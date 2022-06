Olten: Das Stadtmagazin Kolt hat sein Leben ausgehaucht

Nach 13 Jahren Das Oltner Stadtmagazin Kolt hat sein Leben ausgehaucht Oltens privatwirtschaftlich lanciertes Blatt verschwindet nach 13-jähriger Geschichte: Das Stadtmagazin Kolt scheitert an der Wirtschaftlichkeit. Das sei traurig, aber auch eine Befreiung, sagt Verleger Yves Stuber. Urs Huber Jetzt kommentieren 03.06.2022, 12.00 Uhr

Aufgenommen in der Oltner Stadtkirche während des Kolt-Podiums am 26. Oktober 2021 zum Thema Randgruppen. Patrick Luethy

Pfiffig war das Blatt, das ist wahr; spritzig-hintergründig, tief schürfend, manchmal auch amüsant, keck. Verborgenes ans Licht zerrend und ins richtige Licht rückend. In süffiger Sprache, notabene. Die ersten Jahre blieben unauffällig. Aber: Dann drang nach und nach durch, wie’s um die Wirtschaftlichkeit des Oltner Stadtmagazins Kolt steht.

Es haperte an zahlender Dauerkundschaft, welche die Wirtschaftlichkeit des Magazins gesichert hätte. Sprich Abonnentinnen und Abonnenten. 1500 Abos wären notwendig gewesen, um sich einigermassen über Wasser halten zu können. Dies jedenfalls bekam man immer wieder erzählt.

Eine Idee scheitert an der Wirtschaftlichkeit

Gezählt wurden, jedenfalls in den letzten Wochen und Monaten, rund 800. Die Zahl hielt sich hartnäckig tief. Zu hartnäckig. Jetzt verrät die Homepage:

«Dr Schnuff esch uus. Kolt endete heute.»

Eine Idee ist zerbrochen, an der Wirtschaftlichkeit gescheitert.

Verleger Yves Stuber. Patrick Luethy

«Wir wollen eine Zeitung machen, die sich mit dem Raum Olten beschäftigt, die Zukunft mitgestaltet sowie gesellschaftliche Probleme thematisiert und Lösungen dazu präsentiert.» Das hatte Verleger Yves Stuber vor knapp anderthalb Jahren noch dieser Zeitung zu Protokoll gegeben. Damals mutierte Kolt zur Zeitung und Onlineplattform. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten aber blieben.

Es sei immer schwierig gewesen, sagt Stuber in seinem Memento auf der Homepage des Blattes. «Aber die Hoffnung und der Optimismus haben lange gewährt.» Ein Drittel seines 39-jährigen Lebens habe er sich – mit den jeweiligen Kollegen – mit diesen Fragen beschäftigt. Fragen, wie die Wirtschaftlichkeit des Produkts Kolt zu erreichen, beziehungsweise der Zeitpunkt bis zu diesem Ziel zu überbrücken wäre.

Mürbe nach 13 Jahren

2009 war das Projekt gestartet; Unter dem Namen Kolt; ein Name übrigens, der immer ein bisschen an Westernfilme mahnte. Dabei war Kolt alles andere als ein Revolverblatt. Diese vier Buchstaben standen für Kultur Olten.

Aber es gab in diesen 13 Jahren auch immer wieder so etwas wie Kurskorrekturen; Neuorientierungen inhaltlicher wie redaktioneller Art. «Kolt ist die moderne Zeitung für dich und die Region Olten. Wir machen dein Anliegen zum Thema. Online, gedruckt und persönlich.» Die aktuellste Prämisse, unter der das Magazin segelte.

Kolt-Büro am Vorderen Steinacker in Olten. Patrick Luethy / 2020

Wer jahrelang die Belastungen existenzieller Bedrohung permanent verspürt, der wird -irgendwann – mürbe. Verleger Yves Stuber habe viele Anspannung persönlich getragen und aufgefangen, hört man anerkennend aus der achtköpfigen Belegschaft. Und jetzt? Stuber schreibt in seinem Memento:

«Ich kann das psychisch, physisch und finanziell nicht mehr verantworten. Vor allem auch mir selbst gegenüber.»

Und er gibt sich selbstkritisch: «Im Nachhinein hätte ich vielleicht auch früher reagieren müssen, indem ich auf die immer unangenehmeren Zeichen gehört hätte, die mir mein Körper und mein Liquiditätsplan sandten.» Deshalb sei über die letzten Wochen der Entschluss gereift, Kolt den Stecker zu ziehen.

Plötzlich ist es finster

Auch wer es zu ahnen glaubte: Er und sie werden vom scheinbar plötzlichen Abtritt von Kolt überrascht worden sein. Das Verschwinden des Blattes ist vergleichbar mit den Gefühlen beim Betrachten des Sonnenunterganges. Man bewundert die sich verändernden Farben der Umgebung und erschrickt dann doch, wenn’s um einen herum plötzlich finster ist.

Stuber schreibt: «Das ist sehr traurig, aber irgendwann sicher auch eine Art Befreiung. Und wie das so ist: Dieser Entscheid fordert rasches Handeln. Wir beenden Kolt mit dieser Ausgabe. Denn jede weitere Arbeit wäre eine Belastung aller Ressourcen. Ich werde die Konsequenzen ziehen und vor allem tragen, dass möglichst alle fair behandelt werden.»

Was bleibt? «Den Verlag werde ich weiterführen», meint er auf Anfrage. Wenn auch nicht zwingend in publizistischer Absicht. Eher denkt Stuber an konzeptionelles und beratendes Arbeiten. «Aber vorerst gilt es noch, das Projekt Kolt zum definitiven Abschluss zu führen.»

Im Guten getrennt

Drei seiner Mitarbeitenden müssen sich nach neuen Stellen umsehen. «Da bin ich sehr zuversichtlich», sagt der Verleger. «Das sind sehr gut qualifizierte Leute. Die finden mit Sicherheit rasch ein neues Engagement.» Die andern hatten auf Mandatsbasis gearbeitet.

«Wir alle vom Kolt sind traurig», so Stuber zum Schluss. «Aber wir haben uns im Guten und Einvernehmlichen getrennt.» Es sei durchaus möglich, dass man sich im einen oder andern Fall wieder begegne. Auch beruflich.

