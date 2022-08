Markus Gloor: Oltner als Meister des gepflegten Wasserstrahls

Mitgefahren Markus Gloor: Der Oltner ist ein Meister des gepflegten Wasserstrahls Heisse und trockene Sommer wie der aktuelle halten Markus Gloor vom Werkhof Olten auf Trab. Denn er teilt aus: Wasser nämlich. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Markus Gloor an der Pyramide bei der Bahnhofbrücke: «Die nächsten Tage bekommen die Blumen nichts mehr», sagt er. Urs Huber

Wenn andere vor barer Hitze mit schweren Augenlidern kämpfen, blüht Markus Gloor richtig auf, schiebt seine Sonnenbrille zurecht und meint lachend: «Die Hitze macht mir nichts aus.»

Ein Glück. Seit gut sechs Wochen ist der Mann mit einem von insgesamt drei Tanklastern des städtischen Werkhofs unterwegs, tränkt abwechslungsweise den Wechselflor, Jungbäume oder Neuanpflanzungen. Immer mit derselben Hingabe, derselben Genauigkeit, derselben Fürsorge.

«Nicht alle Pflanzen mögen es genau gleich nass», sagt er dann. Denn zum einen sind nicht alle den ganzen Tag über der Sonne ausgesetzt, zum andern gibt’s auch hitzeresistentere Arten.

Bevor er zu seiner Spritztour bei den Blumenpyramiden auf der Bahnhofbrücke ansetzt, bekommt der Mann von einer Passantin ein Kompliment zu hören. Wegen der Pflege und des Blumenschmucks der Stadt an sich. Gloor dankt.

«Auch das gibt’s», lacht er und schiebt die Brille über die Stirn. Dann greift er ins dortige Erdreich, prüft, wie trocken die Begonien stehen. «Nicht so schlimm», sagt er mehr zu sich selber und lässt die Erdkrumen durch die Hand bröseln, bevor er zur Lanze greift, der eigentlichen Brause für die Pflanzen.

Einer der austeilt: Wasser natürlich

Er startet die Pumpe und teilt dann aus: Wasser natürlich. Rund 100 Liter bringt er über die verschiedenen Etagen der Pyramide aus.

«Die oberste wässere ich immer speziell gut, denn von dort läuft das Wasser auch nach unten und hilft so, die anderen Ebenen zu befeuchten.»

Gloor ist ein alter Hase, weiss, dass Pflanzen nicht ertränkt werden wollen. Und so gibt er das Wasser phasenweise ab, quasi in Intervallen. Nach vielleicht zehn Minuten jedenfalls ist die Blumenpyramide ausreichend versorgt. «Die nächsten paar Tage bekommen sie nichts mehr», hält Gloor fest.

Zwischenzeitlich ist auch sein Wasservorrat im Tank geschrumpft. 700 Liter fasst der. Gestartet zu seiner Nachmittagstour ist er mit rund 600. Jetzt steht der Stand bei unter 500 Litern.

Wieso der kleine Tanklaster noch einen grösseren Schlauch mitführt? «Um nachzutanken», sagt Gloor heiter. Das ist übrigens häufiger notwendig denn ein Laie sich denken kann. Mindestens vier Mal wird das in den kommenden rund drei Stunden notwendig sein. Getankt wird jeweils am Hydranten. Von denen Gloor alle ihrer Standorte zu kennen scheint. Ob beim Bahnhof, der Fachhochschule, beim Maria-Felchlin-Platz, am Fuss des Friedhofs.

Er hat den Dreh raus

Er hat auch den Dreh raus, wie die Tankstationen anzufahren sind, in welcher Distanz das Fahrzeug zum Hydranten abgestellt werden muss. Diese Kleinigkeiten, die den Alltag eben leichter machen. «Meistens passt’s schon», sagt er dann und versorgt den Hydrantenschlüssel in der vorgesehenen Halterung.

Gloor ist ein Berufsoltner: in der Stadt aufgewachsen, hier zum Schlosser ausgebildet, seit mehr als 15 Jahren im Werkhof tätig. Er erklärt:

«Ich bin zwar kein gelernter Gärtner, aber so im Laufe der Zeit lernt man doch das eine oder andere dazu.»

«Vor allem, wenn man sich dafür interessiert.» Und so redet der Mann von Tagetes, Fackelblumen, von Astern, Senezien und Salvien, deren Eigenheiten und bevorzugten Standorten. Und wenn er sagt, er mache eigentlich jede Arbeit in der Stadtgärtnerei gern, so glaubt man ihm aufs Wort.

6000 Liter Wasser ausgetragen

Klar: Die Lageorte des Wechselflors finden sich fast immer im Fussgängerbereich. Auch auf den Langsamverkehr müsse man deshalb aufpassen, sagt Gloor. Denn die absolut handlichen Elektrofahrzeuge verkehren auf ihrer Spritztour schier lautlos und sind darum nicht selten kaum zu hören.

«Man muss sich halt bemerkbar machen und mitdenken», sagt der Werkhofmitarbeiter und grüsst dabei den einen oder andern Passanten oder Automobilisten mit einem freundlichen Zuruf. «Man kennt sich natürlich, als Berufsoltner», lacht er.

Mittlerweile ist die 30 Grad-Marke überschritten, brennt die Sonne erbarmungslos auf den Maria-Felchlin-Platz. Rund 6000 Liter Wasser hat Gloor auf seiner ganztägigen Spritztour ausgetragen; das heisst, das kleine Tankfahrzeug wurde derweil acht Mal betankt.

Wassertank abends leeren

Knapp 40 Stationen in beiden Stadthälften hat er angefahren, was so viel bedeutet wie ebenso häufig aussteigen, Schlauch aus- und wieder einrollen, Eintragungen im Auftragsblatt machen, wieder einsteigen, den Verkehr beobachten, Blinker stellen und, und, und.

«Abends sollte der Wassertank leer sein», sagt er und blinzelt in die Sonne. Sonst würden sich womöglich Algen bilden oder sonstiger Besatz ansammeln, die nachher die Brause beim Giessen verstopfen. Gloor lächelt und sagt: «Ich kann’s nicht verputzen, wenn der Wasserstrahl nicht schön aus der Lanze tritt.» Ein Meister des gepflegten Wasserstrahls eben.

