durch die Pandemie ist der interne Zusammenhalt nochmals gestärkt worden.»

Dennoch habe die Gugge durch die gezwungene Fasnachtspause einen Austritt zu bedauern. «Die Zwangspause hat aber im Gegenzug auch eine gewisse Sehnsucht ausgelöst», bekräftigt die Präsidentin. Aktiv-Fasnächtler hätten so gemerkt, was ihnen die Fasnacht bedeute. Ein Lichtblick bleibe aber: die Fasnacht 2023. Auf eine Durchführung im gewohnten Rahmen und ohne grosse Einschränkungen werde hoffnungsvoll geschaut.

Die Guggenmusik Papapalagi

Bedauern habe die Fasnachtsabsage ausgelöst, sagt Raphael Belser, Präsident der Guggenmusik Papapalagi. «Für die meisten ist es sehr schade, dass die Fasnacht wieder abgesagt wurde.» Trotzdem herrsche reges Verständnis zum Entscheid des Fuko.

Eines lässt sich die Papapalagi-Gugge jedoch nicht nehmen, auch wenn sie gemäss Belser mit einem traurigen Auge auf die Absage der Fasnacht schaue: «Wir werden präsent sein, aber spontan.» Am Fasnachtsmittwoch werde sicherlich angestossen. Halt auf freiwilliger Basis und für diejenigen, die Lust und Laune hätten.

Raphael Belser, Papapalagi. Zvg

Am Samstag stehe dann intern ein kleines Apéro an. Spontan werde dann via Gruppenchat geschaut, ob jemand auf der Gasse sei – persönlich gesehen habe man sich eben schon lange nicht mehr. Die Stimmung in der Gugge ist aber ausgelassen: «Man ist motiviert, wieder auf die Gasse zu gehen und sich in Kostüme zu werfen.»

Austritte aus der Gugge gab es keine. Im Gegenteil. Während der Pandemie seien sogar neue Mitglieder willkommengeheissen worden. Was bei den Papapalagi künftig von der Fasnacht erwartet wird? «Eine normale. Wie die Jahre zuvor auch schon», betont Belser.

Die Sörchle Gugge

Mit der Absage der Fasnacht durch das Fuko ist man bei der Sörchle Gugge hingegen nicht gänzlich einverstanden. Man halte sich aber eben an die Vorgaben, wie Präsident Daniel Fernandez erklärt. Ein Fasnachtsangebot gibt es aber nur intern – für diejenigen, die Lust und Laune haben. Am Fasnachtssamstag wollen die Sörchle in Olten Platzkonzerte geben.

Oberstes Ziel dieses kleinen Angebots sei gemäss Fernandez die Förderung des Zusammenhalts: «Wir schauen, dass wir den Zusammenhalt in der Guggenmusik nicht verlieren.» Am Sonntag stehe dann ein interner Brunch auf dem Programm. «Am Dienstag sind wir von einem Altersheim und Behindertenheim angefragt worden, ob wir draussen ein Platzkonzert am Nachmittag machen können.»

Daniel Fernandez, Sörchle Gugge. Zvg

Getrübt sei die Stimmung in der Guggenmusik jedoch nicht. Gerade eben weil die Sörchle immer wieder etwas organisiert haben. Einen «Cut» habe es laut Fernandez entsprechend nie gegeben. Aber: «Die Enttäuschung ist da, weil wir nicht wirklich eine Fasnacht machen können wie vor zwei Jahren, als wir noch Vollgas geben konnten.»

Die Fasnachtsabsage 2021 sie einfacher zu verkraften gewesen, weil durch den verordneten Lockdown die Möglichkeit einer Durchführung nie wirklich ein Thema war. «Wir sind eine eingeschworene Gesellschaft. Uns liegt etwas an der Fasnacht. Deshalb blasen wir keine Trübsal», bekräftigt der Sörchle-Präsident. Dies zeige sich auch daran, dass es in den vergangenen zwei Jahren keine Austritte gab. Man habe sogar neue Mitglieder gewinnen können.

Lachend sagt Fernandez zur Erwartung an die Fasnacht im kommenden Jahr: «Vollgas und auf die Stränge stehen.» Einen Hoffnungsschimmer für eine normale Fasnacht bleibe also. «In Olten wird dann die Post abgehen», meint Fernandez auf die Zukunft blickend weiter.

Fasnacht in der Region Olten Schützi Olten Samstag, 26. Februar 2022, ab 20.30 Uhr: «The Show must go on» von Fasnächtlern für Fasnächtler; Vorverkauf seit 18. Februar über eventfrog.ch. Nur Kostümierte haben Eintritt, die Besucherzahl ist begrenzt. Mit Guggen und Sängercliquen. Fulenbach 24. Februar, 05 Uhr, Chesslete (Salzmatt), 25. Februar 2022, ab 19.19 Uhr, Fasnachtsdorf, (Salzmatt), 27. Februar 2022, ab 11.11 Uhr Familien-Fasnacht (Salzmatt), 1. März 2022, 19.19 Uhr, Böögverbrennen (Raiffeisen). Hägendorf Openair-Fasnacht, 24. bis 26. Februar 2022, jeweils ab 13.19 Uhr auf dem Dorfplatz mit Drinks, Snacks und Sounds, Do bis 20 Uhr, Fr und Sa bis 23 Uhr. Kappel Donnerstag, 24. Februar 2022 Restaurant Kreuz: 20 Uhr «Dr. Eimoolig» (Schnitzelbänke), 20.15 Uhr Chappurigines Kappel (Guggenmusik), 20.30 Uhr Auftritt «Bränte Zunft zu Kappel» (Schnitzelbänke), 20.45 Uhr «Emanze Gift» aus Trimbach (Schnitzelbänke). Restaurant Linde: 21.30 Uhr «Dr. Eimoolig» Kappel (Schnitzelbänke), 21.45 Uhr Chappurigines Kappel (Guggenmusik), 22 Uhr «Bränte Zunft zu Kappel» (Schnitzelbänke), 22.15 Uhr «Emanze Gift» aus Trimbach (Lieder, Schnitzelbänke).

