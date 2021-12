Nachruf auf Walter Ernst: «Los, chasch du mir dr Töff aaloh?»

Nachruf «Los, chasch du mir dr Töff aaloh?»: Walter Ernst ist im Alter von 85 Jahren verstorben Zum Tod des ehemaligen Sportchefs des Oltner Tagblatts, Walter Ernst. Urs Huber Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Ernst bei der Sportpreisverleihung in der Oltner Schützi 2011. Bruno Kissling

Morgens hörte man ihn durch die Gänge schlurfen; erst undeutlich, dann immer eindringlicher und irgendwann stand er dann im Türrahmen des Redaktionsbüros. Meistens kam er grusslos näher, tätschelte einem bei guter Laune den Rücken und sagte dann: «Mir möi zamehaa.» Ein Spruch, eine Worthülse; klar. Und dann: «Los, chasch du mir dr Töff aaloh?»

Der Computer als Töff

Mit «Töff» meinte Walter Ernst natürlich den Computer, den er Jahre zuvor gegen seine Schreibmaschine hatte tauschen müssen. Der Wechsel zur virtuellen Niederschrift geschah nicht freiwillig, sondern war «der fortschreitenden Technologie geschuldet», wie man so sagt. Es war leicht zu bemerken, dass er die Buchstaben irgendwie nicht glauben mochte, die da plötzlich auf dem Bildschirm erschienen, derweil das Tipp-Ex auf irgendeinem Pult vertrocknete.

Der Hinweis, er möge dann das Geschriebene auch sichern, liess ihn zusätzlich zweifeln. Mehr als einmal kam er jeweils vom grossen Redaktionsraum in aller Eile ins Redaktionsbüro zurück, als ob er die Flucht seiner virtuellen Buchstaben fürchtete.

«Wo muess eg jetzt sichere?»,

fragte er dann.

Gut, das waren seine letzten Aktivjahre, die er – nach seiner Pensionierung 2001 quasi als freier Mitarbeiter des Oltner Tagblatts fast bis zum 80. Altersjahr ausschmückte. Eine Stellung, die im Grunde niemand auf der Redaktion genauer zu beschreiben wusste. So wurde der ehemalige Sportchef mit dem leicht gebeugten Gang und seiner Krawatte mit schmückendem Dauerauftrag allmählich zum eigentlichen Inventar des Betriebs.

Während mehr als zwei Jahrzehnten aber hatte er den «Töff» selber gestartet, um bei seiner Wortwahl zu bleiben. Woher sein Drang zum Publizieren kam? Keine Ahnung. Sein Geheimnis. Aber sicher war er ein Getriebener seiner selbst. Er fand vieles für «bringbar», was anderen auf der Redaktion kaum eine Notiz Wert war. «Cha me das bringe?», fragte er manchmal. Aber natürlich nur rhetorisch. Logisch: Er konnte. Seit 1989 jedenfalls, als er Sportchef des OT wurde, nachdem er schon ab 1968 als Korrespondent regelmässig im Dienst dieser Zeitung stand. Er war beseelt von einer Hartnäckigkeit, die ihresgleichen sucht. Hatte er ein publizistisches Ziel im Auge, liess er nicht mehr davon ab.

Der Mann wurde einer für (fast) alle

So kam es, dass Walter Ernst zum Gut für fast alle wurde. Wohl kaum ein Sportverein in der Region, der ihn nie zu Gesicht bekam. Er trug Mitte der 1990er-Jahre wesentlich zur Rettung des klammen EHC Olten bei. Er wurde zum Vater des OT-Cups, besuchte zahllose Delegiertenversammlungen, erfand das Samstagsinterview, den Stichwortkasten mit geläufigen Antworten zu geläufigen Fragen. Er zerrte verblasste Sporthelden aus der Region ans Licht, er lancierte den «Anpfiff», das Magazin zum Saisonauftakt im Regionalfussball, thematisierte Schwing- und andere Sportfeste, akquirierte Inserate, hatte Sinn fürs Boulevardeske und die Primeur, führte wohl Tausende von informellen Gesprächen. Nur ein kleiner Ausschnitt. Die Gesamtheit seiner Arbeit aufführen zu wollen: vermessen.

Er war ein Unikat, betete manchmal Nichtigkeiten hoch, strapazierte das Wort nachhaltig bis zur Schmerzgrenze und etikettierte die gewöhnlichste Feier mit dem Attribut stilvoll. Ungestraft. Als ich mal eine Kollegin zu seinen Texten befragte, meinte sie: «Gefällt mir. Ich finde, der Mann schreibt so warm.» Voilà.

Summarisch ausgedrückt: 1997 verlieh ihm der Regierungsrat des Kantons Solothurn den Sportverdienstpreis, im November 2011 wurde er bei der Oltner Sportpreisverleihung für sein langjähriges Wirken ausgezeichnet.

Das kleine Mysterium Walter Ernst

Als Person blieb er ein Geheimnis. Nur der Umstand, dass diese Zeitung ihn zweimal feierte und zu seinem 60. und 70. Geburtstag Sonderseiten produzierte, brachte Licht ins Dunkel jenes Mannes, der gelegentlich auch «Fisher for Compliments» war. In Olten geboren und aufgewachsen, dann Lehre im Verkauf, Juniorenfussballer beim FC Olten, berufliche Wanderjahre, die ihn bis nach Chur brachten, wo er abermals dem runden Leder nachjagte.

Es folgten Engagements bei Coop und im Baselbiet, wo er bei der Eisenwarenhandlung Muff in Sissach als Geschäftsführer den Betrieb wieder auf Vordermann brachte. Und er amtete als TK-Chef beim EHC Zunzgen-Sissach. Alles inmitten und am Rande der Wirtschaftswunderjahre. Aktivitäten, gespeist von flammender Energie.

Am 8. Dezember ist Walter Ernst 85-jährig in Olten verschieden; sein Lebenslicht sei «unaufhaltsam kleiner geworden», so die Angehörigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen