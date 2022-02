Nach der Abstimmung Budgetlose Zeit lähmt Olten: Ist das zwingende Referendum ein Zaubermittel dagegen? Nach dem Scheitern des Oltner Budgets 2022 steht fest: Budgetlose Zeiten lähmen die «Fabrik Olten». Wie aber hält man diese Phase kurz? Urs Huber Jetzt kommentieren 14.02.2022, 17.00 Uhr

Ein obligatorisches Referendum in Budgetfragen würde die vermeintliche Oberhoheit des Gemeindeparlament ritzen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Aufgabe gleicht, wenn man so will, der Quadratur des Kreises. Solche erscheinen immer dann auf der Bildfläche, wenn zeitraubende Verwerfungen entstehen. Gerade in Sachen Budget. Denn budgetlose Zustände im Gemeinwesen, das weiss man in Olten seit 2019 nur zu gut, bringen ordentlich vorbereitete Prozesse ins Stottern oder würgen sie gar ab. Die «Fabrik Olten» funktioniert dann nur noch auf Sparflamme. Wie also die Phase beeinträchtigter Funktionalität möglichst kurz halten? Schwierige Frage.

Regeln sind klar und direkte Demokratie braucht Zeit

Die Abläufe an sich sind klar: In Olten wird in aller Regel das Budget vom Parlament genehmigt. Und zwar im November. Verstreicht die zwingende Referendumsfrist ungenutzt, ist alles perfekt und die Stadt weist fürs anbrechende Jahr ein rechtsgültiges Budget vor. Kommt hingegen ein Referendum erfolgreich zu Stande, folgt die notwendige Volksabstimmung zum Budget frühestens im März an die Urne. Fazit: Direkte Demokratie braucht ihre Zeit.

Dem Referendum zuvorgekommen

Das war heuer nur deswegen nicht der Fall, weil das Parlament seinen Budgetentscheid vom November der Urnenabstimmung unterwarf. Freiwillig, auf Antrag der FDP-Fraktion. Mit der Begründung, sich so die Referendumsfrist zu sparen. Schlussfolgerung: Vielleicht wäre die Einführung des obligatorischen Referendums zum Budgetbeschluss das probate Mittel, Fristen möglichst kurz zu halten? Also: Jedes Budget mit Änderung der Steuerfüsse vors Volk?

In Olten hatte man diese Form des beschleunigten Verfahrens im Juni 2019 im Parlament auf einen überparteilichen Vorstoss hin diskutiert. Und blieb doch beim bisherigen Verfahren. Grund: Zum einen wollte sich eine Mehrheit im Parlament in ihrer Kompetenz nicht beschneiden lassen.

Zum andern empfanden sich die Volksvertretenden als ebensolche, vor allem aber verstand man sich als zwar heterogene Gruppe, die immerhin in ihrer Zusammensetzung stabil, aber eben die unterschiedlichsten Blickwinkel der Bevölkerung repräsentiert.

Im Zeichen der ausgestandenen Frist

Die Meinungen im Juni 2019 standen im Zeichen der eben ausgestandene budgetlosen Zeit, die erst Ende Mai auslief. Und die unterschiedlichen Haltungen gingen querbeet durch alle Fraktionen. Wenn auch nicht immer humorlos: Das Argument etwa, das Parlament mutiere beim obligatorischen Referendum zum «Durchlauferhitzer» (Heinz Eng, FDP) wurde von Parteikollege Urs Knapp mit dem Hinweis auf die Hitze im Parlamentssaal begründet.

Nun: Das obligatorische Referendum fiel dennoch durch. Und auch eine vorgezogene Budgetierungsphase der Stadt, welche erlauben würde, dem Parlament bereits in den frühen Herbstmonaten ein Budget vorzulegen, war letztlich mit zu vielen Nachteilen, wenn nicht gar Unmöglichkeiten belegt.

Im Herbst sind auch die Ferien im Wege

Konkret: Eine Behandlung des Budgets an der Parlamentssitzung im September sei mit gesicherten Zahlen vonseiten des Kantons aus den Bereichen Bildung, Soziales, ÖV und Steuern derzeit nicht möglich, hatte Stadtrat Benvenuto Savoldelli argumentiert. Der Kanton müsste dazu veranlasst werden, die Zahlen deutlich früher als bisher abzuliefern, was aber sicher nicht positiv zu deren Aussagekraft beitragen würde.

Die Behandlung des Budgets in einer Parlamentssitzung Ende Oktober hätte nach Einschätzung Savoldellis zwar erlaubt, dass bei fakultativem Referendum die Abstimmung am ersten eidgenössischen Abstimmungstermin im Folgejahr stattfinden könnte.

«Sie ist faktisch jedoch kaum möglich, da der Vorbereitungs- und Vorberatungsprozess – auch für die parlamentarischen Kommissionen und für die Fraktionen – in die Herbstferien fallen würde»,

so der Stadtrat damals. Letztlich mündeten also alle Bemühungen um eine Verkürzung der budgetlosen Zeit in Olten in der Verpuffung vieler Worte. Aber: Als probates Mittel, um die besagte Phase gegebenenfalls möglichst kurz halten zu können, entpuppte sich damals tatsächlich das obligatorische Referendum, welches das Parlament wiederum nicht wollte.

Guter Rat ist teuer

Da ist natürlich guter Rat teuer. Aber die Verwaltung hat reagiert. Bereits Ende März, quasi im Rekordtempo, soll ein neuer Budgetvorschlag vorgelegt werden. Wie Stadtpräsident Thomas Marbet gestern in einer ersten Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung zu verstehen gab, wohl einen, der auf Steuererhöhungen gänzlich verzichtet. Dies an sich ist aber noch keine Garantie, dem neuen Vorschlag den Weg geebnet zu haben.

Aber die Wahrscheinlichkeit, dass gegen eine überarbeitete Budgetfassung das Referendum ergriffen wird, dürfte marginal sein. Und damit die Frage, wie man die budgetlose und damit lähmende Zeit für die Stadt möglichst kurz hält, wohl auch.

