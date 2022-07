Olten: Blätterdach vom Säli für die Beschattung der Kirchgasse

Olten Neue Installation in der Kirchgasse: Nach Schirmen und Tüchern soll nun ein «Blätterdach» für Schatten sorgen Das Motiv der neuen Beschattungsinstallation über der Oltner Kirchgasse ist hiesigen Platanenkronen entlehnt. Urs Huber Jetzt kommentieren 07.07.2022, 18.30 Uhr

Ab Mitte Juli 2022 gibt’s über den Köpfen der Passanten auf der Kirchgasse das «Blätterdach». Zvg / Oltner Tagblatt

Hat’s irgend jemanden verwundert, dass bislang noch kein schattenspendendes Konstrukt über der Oltner Kirchgasse angebracht wurde? Falls ja: Das wird sich ändern. Ab Mitte Monat, genauer ab dem 15. Juli, wird über den Köpfen der Passanten dort ein «Blätterdach» montiert, wie die Installation im städtischen Sprachgebrauch bereits treffend genannt wird.

Drei Bahnen von 5 mal 14 Metern

Mit einer Fläche von gut 200 Quadratmeter sorgt die Installation zum einen für einen entsprechenden Schattenwurf und gibt zum andern von unten den Blick frei in die beblätterten Kronen von Baumriesen. «Damit wird auf die laufende Diskussion betreffend Begrünung der Kirchgasse Bezug genommen», so Stadtschreiber Markus Dietler in einer Medienmitteilung.

Denn der sich bietende Anblick über der Gasse ist ein durchaus heimischer und vertrauter. Das gedruckte Bild, wiedergegeben auf drei Bahnen von je 5 Metern Breite und knapp 14 Metern Länge, repräsentiert tatsächlich den Blick in die Kronen jener Platanen, welche neben dem beliebten neuen Spielplatz beim Sälischulhaus in Olten zu finden sind.

Vergilbt und ausgebleicht

Das war die Premiere: Sonnenschirme prägten im Sommer 2020 die Szenerie in der Oltner Kirchgasse. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Wer erinnert sich nicht an die ausgebleichten Farben der Regenschirme aus der Installation von 2020? Dies soll beim «Blätterdach» anders sein, sind doch die Materialbahnen auf textiler Basis lediglich auf der Sonne abgewandten Seite bedruckt.

«So lassen sich diese allenfalls später noch für andere Zwecke nutzen»,

wie Stadtschreiber Markus Dietler zu verstehen gibt. Und Jonas Fischer, Leiter Technik bei der verantwortlichen Makro Art, ergänzt auf Anfrage: «Bezüglich Verwitterung ist das Material sehr stabil und auch widerstandsfähig.»

Weder Wind, Sonne noch Regen könnten ihm was anhaben. Etwas heikler würde die Geschichte, kämen währschafte Hagelmengen oder gar Schnee darauf zu liegen. «Dann würde sich ein Gewichtsproblem ergeben für die rund sieben Meter über Boden angebrachte Installation.»

2021 sorgte das Internationale Photo Festival Olten (IPFO) für einen «Himmelstupfer» über der Kirchgasse. Tagblatt / CH Media AG

Etwas später dran als sonst üblich

Nachdem Einwohnergemeinde und Fachhochschulen eine Kooperation über die Gestaltung einer Beschattung aus terminlichen Gründen auf später verschieben mussten, hat die Stadtverwaltung mit Makro Art in Grosswangen Kontakt aufgenommen. Die Luzerner Firma war schon für die Installation des IPFO aus dem vergangenen Jahr verantwortlich. Wegen anderweitiger Auslastung der Lieferfirma erfolgt die diesjährige Montage eher etwas spät.

«Bis zum Herbst wird es aber mit Sicherheit noch genügend sonnige Tage geben, an denen das vom Verband Gewerbe Olten mitfinanzierte ‹Blätterdach› bewundert werden kann», hält die Stadtkanzlei launig fest. Die Kosten für die Umsetzung des Projekts belaufen sich auf rund 9000 Franken; noch offen sind die Montagekosten.

