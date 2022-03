Nach Stiller Has hat der Oltner Roman Wyss ein neues Projekt

Musik Bis vor kurzem noch mit Stiller Has auf der Bühne – jetzt ist der Oltner Roman Wyss mit einem neuen Projekt unterwegs Der Oltner Pianist und Komponist Roman Wyss war bis im Januar mit Stiller Has auf Tournee. Nach dem überraschenden Tod von Endo Anaconda ist er im Theaterstudio mit seinem neuen Projekt zu sehen. Mit ihm auf der Bühne steht die preisgekrönte Schauspielerin Nicole Knuth. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Das letzte Konzert von Stiller Has in Olten am 29. Oktober 2021 im Stadttheater Olten: Roman Wyss (ganz links) geniesst neben Endo Anaconda den Applaus. Patrick Lüthy

Zwischen Hauptgang und Dessert, dort soll er stattfinden, der inszenierte Auftritt der beiden Bühnencharaktere des Duos Knuth und Wyss – also zu einem denkbar undankbaren Zeitpunkt. Wir alle kennen die Situation: Es wird reichlich gegessen, getrunken und geredet; man erträgt nach dieser schieren Menge an Wein und Kalorien höchstens noch seichte Unterhaltung.

Denn der Mensch denkt schon grundsätzlich nicht allzu gerne – und schon gar nicht mit vollem Magen. Nicole Knuths Bühnenfigur mag dem Publikum diesen Gefallen jedoch nicht machen: Sie will Kunst, sie will zum Denken anregen; der Pianist jedoch, verkörpert von Roman Wyss, der möchte lediglich seinen Job erledigen und das Geld kassieren. Dass dies zu Spannungen zwischen den beiden führt, ist wohl nicht weiter verwunderlich.

Roman Wyss über seine Bühnenpartnerin Nicole Knuth: «Sie ist eine fantastische Schauspielerin.» zvg

Dies ist grob umrissen die Szenerie, in welcher sich das neue Bühnenstück «Schön ist es auf der Welt zu sein – Ein Schlager ins Gesicht» des Oltner Pianists und der Schauspielerin abspielt.

Doch nicht nur die Probleme rund um das Leben auf der Bühne – oder jene, die sich hinter dem Vorhang abspielen – sind Thema des Stücks. Auch Alltägliches sowie das aktuelle Weltgeschehen werden – mal kritisch, mal hoffnungsvoll – vom unterschiedlichen Paar tragikomisch beleuchtet. Und auch das Thema Glück, die Suche danach und die Frage, was Glück denn eigentlich ist, erhalten einen Platz in der Geschichte.

Auf ein flottes Schlagerkonzert sollte man sich – trotz des Titels des Stücks – jedenfalls nicht einstellen. Denn obwohl Knuth und Wyss Lieder wie Wencke Myhres «Er hat ein knallrotes Gummiboot» zum Besten geben, hat das Spektakel mit einem Schlagerabend so gar nichts gemein.

Roman Wyss hat traurige Wochen hinter sich

Roman Wyss war Pianist und Bandleader von Endo Anacondas Band Stiller Has, hier beim letzten Auftritt im Stadttheater Olten. Patrick Lüthy

Hinter Roman Wyss, bis vor kurzem Bandleader und Pianist bei Stiller Haas, liegen traurige Wochen. Mit dem Anfang Februar verstorbenen Endo Anaconda verlor er einen langjährigen Weggefährten und Freund. Auch all die Konzerte, die noch in der Agenda standen, fielen praktisch von einem Tag auf den anderen weg. Es ist deutlich zu spüren, dass Wyss diesen Verlust noch nicht ganz verdaut hat.

Dennoch schaut er nach vorne und versucht sich auf kommende Projekte zu fokussieren, wie beispielsweise jenes mit Nicole Knuth, das schon vor dem Tod Anacondas spruchreif war. Dies nicht, um eine Lücke zu füllen, sondern schlicht aus Liebe zur Bühnenkunst – und weil es halt das ist, womit Wyss seit jeher seine Brötchen verdient.

Für die Produktion mit Knuth hat sich Wyss denn auch entschieden, seine gewohnte Funktion als Pianist und Nebenmann etwas aufzuweichen. Im Mittelpunkt des Szenarios, welches immer wieder durch unerwartete Wendungen überrascht, steht gemäss Wyss klar Knuths Figur. Der Musiker, welcher bisher eher als Sideman fungierte, hat sich nach und nach zu einem aktiven Mitspieler entwickelt.

«Ich bin kein Schauspieler, mithilfe unserer Regisseurin habe ich jedoch gut in diese Rolle hineingefunden.»

Am Regiepult sass denn auch niemand Geringeres als die Mailänderin Silvana Gargiulo, welche die Scuola Teatro Dimitri absolvierte und 2008 im Stück Silo 8 von Karl’s kühne Gassenschau in der Rolle der Aurora Panchetti die Herzen des Publikums im Sturm eroberte. «Silvana kann kaum Deutsch, dennoch haben wir uns problemlos verstanden.»

Sie habe den Boden des Stücks gelegt und den beiden ein funktionierendes Konzept an die Hand gegeben. So hätten sie klar gewusst, in welchem Rahmen sie sich bewegen können, hätten aber noch immer sehr viel Freiheit gehabt.

Wunsch für gemeinsamen Bühnenprojekt reifte schon vor zwei, drei Jahren

Worauf sich das Publikum freuen kann? «Auf Absurditäten in unzähligen Akten», antwortet Wyss. Der Oltner schwärmt denn auch regelrecht von Nicole Knuth, welche mit ihrer früheren Bühnenpartnerin Olga Tucek bereits den Schweizer Kleinkunstpreis, den Salzburger Stier oder den Cornichon-Preis der Oltner Kabarett-Tage gewann.

«Nicole ist eine fantastische Schauspielerin, selbst wenn sie spontan eine Idee aufnimmt und mir diese zuspielt, verstehe ich immer, was gemeint ist.» Das sei alles andere als selbstverständlich.

Der Wunsch, ein gemeinsames Bühnenprojekt auf die Beine zu stellen, entstand bereits vor einiger Zeit.

«Nicole und ich haben zwei, drei Jahre an Ideen herumgesponnen, diskutiert und vor allem auch viel gemeinsam gebrätelt.»

Dabei habe sich immer stärker herauskristallisiert, um was es beim Stück gehen soll. Knuth konkretisierte schliesslich die gesammelten Ideen und transformierte diese in ein Bühnenstück.

Auftritt im Theaterstudio wurde über ein Jahr verschoben

Im Sommer 2021 sei das Ganze schliesslich in einer intensiven Probephase einstudiert worden. Allerdings handle es sich dabei nicht um einen kategorisch abgeschlossenen Prozess. «Obwohl ein klares Skript zu dem Stück vorliegt, entwickelt es sich durch unser Spielen automatisch weiter.» Die neu entstandenen Ideen würde das Duo denn auch laufend in das bestehende Stück einfliessen lassen.

Das ist aber nicht alles, was die beiden im Sinn haben – das Zweiergespann ist bereits daran, ein weiteres Spektakel anzudenken. Nun freut sich das Duo aber erst einmal auf den anstehenden Auftritt im Theaterstudio Olten, insbesondere nachdem dieses Ereignis coronabedingt über ein Jahr verschoben werden musste.

«Schön ist es auf der Welt zu sein – Ein Schlager ins Gesicht», Freitag und Samstag, je 20.15 Uhr im Theaterstudio Olten.

