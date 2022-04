Die Oltnerin Gabrièle Gisi zeigt drei Werke im Mokka-Rubin

Mokka-Rubin «Jetzt bin ich aber daran hängengeblieben»: Mit Porzellan setzt sich diese Oltner Künstlerin mit griechischer Mythologie auseinander Die Oltner Künstlerin Gabrièle Gisi hat bereits in China, Irland und Belgien ausgestellt – jetzt zeigt sie drei ihrer Werke im Mokka-Rubin. Im Gespräch erzählt sie, wieso sie mit Porzellan arbeitet und was ihr an der Kunst wichtig ist. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Gabrièle Gisi zeigt im Mokka-Rubin drei ihrer Werke: «Panic», «Leda» und «404 File Not Found». Bruno Kissling

Porzellan sei gut, aber auch «fies», sagt die Oltner Künstlerin Gabrièle Gisi. «Es macht nicht genau das, was man will.» Zum besseren Verständnis vergleicht sie Porzellan mit einem Gedächtnis: Die verbogenen mikroskopischen Plättchen können im weichen Zustand wieder geradegebogen werden.

In einem weiteren Schritt müssen diese aber mehrere Brände durchlaufen. Und nach dem letzten Brand sieht man dann: Die Delle kommt unglücklicherweise wieder zum Vorschein. Das Material hat seine einstige Deformation nicht vergessen. Genau dieser Spannungsbogen reize die 46-Jährige am Material.

Wie kam Gisi zu Porzellan? 1999 hatte Gisi den gestalterischen Vorkurs besucht und anschliessend die Fachklasse für Keramikdesign absolviert. Da sei es ihr um das dreidimensionale Arbeiten gegangen, nicht wirklich um das Material selbst. «Jetzt bin ich aber daran hängengeblieben.»

Im Zentrum von Gisis Werken ist die Form und nicht die Farbgebung der Oberfläche. In ihrem Verständnis muss Kunst eine Reaktion auslösen – auch die ihre. Ob sich dieses Echo in positiver oder negativer Richtung bewege, spiele keine Rolle. Denn: Keine Reaktion sei das Schlimmste, sagt sie.

Auf den Raum eingehen

Gisi legt ihn ihren Arbeiten zudem grossen Wert darauf, nicht nur einen Prozess zu verfolgen; auch wenn in ihren Werken viel Konzeptionelles stecke. Am Beispiel «Panic» erklärt Gisi, dass sie bei einer Ausstellung am liebsten auf den Raum eingehe und für den Raum etwas erschaffe. «Das geht aber nicht überall.»

«Panic» aber ist die Arbeit einer Gruppenausstellung, die Gisi spezifisch für das Residenzschloss Ludwigsburg in Deutschland fertigte. Im Lapidarium, dem Raum, in dem die Originalskulpturen des Schlosses aufbewahrt werden, fand die Künstlerin eine Statue von Pan und Syrinx.

«Panic» wurde für eine Ausstellung im Residenzschloss Ludwigsburg in Deutschland erstellt. Bruno Kissling

Gisi wollte auf ihren Ausstellungsplatz eingehen. So entstand ihr Werk «Panic»: In der griechischen Mythologie umschlingt Pan die Nymphe. Obwohl sie ihm entkommt, verwandelt er sie später in seine Flöte, die ihren Namen Syrinx trägt. Die Künstlerin stellt den «panischen» Fluchtversuch der Syrinx in ihrer Skulptur dar. Pans Schrei in «Panic» verewigt sich dabei in den grösser werdenden Buchstaben.

Im Residenzschloss hing das Werk übers Eck an zwei Wänden – im Mokka-Rubin nun an einer Wand. Das Werk zeige, dass es sich dem Raum angleichen könne, erklärt Gisi.

Ausstellungen rund um den Globus

Sie erinnert sich an ihre ersten Ausstellungen: In Belgien konnte die Oltnerin ihre Diplomarbeit ausstellen. Anschliessend folgte China. Das sei der «Knaller» gewesen. Sie nahm an einem internationalen Wettbewerb für Keramikkunst teil, kam in die engere Auswahl und wurde zum Symposium 2010 in China eingeladen – und erhielt für ihre Arbeit Silber.

Ein Jahr später konnte sie an einem Artist-in-Residence (Stipendium oder Einladung von Institutionen) in China machen. Es sei eine Horizonterweiterung gewesen, sagt Gisi. Dadurch gelang sie anschliessend an die Art After Show in Irland.

Bereits bestehende Ressourcen wiederverwenden

In der griechischen Mythologie heisst es, dass sich Zeus in Leda verliebte, sich ihr als Schwan näherte und sie schwängerte. Sie trug fortan zwei sterbliche Eier von ihrem Mann Tyndareos und zwei unsterbliche Eier von Zeus in sich. Mit dem Konvolut Leda greift die Oltnerin die Sage wieder auf: aus Einzelteilen von bis zu sieben anderen Arbeiten vergangener Jahre. Das Bild des Beamers sei dabei der stellvertretende Schwan im Werk.

Leda ist ein Konvolut aus bereits bestehenden Arbeiten: So werden Ressourcen gespart. Bruno Kissling

«404 File Not Found» ist Gisis neustes Werk. Sie bezeichnet es als eine Bildstörung:

«Es ist ein Transportieren von Sachen, die man in der Medienwelt immer wieder antrifft.»

Sie treffe oft auf die Fehlermeldung 404 File not found, die «triggere» sie. Und genau dieses «Triggern» könne beim Durchschauen der immer grösseren Zahlen entstehen: wenn man sich bücke und durch alle Elemente gleichzeitig schaue. Es sei ihre Interpretation des «schon wieder», sagt Gisi.

Gabrièle Gisis Ausstellung kann bis zum 4. Juni im Mokka-Rubin, Raum RIO, in Olten besucht werden: am Freitag jeweils von 15 bis 19 Uhr; am Samstag von 9 bis 17 Uhr.

