Nach Umzug Gemeindebibliothek Hägendorf soll an neuem Standort zum Begegnungsort werden Wegen Platzproblemen ist die Bibliothek von der Schule in die Gemeindeverwaltung gezogen. Künftig soll das Angebot ausgebaut werden. Ab August finden auch Sprachkurse statt. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 10.03.2023, 20.39 Uhr

Blick in die umgezogene Gemeindebibliothek Hägendorf mit Leiterin Sabine Vögeli und den beiden Bibliothekarinnen Beatrice Heller und Bea Hosp (von links). Bruno Kissling

Die Gemeindebibliothek in Hägendorf ist umgezogen. Neu befindet sie sich im zweiten Stock der Gemeindeverwaltung an der Bachstrasse 11. Dafür verliess sie die Räumlichkeiten beim Schulhaus Späri an der Eigasse. Der Grund dafür ist einfach. «Es wurde langsam eng», sagt Uli Ungethüm, Verwaltungsleiter der Gemeinde Hägendorf. Ausserdem könne man mit dem Umzug der Bibliothek einen langjährigen Leerstand füllen und gleichzeitig einen zentralen Standort bieten.

Seit über vier Jahren herrscht im zweiten Stock der Gemeindeverwaltung grosse Leere. Früher war die Sozialregion Untergäu (SRU) im Stockwerk beheimatet. Im September 2018 zügelte diese aber innerhalb von Hägendorf an die Fabrikstrasse.

Abwartswohnung wurde zu klein

«Wir sind sehr zufrieden mit den neuen Räumlichkeiten», sagt Bibliothekarin Sabine Vögeli. Gerade die Kinder- und die Jugendabteilung seien zuvor an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt. Der alte Standort beim Schulhaus Späri war lediglich die ehemalige Abwartswohnung. Nun habe man deutlich mehr Platz. So kann die Bibliothek gemütlicher eingerichtet werden, und es soll künftig mehr Sitzgelegenheiten geben.

Die Bücher wurden bereits vergangene Woche gezügelt und sind mittlerweile alle eingeräumt. Die Gemeindebibliothek besitzt insgesamt 14’129 Medien, die ausgeliehen werden können. Neben Büchern gibt es DVDs und Hörbücher. Jetzt, wo alle Medien gezügelt wurden, stehen nur noch Dekorationsarbeiten an. «Wir wollen es noch schöner machen für die Kinder», sagt Vögeli, die zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen die Bibliothek führt. Vor allem Bilder sollen noch an die Wände gehängt werden.

Dank der zentralen Lage erhofft sich Vögeli noch mehr Besuchende. Rund 3400 Mal wird die Gemeindebibliothek jährlich aufgesucht. Vor allem vor und nach den Ferien sei besonders viel los. Doch an allen drei Tagen in der Woche, an denen die Bibliothek ihre Türen öffnet, schauen Leute vorbei – mehrheitlich aus Hägendorf, aber auch aus den Nachbargemeinden.

Bibliothek soll ein Begegnungsort werden

Seit geraumer Zeit finden in der Bibliothek auch Buchstart-Veranstaltungen statt. Dort wird die frühe Sprachbildung gefördert. Dieses Angebot lockt viele Eltern mit ihren Kleinkindern an. Künftig sollen weitere Angebote folgen. So soll die Gemeindebibliothek zum Begegnungsort werden.

Ab August finden zudem Deutschkurse für Erwachsene mit Kindern im Vorschulalter statt. Diese werden von Bund und Kanton Solothurn subventioniert, sodass die Teilnahmegebühr lediglich 7 Franken beträgt. Die Gemeinde unterstützt die Teilnehmenden, wenn sie 80 Prozent des Kurses besucht und das Niveau A1 erreicht haben, zusätzlich. Sie bekommen dann einen Drittel der Kosten zurückerstattet. Der Gemeinderat hat dafür bereits im vergangenen August einen Kredit über 5500 Franken gesprochen. Während die Eltern den Sprachkurs besuchen, werden die Kinder in der Bibliothek betreut.

Daneben gebe es laut Vögeli weitere Ideen, um das Angebot zu erweitern. Noch sei aber nichts spruchreif. Das Ziel sei, möglichst viele Leute in die Bibliothek zu holen und sie für die Sprache zu begeistern. Genügend Platz ist jetzt ja vorhanden.

