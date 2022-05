Mittagsmenus: Standort und Preise sind entscheidend

Mittagsmenü Homeoffice versalzt einigen den Mittag: Wie gut laufen die Mittagsmenüs bei den Restaurants der Region? Viele Leute bevorzugen schnelle Snacks oder arbeiten weiterhin von zuhause aus. Wie beeinflusst dies das Mittagsgeschäft von Restaurants in der Region Olten und im Niederamt? Standort, Preis und Stammkundschaft sind dabei entscheidend. Felix Ott Jetzt kommentieren 27.05.2022, 17.00 Uhr

Ein schnelles Sandwich am Mittag oder daheim selber kochen: Werden Mittagsmenüs bei Restaurants immer unbeliebter? Eine Umfrage zeigt: Mit guter Qualität, fairen Preisen und familiärem Umfeld können weiterhin viele hungrige Gäste angelockt werden. Doch der Standort des Lokals ist entscheidend.

Frida Perrez vom Restaurant Sonne in Lostorf bietet kein Mittagsmenü mehr an. Bruno Kissling (Archiv)

Alles möglichte versuchte Frida Perez beim Restaurant Sonne in Lostdorf. Drei Jahre lang versuchte das Team der Pizzeria, mit verschiedenen Menüs und viel Werbung Mittagsgäste anzuziehen, erzählt die Wirtin auf Anfrage. Es seien aber einfach zu wenig Leute gekommen.

Deshalb entschied sie sich im März schweren Herzens, das Mittagsangebot einzustellen. Am Abend laufe das Restaurant aber «sehr gut». In der Gegend hat es einfach zu viele Haushalte und keine grösseren Firmen oder Büros. Sie sagt:

«Die Leute essen lieber zuhause bei ihren Familien.»

Die Coronakrise sei am ausbleibenden Mittagsgeschäft nicht Schuld, so Perez. Auch schon ihr Vorgänger hatte Probleme damit, Mittagsgäste anzulocken. In den drei Jahren, die Perez das Restaurant nun bewirtschaftet, habe sich die Lage nicht verbessert.

Der Standort ist entscheidend

Ganz anders sieht es in Kappel aus. Beim Restaurant Linde laufe das Mittagsgeschäft super, so die Wirtin, Jeannette Wyss-Roth. Dies liegt einerseits an der guten Lage – viele Fernfahrer verbringen dort regelmässig ihre Mittagspause. Andererseits biete das Restaurant ihren Gästen ein familiäres Umfeld.

Bei Jeanette und Ramona Wyss im Restaurant Linde in Kappel läuft das Mittagsgeschäft sehr gut. Patrick Luethy (Archiv)

Dadurch besuchen das Lokal regelmässig 50 und mehr Gäste zur Mittagszeit, sagt Wyss-Roth. Weitere Gründe für das gut laufende Geschäft seien die Qualität der verwendeten Produkte sowie die grossen Portionen. So werde beispielsweise die Bratwurst für das Mittagsmenü am gleichen Morgen frisch und in Übergrösse vom Metzger produziert, erzählt die Wirtin. Diese werde dann zudem zu erschwinglichen Preisen angeboten.

Sie stellt fest, dass es nur noch wenige schweizerische Restaurants gebe, wo man in Arbeitskleidung reinkommen dürfe und man sich beim Namen kenne. In der «Linde» habe Wyss-Roth zwar einen Gästerückgang wegen Homeoffice festgestellt, aber es seien durchaus auch neue Leute dazu gekommen.

Alleinstehende, die von zuhause arbeiteten, liessen sich während der Coronakrise im Restaurant verpflegen, erzählt die Wirtin. Heute habe sich die Lage wieder normalisiert. Auch das Take-away-Angebot werde weiterhin stark genutzt.

Ein neues Angebot wird lanciert: «Freeze’n’go»

Beim Restaurant Flügelrad in Olten sei das Mittagsgeschäft schon immer schwierig gewesen, sagt der Wirt, Martin Allemann. Es müssen viele Portionen rausgehen, damit es sich finanziell lohnt. Zudem sollen laut Allemann regionale Zutaten verwendet, Foodwaste verhindert und das Ganze zu erschwinglichen Preisen angeboten werden.

Im Oltner «Flügelrad» bietet Martin Allemann nur noch an zwei Tagen Mittagsmenüs an. Bruno Kissling

Wenn auch nur wenige Gäste ausbleiben, könne man das Restaurant direkt geschlossen lassen, so der Wirt. Das Homeoffice habe die ganze Problematik weiter verstärkt. Einige Stammgäste teilten dem Wirt bereits mit, dass sie auch in Zukunft vermehrt zuhause arbeiten würden.

Deshalb entschied der Gastgeber, nur noch mittwochs und donnerstags ein Mittagsmenü anzubieten. So könnten die Gäste trotzdem vorbeikommen, wenn sie in der Stadt seien.

Take-away Gerichte habe das «Flügelrad» nie wirklich angeboten, so Allemann. Dafür gibt es vorbereitete, eingefrorene Gerichte, die zuhause im Wasserbad aufgewärmt werden können. Während des Lockdowns habe er dieses «Freeze’n’go»-Angebot stark gepusht. Mittlerweile würden einige Gäste das Angebot weiterhin schätzen.

Das Menü am Mittag als Dienstleistung

Peter Oesch, Präsident des Gastroverbandes Gastro Solothurn. Patrick Luethy

Der Präsident des Gastroverbandes Gastro Solothurn, Peter Oesch, stellt seit einigen Jahren ebenfalls eine Veränderung im Mittagsgeschäft fest; einerseits als Betreiber einer Suteria-Filiale, anderseits aufgrund von Feedbacks der Mitglieder des Branchenverbands. Das Mittagsgeschäft sei nicht mehr sonderlich lukrativ. Restaurants bieten dieses laut Oesch eher als Dienstleistung an.

Die Leute würden heute zu schnellen Mahlzeiten tendieren, welche auch unterwegs genossen werden können. Dies beobachtet er täglich in der Suteria. Dort laufe das Mittagsangebot mit Snacks «to go» sehr gut. Seine Nachbarbetriebe hätten hingegen mittags geschlossen.

Zudem würden viele Angestellte von grossen Firmen vermehrt im Homeoffice arbeiten, wodurch gerade in einer Stadt wie Olten viele Gäste wegbleiben, so Oesch. Denn in Olten gebe es mehr Arbeitsplätze als Einwohner.

Ausserdem spielen Personalprobleme eine Rolle. Besonders die Zimmerstunde ist bei der Jobwahl ein Kriterium und gilt bei Gastro Solothurn als Auslaufmodell. Aktuell werden beim Branchenverband Arbeitsmodelle entwickelt, die auch ohne Zimmerstunde funktionieren würden.

