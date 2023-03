Am Dorfbach in Kappel: Anzahl Parkplätze bleibt unverändert

Überbauung geplant Gestaltungsplan «am Dorfbach» in Kappel: Warum es trotz VCS-Kritik weiterhin 110 Autoparkplätze geben soll Im Mitwirkungsverfahren hatte der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) eine Reduktion der vorgesehenen 110 Autoparkplätze angeregt. Dieser Vorschlag drang nicht durch. Weiteren Eingebungen folgte der Gemeinderat von Kappel teils im Sinne eines Kompromisses. Jetzt liegt der Gestaltungsplan auf. Urs Huber Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Geplante Überbauung «am Dorfbach» mit Bauprofilen abgesteckt – rechts im Bild der Landgasthof Kreuz. Bild: Bruno Kissling

Im November vergangenen Jahres hatte die Gemeinde Kappel zum Mitwirkungsverfahren rund um die Überbauung «am Dorfbach» gerufen. Bilanz: Lediglich eine Partei liess sich zum Vorhaben im Dorf verlauten: der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS). Und der ist mit seinen Anregungen teilweise durchgedrungen.

Die Eingaben des VCS betrafen etwa die Zahl der für die Überbauung veranschlagten Parkplätze. 110 hatte der örtliche Gemeinderat gefordert, allesamt unterirdisch. «Die Gemeinde legt Wert auf eine ausreichende Zahl von Parkplätzen.» Dies hatte Gemeindepräsident Rainer Schmidlin gegenüber dieser Zeitung bereits erklärt, als das Mitwirkungsverfahren angelaufen war.

Mehr Autoabstellplätze als vorgegeben

Der Idee, man brauche nur die Zahl von Abstellplätzen zu reduzieren und bringe damit die Leute dazu, den öffentlichen Verkehr zu nutzen, kann Schmidlin nichts abgewinnen. «Das mag vielleicht in einer Stadt wie Zürich oder Basel funktionieren, wo das Auto obsolet geworden ist, weil man damit sowieso nicht mehr viel anfangen kann.»

Rainer Schmidlin, Gemeindepräsident. Bild: zvg

In Kappel allerdings würden solche Mechanismen nicht spielen, ist er überzeugt. Deshalb hielt der Gemeinderat an den 110 Parkplätzen fest. Alle über die Boningerstrasse erschlossen, auch die Besucherparkplätze.

Der VCS dagegen hatte angeregt, die definitive Anzahl der Autoabstellplätze müsse bereits im Gestaltungsplanverfahren festgelegt, in den Sonderbauvorschriften verankert und über die Richtlinien der kantonalen Bauverordnung definiert werden.

Demgegenüber hält der Gemeinderat Kappel trocken fest: «Massgebend für die Ermittlung der Anzahl erforderlicher Parkplätze bildet das kommunale Baureglement und nicht die Richtlinie der kantonalen Bauverordnung.»

In dieser Frage drang der VCS also nicht durch, in andern Fragen dagegen schon, wenn gelegentlich auch im Sinne eines Kompromisses.

Tiefgarage für Ladestationen vorbereiten

Die Tiefgarage etwa wird nach der Eingabe des VCS so mit Infrastruktur vorbereitet, dass alle Autoeinstellplätze auch mit elektrischen Ladestationen ausgestattet werden können. Zudem regt der VCS ausschliesslich Flachdächer an, die zu begrünen sind. Auch dieser Anregung ist der Gemeinderat weitgehend gefolgt.

Und ebenfalls Einzug in die Sonderbauvorschriften findet die Anregung, Fassadenflächen seien wenn immer möglich für Photovoltaik zu nutzen, «soweit dies ökologisch, betrieblich und wirtschaftlich sinnvoll ist und dem keine weiteren schützenswerten Interessen entgegenstehen», wie der VCS festhält.

Energiebedarf doch ziemlich reduziert

Engegenkommend hat der Rat den zulässig gewichteten Energiebedarf für Heizung, Lüftung, Warmwasser und Klimatisierung für Wohnen auf 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter jährlich festgesetzt. Der VCS hatte 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter angeregt, was in Fachkreisen als Minergiestandard interpretiert wird. «Wir fanden auch, der Energiebedarf brauche eine Optimierung», begründet Schmidlin den Entscheid. Der definierte Wert stelle bereits relativ hohe Anforderungen an das Bauvorhaben.

Der Baugrund von oben. Bild: Bruno Kissling

Zum Gestaltungsplan «am Dorfbach» selbst: Quasi im Dorfzentrum Kappels, im Süden und Westen des Landgasthofs Kreuz, soll die Überbauung entstehen. Vier Kuben auf einem Grundstück von knapp 10’000 Quadratmetern schaffen Platz für insgesamt 68 Wohnungen; die meisten von ihnen werden zur Miete ausgeschrieben. Lediglich die Wohnungen, die sich in unmittelbarer Nähe des Dorfbachs befinden, sind als Eigentumswohnungen vorgesehen.

Alle Kuben umfassen drei oder vier Vollgeschosse, wobei das vierte Geschoss flächenmässig reduziert wird. Der Mix reicht von der 1½- bis zur 5½-Zimmer-Wohnung. Die Gebäudemaximalhöhe beträgt 13,5 Meter, die Gebäudelängen variieren zwischen 28 und 47 Metern. Rund 5000 Quadratmeter, deutlich mehr als vorgeschrieben, bleiben als Grünfläche unverbaut.

«Wir finden ‹am Dorfbach› ein sehr gutes Projekt», bringt’s Schmidlin auf den Punkt. Selbst der VCS gab in seinem Schreiben zu verstehen «dass sich die Gemeinde Kappel für eine optimale Einbettung des Projekts in das entsprechende Gebiet sehr grosse Mühe gegeben hat». Eine Einsprache schliesst der Umweltverband daher aus, wie es auf Anfrage heisst.

