Wie viel Potenzial steckt im Oltner Tourismus?

Region Olten Tourismus Stefan Ulrich über Olten: «Ein Vorteil ist, dass die Erwartungshaltung im Vorfeld nicht so hoch ist» Stefan Ulrich ist Geschäftsführer des Vereins Region Olten Tourismus. Dieser existiert seit knapp 40 Jahren, sein Zweck ist die Entwicklung, Vermarktung und Positionierung des touristischen Angebots der Region Olten. Franziska Roth Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Stefan Ulrich Geschäftsführer des Vereins Region Olten Tourismus mit der Altstadt und der Alten Holzbrücke im Hintergrund. Bruno Kissling

Wie wird aus Ihrer Sicht Olten von auswärtigen Besuchenden wahrgenommen?

Die Gäste, welche Olten nicht oder nur schlecht kennen, sind bei einem Besuch in der Regel äusserst positiv von der Schönheit der Altstadt und dem breiten Angebot, insbesondere von Kultur und Gastronomie, überrascht. Sie stellen schnell fest, dass die alten (und leider immer noch allzu oft aufgewärmten) Klischees nicht stimmen und Olten eine zeitgemässe, attraktive und lebenswerte Stadt ist. Ein Vorteil ist, dass die Erwartungshaltung im Vorfeld nicht so hoch ist und so das Erlebnis vor Ort einfacher in guter Erinnerung bleibt. Tourismus Schweiz beschreibt Olten als «verstecktes Juwel».

Was wird an Olten besonders unterschätzt?

Ich denke, dass das vor allem zwei Bereiche sind. Vielen Gästen ist noch viel zu wenig bewusst, dass Olten genauso (oder sogar noch mehr) wie andere kleine und mittlere Städte ein wunderbares, ursprüngliches Angebot hat: Eine intakte, gut erhaltene historische Altstadt, ein fliessendes Gewässer mitten durch das Zentrum und rundum viel Natur – prächtige Wälder, Schluchten, Höhen etc. Und im Weiteren das abgeleitete Angebot, welches komplett unterschätzt wird: Für eine Stadt mit rund 19’000 Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es hier überdurchschnittlich viel Kultur: Mehrere bedeutende Museen, Theater und Kinos, unzählige kleine bis grosse Bühnen sowie national bedeutende Angebote und Einrichtungen wie den Schweizer Schriftstellerweg oder Festivals wie die Oltner Kabarett-Tage, das Buchfestival oder die Oltner Tanztage.

Was tun Sie konkret, um Olten einen Platz in Reiseführer und Touristikwebseiten zu verschaffen?

Indem wir primär zwar auf eher wenige, dafür grössere Partner setzen. So sind wir zum Beispiel bei Schweiz Tourismus mit «Swiss Cities» bei einer grossen und namhaften Kampagne mit dabei und verschaffen uns so Präsenz in verschiedenen prominenten Kanälen. Weiter sind wir seit mehreren Jahren Mitglied bei Aargau Tourismus und können so von sehr viel «Power» profitieren. Zudem sind wir auf den grössten, digitalen Schweizer Freizeitportalen präsent wie Freizeit.ch oder Loisirs.ch. Schliesslich helfen uns Kooperationen von bedeutenden Unternehmen, welche dieselbe Zielgruppe bedienen. Es sind dies zum Beispiel die SBB, Junior Verlag AG, Baumeler Reisen AG oder ab nächstem Jahr auch die BLS.

Wo sehen Sie Potenzial für den Oltner Tourismus?

Die Chance und das Potenzial liegen darin, den vor rund zehn Jahren eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen, indem sich alle beteiligten Akteure der Stadt und Region wie Politik, Gewerbe oder die Bevölkerung noch mehr unterstützen und so die Kräfte mehr Wirkung erzielen. Der Imagewandel, welcher derzeit stattfindet, spielt sich in den Köpfen ab, ist ein Gemeinschafts- und Generationenprojekt und kann die Wende in dem Sinne bringen, dass die Bilder von Olten vorherrschend nur noch bunt, varianten- und farbenreich erscheinen. Dabei sollen möglichst viele Oltnerinnen und Oltner Botschafterinnen und Botschafter werden oder bleiben.

