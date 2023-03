Christian Friker alias Freni Frack gibt neue Single heraus

Musik Oltner Liedermacher Christian Friker gibt mit «Sur les rails» eine neue Single heraus Mit «Sur les rails» bringt der Oltner Liedermacher Christian Friker seine nächste Single heraus. Sie ist ab kommenden Freitag auf den gängigen Musik-Stream-Diensten zu hören. 21.03.2023, 05.00 Uhr

Der Oltner Liedermacher Christian Friker tritt mit seinem Künstlernamen Freni Frack auf. Zvg

Vergangenen Herbst erschien mit «Garamell» sein erstes Album, nun wird diesen Freitag, 24. März, mit «Sur les rails» (zu Deutsch sinngemäss: «Ständig unterwegs») eine neue Single auf den gängigen Musik-Stream-Portalen wie Spotify, Apple Music und Co. veröffentlicht, wie es in einer Mitteilung heisst: Die Rede ist vom Oltner Musiker Christian Friker, der mit dem Künstlernamen Freni Frack auftritt.

So sieht das Cover der neuen Single «Sur les rails» aus. zvg

In seinem neuen Song erzählt der Liedermacher von einer einmaligen Begegnung zweier Personen: die eine will ein Wiedersehen, die andere sich nicht auf etwas einlassen – sie vertröstet und verschiebt, da sie ständig unterwegs ist.

Friker hat inzwischen Auftritte in der ganzen Schweiz. In Olten ist er ein nächstes Mal am 28. April im Apa Kulta und am 10. Juni im Lokal Mokka-Rubin zu hören. (fmu)