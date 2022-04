Bäume schützen: Bürgergemeinde bietet Patenschaften im Wald an

Nach Anfangserfolg Um Bäume vor der Abholzung zu schützen: Die Bürgergemeinde Niedergösgen bietet 38 Bäume zur Patenschaft an Anfragen aus der Bevölkerung und der Ansturm auf ein Baumpatenschaftsprojekt im Kanton Zürich gaben den Anstoss: Jetzt wird im Niederamt die Möglichkeit erweitert, etwas für den Wald zu tun. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Förster Rolf Näf und Patrick Friker (rechts) bei der Tafel zum Projekt beim Forstwerkhof. Bruno Kissling

Gotte oder Götti eines Baumes sein: Das ist im Waldabschnitt im Dreigemeinden-Eck zwischen Niedergösgen, Erlinsbach und Stüsslingen möglich. Die Bürgergemeinde Niedergösgen bietet hier seit 2019 solche Baumpatenschaften an.

Die Anzahl – früher waren es um die 20 Bäume – wurde unterdessen fast verdoppelt, um der Nachfrage gerecht zu werden. Mittlerweile sind es 38 Bäume, die die Bürgergemeinde Interessierten anbietet. Präsident der Bürgergemeinde Niedergösgen, Patrick Friker, erklärt auf Anfrage:

«Wir sind positiv überrascht, wie viele Personen sich gemeldet haben, um Gotte oder Götti zu werden.»

Zurzeit haben 24 von 38 Bäumen eine Gotte oder ein Götti, wie aus der Auflistung der einzelnen Bäume auf der Website der Bürgergemeinde herauszulesen ist. «Tendenz steigend», kommentiert Friker. Er selbst sei ebenfalls Götti eines Baumes.

Gotti oder Götti werden - für 100 Franken im Jahr

Zur Patenschaft freigegeben seien vor allem die «grossen und imposanten» Bäume, die es vor dem Fällen besonders zu schützen gilt, wie Friker weiter erklärt. Und er schiebt nach: «Zum Beispiel solche mit einem gewaltigen Durchmesser oder von einer bemerkenswerten Höhe.»

Mittlerweile würden aber auch seltene Bäume in das Angebot aufgenommen. So finden sich in der Auflistung der Baumarten beispielsweise auch Elsbeeren, eine der seltensten Baumarten der Schweiz. Aber auch Speierlinge oder eine Stechpalmen sind darunter.

Wer sich dazu entscheidet, Gotti oder Götti für eine seltene Elsbeere oder eine «imposante» Tanne zu werden, zahlt dafür im Jahr 100 Franken – und behält sie für sein Leben, wenn man das möchte. Der Erlös werde ausschliesslich für den Wald verwendet. Friker: «So finanzieren wir beispielsweise den Waldlehrpfad mit 60 Posten, zu denen auch Informationsschilder mit QR-Codes gehören, mit denen sich die Waldbesucherinnen und Besucher über die jeweilige Baumart informieren können.»

Bürgergemeindepräsident Patrick Friker (links) und Förster Rolf Näf im Revier. Bruno Kissling

Mithelfen für das «gute Gefühl»

Anstoss zum Projekt waren mehrere Anfragen aus der Bevölkerung. «Wir wollten und mussten auf dieses Bedürfnis reagieren», erklärt Friker. Als dann der ehemalige Förster Sepp Sager der Bürgergemeinde einen Bericht aus der forstlichen Fachzeitschrift «Wald und Holz» vorlegte, in dem ein ähnliches Projekt aus dem Kanton Zürich beschrieben wird, war das der «letzte Schubs ins Wasser», wie Friker erzählt.

Auf die Frage, was denn die Spendenden von der Aktion haben, antwortet Friker:

«Die Leute profitieren von einem symbolischen Wert.»

Damit meint er das «gute Gefühl», etwas für den Wald zu machen. Zudem gebe es alle zwei Jahre einen speziellen Waldgang, ausschliesslich für Patinnen und Paten, inklusive Apéro. Das gesellschaftliche Beisammensein sei also ein weiteres «Gudi».

Die Bürgergemeinde zieht in Erwägung, in Zukunft noch mehr Bäume in das System der Patenschaft aufzunehmen, sollte das Bedürfnis weiter ansteigen. Abschliessend meint Friker dazu: «In der aktuellen klimatischen Situation ist es wichtig, sich für den Wald einzusetzen – egal wie.»

