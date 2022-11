St.-Niklaus-Schwumm in Olten: Sprung in die Aare für guten Zweck

Olten Schwimmen in der kalten Aare für einen guten Zweck: Der St.-Niklaus-Schwumm finder wieder statt Am St.-Niklaus-Schwumm in Olten gibts in diesem Jahr erstmals ein sogenanntes «Warmduscher-Ticket». Die Anmeldung ist noch bis zum 25. November möglich. 08.11.2022, 20.44 Uhr

Der St.-Niklaus-Schwumm findet am 4. Dezember in Olten statt. Remo Fröhlicher

Am Sonntag, 4. Dezember, ab 13 Uhr wird der diesjährige St.-Niklaus-Schwumm bei der Badi Olten durchgeführt: Mutige Schwimmerinnen und Schwimmer springen in die Aare und helfen so mit, Geld zu sammeln. Dies je zur Hälfte für die Unicef und für das Rotary-Hilfsprojekt ShelterBox, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei ShelterBox geht es konkret um dringende Soforthilfe für Pakistan wegen der Überschwemmungskatastrophe.