Alex Capus und Co.: Einmal Töfffahren, fast immer Töfffahren

Motorradfahren «Töffs machen Lärm und stinken»: Alex Capus hat sein Hobby aufgegeben; andere wie Walter Wobmann erzählen, was beim Fahren wichtig ist Es hatte noch nie so viele eingelöste Motorräder wie heute. Ein Fahrlehrer, eine Fachgeschäftsmitarbeiterin, SVP-Nationalrat Walter Wobmann und Schriftsteller Alex Capus erzählen über ihre (frühere) Leidenschaft.

Vor dem Hotel in Montpellier Freundschaft mit einem anderen Biker geschlossen. Das Wichtigste und Coolste ist der Gasgriff. Wir haben dann noch eine Runde auf dem Hotelparkplatz gedreht. Auf meiner Maschine, nicht auf seiner. -Alex Capus zvg

Laut Bundesamt für Statistik waren im Jahr 2021 schweizweit rund 800'000 Motorräder eingelöst . Dies widerspiegelt den Motorradtrend, der in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Vier Menschen aus der Region erzählen aus unterschiedlicher Perspektive über das Töfffahren.

Fahrlehrer Balthasar Immer mit Motorrad vor der Fahrschule Olten, bei der er Teilhaber ist. Bruno Kissling

Wie man selbst dazu kommt, ein Motorrad zu lenken

Wer Motorradfahren will, braucht eine Motorradprüfung. Dafür muss man erst beim Kanton Solothurn einen Lernfahrausweis beantragen. Wenn man bereits den Führerschein B1 besitzt, ist es nicht mehr vonnöten, einen Sehtest, einen Nothelferkurs und die Theorieprüfung zu machen. Der Lehrfahrausweis ist vier Monate gültig; in dieser Zeit muss man einen Motorrad-Grundkurs bei einer anerkannten Fahrlehrperson für Motorräder absolvieren.

Danach verlängert sich der Lernfahrausweis automatisch um 12 Monate. In dieser Zeit hat man die Möglichkeit, die praktische Prüfung zu absolvieren. Diese muss von Lernfahrenden gemacht werden, die keinen Führerschein Kategorie B besitzen oder von allen, die Motorräder mit über 125 Kubikzentimeter Hubraum fahren wollen.

Beim Grundkurs lernt man Gefahren kennen

Balthasar Immer ist ein anerkannter Fahrlehrer und Teilhaber der Fahrschule-Olten. Er bietet besagten Grundkurs an. Dieser dauert insgesamt zwölf Stunden und ist in drei Blöcke à vier Stunden aufgeteilt. «In diesen drei Blöcken lernt man mit Pylonen Manöver fahren und die Bedienung des Motorrads». Der Verkehr werde kennen gelernt, das Einspuren, Abbiegen und die Notbremsung geübt, erzählt Immer.

Dabei lernt man auch mit Gefahren umzugehen. Im Sommer seien es unter anderem rutschige Strassen nach Gewitter oder Regen. Wenn es lange Zeit trocken war, sammelt sich Staub auf den Strassen an, der mit dem Regenwasser rutschig wird. Auch Bitumen als Strassenbelag kann eine Gefahr darstellen. Der wird häufig als Flickbelag angewendet und bei hohen Temperaturen weich und gibt nach, wenn man mit dem Motorrad darüberfährt.

Es gebe noch einige Punkte, mit denen man Gefahren beim Motorradfahren eindämmen könne und die man beim Grundkurs lerne, so Immer: Entscheidend sei zum Beispiel, dass die Grösse des Motorrades auf die Fahrerin oder den Fahrer abgestimmt sei. Besonders zu grosse Motorräder sind problematisch beim Abstehen. Genauso wichtig sei es, das Motorrad fachgerecht warten zu lassen und den Reifendruck zu prüfen.

Schräglage muss erlernt werden

Beim Fahren könne man Gefahren vermeiden, indem man viel Abstand halte. Allgemein empfiehlt Immer, weiterführende Kurse zu besuchen, zum Beispiel, um sich an die Schräglage in den Kurven zu gewöhnen.

«Der Mensch ist nicht gemacht, um Motorfahrzeuge zu lenken, Schräglage muss er lernen.»

Entscheidend sei auch die richtige Kleidung, von Motorradfahrten in Jeans rät Immer dringend ab. Am besten lasse man sich in einem guten Fachgeschäft beraten.

Laura Kyburz verkauft Schutzkleidung in der Firma Moto-Racing Toni Gaberthuel in Winznau. Bruno Kissling

Schutzbekleidung ist nicht obligatorisch, aber wichtig

Eine solche Beratung in einem Fachgeschäft erhält man von Laura Kyburz. Sie arbeitet seit 16 Jahren bei Moto-Racing Toni Gaberthuel in Winznau. Die Firma handelt mit Occasion- und Neufahrzeugen und betreibt eine Motorradwerkstatt. Daneben verkauft das Fachgeschäft auch Schutzkleidung.

Dort berät Kyburz Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Stiefel, Coratex-Hosen, Handschuhe mit Kevlar, Helme oder Jacken mit Protektoren am Rücken und an Ellbogen. Sie fuhr vier Jahre Töffrennen, noch heute ist sie in ihrer Freizeit auf dem Motorrad anzutreffen. «Bei den Rennen wird die Kleidung überprüft, im Strassenverkehr ist Schutzkleidung jedoch nicht Vorschrift. Lediglich bei der Töffprüfung muss man mit Schutzkleidung unterwegs sein», sagt Kyburz.

Jeansstoff kann sich bei einem Sturz in die Haut einbrennen

Der Website des Kantons Solothurn ist zu entnehmen, dass bei der Töffprüfung Motorradhelm, Motorradstiefel oder knöchelübergreifendes, festes Schuhwerk sowie eine Jacke, eine Hose und Handschuhe aus abrieb- und reissfestem Material getragen werden müssen.

Diese komplette Ausrüstung empfiehlt Laura Kyburz bei jeder Fahrt zu tragen: «Auch wenn man nur kurz oder vorsichtig unterwegs ist, es kann immer etwas passieren. Sehr oft ist man als Motorradfahrerin oder Motorradfahrer nicht Schuld an einem Unfall.» Denn die Schutzkleidung schützt im Falle eines Sturzes nicht nur vor dem Abrieb, sondern das Material brennt sich auch nicht in die Haut ein. Das kann bei herkömmlicher Kleidung wie Jeansstoff passieren.

Kyburz hat Verständnis, dass bei sommerlichen 30 Grad Schutzkleidung unangenehm sein kann. Sie betont allerdings, dass es auch Sommerkleidung gebe, die speziell atmungsaktiv sei.

Das wichtigste sei der Helm

«Das Wichtigste ist aber sicherlich der Helm und dass der passt», so Kyburz. Um den richtigen zu finden, misst sie bei der Stirne den Kopfumfang und berücksichtigt die Kopfform der Kundin oder des Kunden.

«Der Helm darf bei der Stirn nicht drücken, bei den Wangen sollte er allerdings etwas knapp sein.»

Der Helm weite sich noch aus; ausserdem dürfe er auf keinen Fall zu locker sitzen, da er sich sonst bei einem Sturz drehen könnte und die Nase verdecken könnte. Nicht zuletzt könne sich der Helm bei hohen Geschwindigkeiten anheben, wenn er zu gross sei, weiss Kyburz.

SVP-Nationalrat und Zentralpräsident der FMS Walter Wobmann mit seiner Kawasaki Z 750R. zvg

Das Motorrad als Politikum

Sicherheit ist nicht nur eine Frage der richtigen Ausrüstung. Walter Wobmann ist Zentralpräsident der Föderation der Motorradfahrer der Schweiz, kurz FMS, und SVP-Nationalrat. Er setzt sich in seiner Funktion als Zentralpräsident unter anderem für die Sicherheit der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer ein. In seiner Rolle als Nationalrat vertritt er die Motorradgemeinschaft in der breiten Bevölkerung.

Er selbst fuhr in jungen Jahren Motocross- und Strassenrennen, heute ist er auf seiner grünen Kawasaki Z 750R anzutreffen. Allerdings ruht seine Maschine häufig: «Ich war heuer auch schon unterwegs, aber noch nicht so oft. Die Zeit fehlt.»

Ein Hobby in allen Gesellschaftsschichten

Dass das Hobby boomt, beobachtet auch er: «In den 1970er-Jahren, als ich mit Motorradfahren begann, waren schweizweit rund 100'000 bis 150'000 grosse Töffs eingelöst. Mittlerweile sind es rund 500'000.» Mit grossen Töffs meint Wobmann alle Maschinen mit Hubraum ab 125 Kubikzentimetern.

«Es sind heute Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, Alters und Geschlechts mit Motorrädern unterwegs», sagt er. Diese Durchmischung führe dazu, dass die Mehrheit aller Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sehr anständig fährt. In den 1970er-Jahren seien Motorräder deutlich aggressiver unterwegs gewesen. Deshalb seien die Fronten zwischen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern und Automobilistinnen und Automobilisten deutlich weniger verhärtet.

Die vielen Töffs bringen aber neuen Zündstoff: den Lärm. Besonders Anwohnende von dicht befahrenen Strecken sind vom Lärm geplagt. Dies beweist die politische Diskussion um die beiden parlamentarischen Initiativen zum Thema Lärm der Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter. Natürlich gebe es mehr Lärm, wenn mehr Leute Motorrad fahren, gibt Wobmann zu bedenken. Allerdings:

«Der Motorradlärm findet tagsüber statt; dies ist nicht zu vergleichen mit dem Motorenlärm der Autoposer, die eher nachts unterwegs sind.»

Lärm mit Fahrweise beeinflussbar

In der Region Olten sei der Hauenstein beliebt für eine Motorradtour, besonders am Donnerstagabend, wenn der Töfftreff im Restaurant Isebähnli in Trimbach stattfindet, erzählt Wobmann. Motorräder seien lauter als Autos, weil ihnen die Karosserie fehle um den Motor. Diese sei schalldämpfend, so Wobmann.

Man könne aber mit der Fahrweise den Lärm etwas beeinflussen: «Wenn man mit 3000 Touren durch ein Dorf fährt, macht das deutlich weniger Lärm als mit 10'000 Touren.» Deshalb hat seine Föderation gemeinsam mit anderen Fachverbänden die Kampagne «Respekt statt Lärm» initiiert. Damit rufen sie Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zu Rücksichtnahme, Verständnis und Respekt gegenüber der nicht motorradfahrenden Bevölkerung sowie der Umwelt auf. Damit wollen sie die Kuh etwas vom Eis holen, denn die nächste politische Strassenlärm-Debatte steht bereits vor der Tür.

Das oberste Ziel seines Verbandes ist laut Wobmann: «Wir wollen, dass die Leute sicher fahren können und Freude daran haben.»

Alex Capus mit seinem Motorrad auf der Tour durch Frankreich vor drei Jahren. zvg

Ein Töff stinkt und macht Lärm

«Ich habe einfach keine Lust, durch den Jura zu brettern und den Leuten auf die Nerven zu gehen.» Der Töff des Oltner Schriftstellers Alex Capus verweilt unter einem Vordach hinter einer Mauer, zugedeckt mit einer Plane. «Das geht ihm gut dort», erzählt Capus. Er habe den Oldtimer zuletzt vor etwa zwei Jahren über die Mauer gehievt.

Seinen letzten grossen Einsatz hatte der BMW R25 aus dem Jahr 1953 vor drei Jahren. Damals fuhr Capus damit von Olten quer durch Frankreich in die Pyrenäen und retour. Der 60-Jährige war rund drei Wochen allein mit seinem Motorrad unterwegs. Das habe ihm grossen Spass gemacht: «Ich bin alles kleine Landstrassen gefahren, wo dieses Motorrad auch hingehört.»

Mit dem Velo näher an der Landschaft

Hierzulande fuhr er häufig über den Hauenstein nach Wisen, weiter nach Oltingen über die Schafmatt nach Stüsslingen und schliesslich über Lostorf zurück nach Olten. Diese Strecke entspricht rund 30 Kilometern, dafür habe er rund eine Stunde gebraucht.

Auf dem Motorrad sei er allerdings nicht so nahe an der Landschaft, deshalb ist er aufs Velo umgestiegen. «Wenn ich eine Kuh oder ein Pferd sehe, halte ich, um das Tier zu streicheln. Das macht man mit dem Töff weniger.»

Ihm wurde auch der Verkehr zu dicht und das Motorradfahren zu Mainstream. «Töfffahren wurde zur Massenmode, alle fahren wie die Lemminge durch den Jura oder über die Alpenpässe.»

Er sehe es nicht mehr ein, Emissionen zu verursachen für ein bisschen Vergnügen:

«Die Töffs machen Lärm und stinken.»

Motorradfahren als einsames Hobby

Früher sei das Töfffahren ein grosses Hobby von ihm gewesen, heute habe er nicht mehr so viel Spass daran: «Nach einer Viertelstunde habe ich genug und möchte nach Hause gehen oder ein Bier trinken.» Motorradfahren sei ihm zu einsam geworden, man könne sich nicht unterhalten. Auch nicht, wenn jemand hinten drauf sitzt.

Der Oldtimer wartet derweil eingelöst hinter der Mauer auf seinen nächsten Einsatz. Verkaufen will Capus ihn nicht: «Der frisst kein Heu.»

