Olten: Duo Hart/Straumann im Kulturbijou Mokka-Rubin

Mokka-Rubin Frage: «Wollen Sie wippen?» Elisabeth Hart und Rhaban Straumann geben im Oltner Mokka-Rubin ein Lesestück mit subtilem Humor. Urs Huber 04.02.2022, 18.00 Uhr

Elisabeth Hart und Rhaban Straumann auf dem Kinderspielplatz. zvg

Das Duo Elisabeth Hart und Rhaban Straumann präsentiert am Samstag, 19. Februar 2022, im Mokka-Rubin in Olten sein Zweipersonenstück «Wollen Sie wippen?», ein wortgewandtes Lesestück mit viel subtilem Humor. Die Leipziger Schauspielerin und der Oltner Schauspieler haben während der Pandemie künstlerisch zusammengefunden, entwickelten und schrieben ein genussvoll-satirisches Werk für schwierige und gute Zeiten, über welches der deutsche Kabarettist Jess Jochimsen zu verstehen gab: «Saulustig!»

Das Stück, welches im Oktober letzten Jahres in Bergün seine nationale Premiere feierte, handelt von einer Schauspielerin und einem Schauspieler, die ein selbst geschriebenes Stück lesen. Darin begegnen sich eine Frau und ein Mann auf einem Spielplatz. Erst zufällig, schliesslich immer wieder. Sie Deutsche. Er Schweizer. Er ergötzt sich am Leiden der Eltern, sie findet Gefallen an der Manipulation der Spielgeräte. Wenn das denn keine verheissungsvolle Konstellation ist?

Mit seinem Auftritt in Olten setzt das Duo seine schweizerisch-deutsche Tournee in diesem Jahr fort, die Mitte Oktober in Leipzig ihre vorläufiges Ende findet.

Mokka-Rubin: Beginn 20.30 Uhr, Türöffnung 20.00 Uhr Ticket für 22 Franken an der Abendkasse mit Reservation. Reservation via hello@mokka-rubin.ch Bei ausverkauftem Haus findet am Sonntag (20.2.22), 18.00 Uhr, eine zweite Vorstellung statt.