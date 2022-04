Nachtleben Wie wird Olten wieder zu einer richtigen Ausgangsstadt? «Dazu bräuchte es ein politisches Bekenntnis von ganz oben» Metro, El Harem, Terminus: Die Club-Dichte in Olten war in den 1990er- und Nullerjahren höher als heute. Wie zieht die Stadt beim Nachtleben wieder stärker die Jungen und Junggebliebenen an? Dies diskutierten fünf Personen aus der Branche an einem Podium. Fabian Muster Jetzt kommentieren 26.04.2022, 18.19 Uhr

Finja Basan und Verleger Yves Stuber vom «Kolt» (ganz links und ganz rechts) im Gespräch mit Mike Zettel, Geschäftsführer Kein Ding GmbH, Barbetreiber Aleks, «Terminus»-Geschäftsführer Dušan Nedeljković, Philipp Stierli, Leiter Ordnung und Sicherheit Stadt Olten, sowie August Burkart, früherer Betreiber der Oltner Clubs Metro und El Harem. Bruno Kissling

Die Pandemie hat das Nachtleben zum Erliegen gebracht. Bars waren wegen des Lockdowns geschlossen, zeitweise durfte nur sitzend konsumiert werden oder man brauchte zum Eintritt ein Zertifikat. Clubs wie das Terminus waren sogar über ein Jahr lang zu. Nach den Lockerungen vor ein paar Wochen läuft das Nachtleben langsam wieder an.

Im «Terminus» diskutierte am Montagabend eine Runde aus der Branche, wie es um Olten als Ausgangsstadt steht. Organisiert wurde die Podiumsveranstaltung vom «Kolt»; moderiert von Mitarbeiterin Finja Basan und Verleger Yves Stuber.

Die Öffnungszeiten der Aussenwirtschaften abends verlängern?

Früherer Clubbetreiber August Burkart. Bruno Kissling

Gleich zu Beginn wurde klar, dass der Ruf Oltens auch vor Corona nicht der beste war. In den 1990er- und Nullerjahren, als die Jungen und Junggebliebenen ins «Metro» oder «El Harem» pilgerten, war Olten noch eine richtige Ausgangsstadt.

Der in Aarburg aufgewachsene August Burkart übernahm zuerst in Aarau die «Kettenbrücke», bevor er in Olten die erwähnten Clubs betrieb; er schilderte in Anekdoten, wie es früher abging: «Olten war damals eine pulsierende Stadt.»

Heute ist es eher umgekehrt. Woran liegts? In den Augen Burkarts am Bekenntnis der Politik, dass Aarau «eine lebendige Stadt» sein wolle. Die Altstadt sei zwar zum Wohnen da, aber nicht nur – um Anwohnende gleich mal vor falschen Hoffnungen auf Ruhe zu bewahren.

So gebe es in der Aargauer Kantonshauptstadt inzwischen viel mehr Bars als früher, was ein breites Publikum anziehe. Deswegen sei rund um die Rathausgasse eine Ausgehmeile entstanden. Dazu kommt, dass die Aussenwirtschaften in Aarau bis 2 Uhr geöffnet sein dürfen, in Olten ist dies in der Kernzone nur bis 0.30 Uhr erlaubt.

Philipp Stierli, Leiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Olten. Bruno Kissling

Die Öffnungszeiten zu verlängern, wäre zwar auch in Olten möglich, dazu bräuchte es aber eine politische Diskussion, entgegnete Leiter Philipp Stierli von der Abteilung Ordnung und Sicherheit als Vertreter der Stadtverwaltung. Viele Junge würden sicher eine Verlängerung begrüssen, die Anwohnenden hingegen weniger. So sehe er die aktuelle Regelung als einen gut akzeptierten «Mittelwert», gab er seiner persönlichen Meinung Ausdruck.

Vom «Amtsschimmel» und weiteren Hürden

Eventorganisator Mike Zettel. Bruno Kissling

Mike Zettel, der mit seiner Eventfirma einige Grossanlässe in Olten wie die Messe in Olten oder das Streetfood Festival organisiert, glaubt allerdings nicht, dass 1,5 Stunden längere Öffnungszeiten das Nachtleben in Olten retten würde, wie es sein Vorredner Stierli fragend in die Runde warf.

Zettel stellte eher fest, dass der «Amtsschimmel» bei einigen städtischen Mitarbeitenden, aber auch beim Kanton zum Teil sehr ausgeprägt sei: die politische Behörde wie der Stadtrat müsse Entscheide fällen, die seiner Meinung nach auch in der Verwaltung getroffen werden könnten; oder verschiedene kantonale Ämter würden sich nicht untereinander absprechen und träfen zum Teil widersprüchliche Entscheide, die er selbst als Betroffener dann auflösen müsse.

Auch der «Formularkrieg» habe wegen der gestiegenen gesetzlichen Auflagen zugenommen: Reichte früher ein Konzept über alles, müssten heutzutage mehrere Einzelkonzepte eingereicht werden.

Zettel machte als Eventveranstalter aber auch die Erfahrung, dass die Stadt Olten grundsätzlich eine unterstützende Haltung zeigt, wenn es um Anlassbewilligungen geht. Die Kommunikation gegen aussen könnte aus seiner Sicht teilweise noch verbessert werden. Und: «Olten hat noch viel Potenzial punkto Nachtleben.»

So fehlten grössere Mainstream-Anlässe, um vermehrt wieder Publikum nach Olten zu locken. «Eigentlich müssten sich die Leuten sagen: Wir fahren jetzt einfach mal in die Stadt und schauen dann, wohin wir gehen», sagt Zettel.

Die Ansprüche der Gäste und des Gesetzgebers sind gestiegen

Barbetreiber Aleks. Bruno Kissling

Aleks, der schon in mehreren Bars der Stadt gearbeitet hat und aktuell die Baroque Bars als Geschäftsführer betreibt, machte sich für die unternehmerische Seite stark. Es müsse in der Stadt zu lodern beginnen und mehr ausprobiert werden, so würden neue Bars entstehen, von denen es mehr bräuchte. Stichworte wie Pop-up fielen oder eine stärkere finanzielle Unterstützung der Stadt.

«Terminus»-Geschäftsführer Dušan Nedeljković. Bruno Kissling

Eine Idee, die «Terminus»-Betreiber Dušan Nedeljković begrüsste. Er erinnerte ans frühere Lokal Coq d'Or, dem die Politik nach kontroverser Parlamentsdiskussion jährlich 20'000 Franken für seine Kulturveranstaltungen gesprochen hatte. Solche Angebote, die eher kulturell ausgerichtet seien, müsste Olten stärker fördern. Hingegen sei klar, dass dies beim «Terminus», das dank der kommerziellen Ausrichtung wirtschaftlich bestehen könne, politisch nicht möglich sei.

Nedeljković verwies zudem auf weitere erschwerende Umstände, mit denen in Olten Bar- und Clubbetreibende zu kämpfen hätten: die hohen Mieten, die gestiegenen Ansprüche der Gäste, die ein Angebot wie in europäischen Grossstädten verlangten, oder die höheren gesetzlichen Auflagen, die Investitionen verteuerten. Heute müssten Brancheneinsteigende bis zu einer Viertelmillion Franken in die Finger nehmen, um ein neues Lokal zu eröffnen, sagt Nedeljković.

Politisches Bekenntnis von ganz oben fehlt

Doch in Olten gibt es auch positive Entwicklungen. Die autofreie Kirchgasse sei «mediterran» geworden, wo Leute flanierten und bis spätabends draussen sässen, stellte Nedeljković fest. Und diese Entwicklung würde sicher unterstützt, wenn die Aussenwirtschaften länger als nur bis 0.30 Uhr geöffnet sein dürften, unterstrich er.

Dann könnte dort eine Art Ausgehmeile entstehen, die sich von der Vario Bar bis in die Altstadt erstreckte. «Dazu bräuchte es aber ein politisches Bekenntnis von oben, dass Olten eine lebendige Stadt sein will», ist Nedeljković überzeugt.

Das Podium fand im Club Terminus statt und wurde vom «Kolt» organisiert. Bruno Kissling

