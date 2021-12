Oltner Randständiger erzählt sein Leben mit vielen Hoch und Tiefs

Mike Kälin Er sass 6½ Jahre im Knast, war Schweizer Meister im Kickboxen und verdiente mit Dealen das grosse Geld – nun vertreibt er seine Zeit in der Oltner Kirchgasse Er gehört zu den Randständigen, die sich in der Oltner Kirchgasse treffen: Doch Mike Kälin hat in seinem Leben bisher mehr erlebt als die meisten von uns – mit vielen Hochs und Tiefs. Fabian Muster Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mike Kälin in der Oltner Innenstadt: Er sucht heute den Kick nicht mehr mit den Drogen. Patrick Lüthy

Er habe immer Glück gehabt – gerade weil er «viel Schissdräck» gemacht habe – und sei zufrieden mit seinem Leben, sagt Mike Kälin am Schluss des rund zweistündigen Gesprächs. Diese Aussage kommt überraschend von jemandem, der sich häufig in der Oltner Kirchgasse mit anderen Randständigen trifft; der viele seiner langjährigen Kollegen schon an Aids, Krebs oder an die Drogen verloren hat. Diese Aussage ist überraschend, weil wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Menschen, die ihre Zeit auch auf der Strasse vertreiben, unglücklich und nicht zufrieden sein können.

Natürlich wünscht sich Big Mike, wie ihn alle wegen seiner Grösse von 1,97 Meter nennen, dass gewisse Dinge anders wären. Aber wer tut das nicht? Er würde gerne nach Trimbach ziehen in die Nähe seiner Kinder und seiner Ex-Frau, mit der er sich gut versteht; seine Wohnung in Hägendorf ist gekündigt. Der 50-Jährige würde mit seinen vier Kindern – er hat drei Töchter (23, 21 und 20 Jahre alt) und einen Sohn (17 Jahre) – und zusammen mit seinen beiden Enkelkindern (4 und 3 Jahre) gerne wieder einmal ins Alpamare oder in den Europapark fahren.

«Ich habe meinen Kindern schon früher immer eher Erlebnisse als Materielles geschenkt.» Daran könnten sie sich heute noch erinnern. Oder er würde gerne ein Fitnessabo lösen, um seine Muskeln zu trainieren. In den besten Zeiten als Kickboxer hatte er einen Brustumfang von 132 Zentimetern – normal sind bei Männern etwas mehr als deren 100. Oder sich eine neue Jeans kaufen, die wegen der Spezialgrösse etwas teurer ist, da er besonders lange Beine hat.

«Ich bin ein Mensch, der mit wenig zufrieden ist.»

Seine Wünsche sind keine grossen Träume, sondern das, was viele sich leisten können, die im Mittelstand leben. Mike Kälin kann es derzeit nicht. Er lebt nicht im Mittelstand, sondern von der Sozialhilfe und der Invalidenrente, seit ein Arbeitskollege vor bald drei Jahren seinen linken Fuss mit einem Gabelstapler überfahren hat. Mehrere Operationen waren nötig; nun ist er auf dem Weg der Besserung. Er will sich aber noch zwei, drei Jahre Zeit geben, bis er wieder ans Arbeiten denken kann.

«Ich habe ein Kilo Metall in meinem Fuss.»

Seit dem Unfall ist er wieder häufiger in der Oltner Kirchgasse anzutreffen. Weil er nicht ständig zuhause sein kann: Dokus schauen, Hanteln stemmen, lesen. Vor allem für Geschichte interessiert er sich: Römer, Napoleon, Hannibal.

Er war zweimal Schweizer Meister im Kickboxen

Mike Kälins Geschichte ist, wie die seiner grossen historischen Vorbilder, eine mit Hochs und Tiefs. Sein Leben ist keine Sonnenblume, die stetig nach oben wächst, bis sie dann verblüht, sondern gleicht einem Grashalm, über den immer wieder der Rasenmäher fährt. Geboren ist er in der Stadt Arusha in Tansania, wo seine Familie während der Zeit im Ausland am längsten gelebt hat.

Die ersten Kindheitsjahre verbringt er auf dem südlichen afrikanischen Kontinent. Sein Vater arbeitet bei der Firma Saurer – auch heute noch einer der grössten Hersteller von Textilmaschinen – und reist immer wieder in andere Länder. Mit 9 Jahren kommt er mit seiner Familie in die Schweiz, sesshaft wird sie im Zürcher Oberland. «Ich habe mich nicht wohlgefühlt, sondern war ein Aussenseiter», sagt Kälin. Als er 19 ist, stirbt sein alkoholkranker Vater an Lungenkrebs.

In den schwierigen Jahren als Jugendlicher und junger Erwachsener gibt ihm das Kickboxen Halt. Er trainiert bis zu fünf Mal pro Woche, wird zweimal Schweizer Meister im Amateurbereich und fährt sogar an die Europameisterschaft in Holland, wo er trotz einer gebrochenen Rippe den vierten Platz holt. Sein Körper macht aber nicht alles mit. In seinen Jugendjahren hat er zweimal starke Wachstumsschübe und muss deshalb wegen Knieproblemen mehrmals operiert werden.

«Als Teenager bin ich einmal innert zehn Tagen rund acht Zentimeter gewachsen.»

Nach der Lehre als Lagerist gehts mit 20 in die Rekrutenschule zu den Fallschirmaufklärern. In jener Zeit trifft ihn das Unglück am härtesten. Seine Freundin, mit der er bereits verlobt ist, wird von drei Typen vergewaltigt. Er schwört Rache. Seine Vorgesetzten im Militär lassen ihn nicht in den Urlaub: «Sie wussten, ich war am Durchdrehen.» Bei einem Einsatz im Engadin springt er ein paar Minuten früher als vorgesehen aus dem Flugzeug – und kann sich verstecken.

Bei einem alten Bauer findet er Unterschlupf und geht zurück ins zürcherische Rüti. In der Gemeinde mit damals etwas über 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern kommt er dank seines grossen Bekanntenkreises den zwei Albanern und dem Ungaren nach sechs Tagen auf die Spur. In einem Billardsalon schlägt er sie vor allen Gästen spitalreif; dem einen Typen reisst er sogar ein Ohr ab und wirft es in die Limmat. Nach der Tat betrinkt er sich und stellt sich später der Polizei.

«Wieso sollte ich mich verstecken bei so vielen Zeugen? Es war mir damals scheissegal»,

sagt Kälin und redet sich noch heute in Rage. Die drei Männer hätten behauptet, seine Freundin wollte den Sex einvernehmlich – sie hatte danach aber gebrochene Rippen und blaue Augen. Während der Gerichtsverhandlung zeigt er keine Reue. «Ich hatte kein Mitleid mit diesen Typen.»

Im Gefängnis wird Mike Kälin drogensüchtig

Die Zeit im Gefängnis beginnt. Insgesamt sitzt er vier Jahre und acht Monate wegen der Schlägerei ab. Er wird drogensüchtig, um sich zu betäuben. «Dort kriegst du zum Teil besseren Stoff als auf der Strasse.» Über Besuch oder korrupte Wärter, die sich etwas dazuverdienen wollen, kommt er an Heroin, das er rauchend konsumiert. Gekifft habe er kaum, und Kokain habe ihm nie zugesagt. Damals waren die Kontrollen im Gefängnis noch lascher als heute; es gibt kaum Röntgengeräte.

Er lernt Ausbrecherkönig Walter Stürm kennen, lässt sich von ihm inspirieren und bricht selbst insgesamt neunmal aus dem Knast aus. Deren dreimal stellt er sich danach selbst wieder der Polizei. Auch auf Zureden seiner Familie: seine Schwester ist Sozialpädagogin, sein Bruder Polizist. Über die Ausbrüche ist er auch ein wenig stolz: «Meine Kollegen und ich kamen deswegen in der Zeitung.» Seine damalige Verlobte hat sich während seiner Zeit im Gefängnis allerdings umgebracht. «Sie konnte das alles nicht verkraften.»

Nach vorzeitiger Entlassung wegen guter Führung kommt er mit 26 nach Trimbach. Kälin sagt:

«Du beginnst wieder bei null und musst dir ein neues Leben aufbauen.»

Mit dem Dealen verdient Mike Kälin viel Geld. Patrick Lüthy

Etwas über 1000 Franken hat er im Portemonnaie. In der Anfangszeit wohnt er bei seiner Mutter. Bereits nach drei Wochen arbeitet er wieder als Lagerist. Trotz Vollzeitjob kommt er finanziell nicht auf einen grünen Zweig. Nach dem ersten Jahr hat er vielleicht 3000 Franken der rund 45'000 Franken an Schulden abbezahlt, die sich wegen des Gerichtsverfahrens, der Anwaltskosten oder wegen Bussen angehäuft haben. Er beginnt, neben der Arbeit mit Drogen zu dealen.

Mit 100 Franken Startkapital gehts los. Er kommt schnell zu viel Geld. Nach einer Woche macht er einen Reingewinn von 2000 Franken – pro Tag. «Ich fuhr mit dem Taxi von der Kirchgasse an den Oltner Bahnhof.» Nicht nur, weil er faul geworden ist, sondern weil er, wenn er alleine unterwegs ist, Angst vor Raubüberfällen hat. Man weiss in der Szene, dass er Drogendealer ist. Er trägt eine Pistole auf sich, wird mit Waffen bedroht und auch angeschossen.

Zu den besten Zeiten verdient er in einem halben Jahr «eine halbe Kiste», wie er verrät – natürlich alles steuerfrei. Er handelt vor allem mit Heroin, das er selber weiterhin täglich konsumiert, aber auch mit Kokain. Seine Kundschaft sind aber nur zu einem kleinen Teil die Randständigen, sondern Leute mit Geld aus der Mittel- und Oberschicht, die es nicht nötig haben, den schlechteren Stoff auf der Strasse zu kaufen: Anwälte, Ärzte, Leute mit normalen Jobs. «Das glauben nur die, die das selbst gesehen haben.»

Von aussen sieht es wie eine gutbürgerliche Familie aus

Das Schicksal meint es in dieser Zeit gut mit ihm. Er zahlt seine ganzen Schulden ab, kann weiteren Leuten aus seinem sozialen Umfeld finanziell aushelfen. Luxus gönnt er sich kaum. «Ich kaufte mir mal ein paar Turnschuhe für 450 Franken.» Mit seiner neuen Frau gründet er eine Familie, die ersten Kinder kommen zur Welt. Mit dem verdienten Geld leistet er sich gutes Essen, schöne Kleider, geht mit seinen Kindern auf Ausflüge ins Alpamare und in den Europapark. «Ich bin ein Familienmensch», sagt er.

Von aussen sieht es wie eine gutbürgerliche Familie aus. Wenn nur die Drogen nicht wären. Seine Frau stürzt mit Kokain ab, hat psychische Probleme. Auch ihn reisst es mit, obwohl er seinen Drogenkonsum bisher im Griff hat. Auch die Polizei ist trotz Drogenhandel jahrelang kein Problem, «weil die Polizisten mich wohl gerne hatten und ich mit meinem Geld nicht protzte – bis mich einer verpfiff». Kälin muss nochmals für ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis. Die Kinder sind zeitweise im Heim.

Während des Gesprächs trinkt Mike Kälin einen Kaffee und ein Mineralwasser. Patrick Lüthy

Im Rückblick waren es harte Jahre. «Es hat mich recht geschlaucht», sagt er. Werktags neun, zehn, elf Stunden arbeiten, dann nach Feierabend zum Teil noch die Kinder betreuen, Windeln wechseln, kochen, dazu nebenher mit Drogen handeln. Heute hat er diese aufreibende Zeit hinter sich. Den Drogen- und Alkoholkonsum wieder gut im Griff – ohne ganz clean respektive trocken zu sein.

Ein paar Mal pro Jahr konsumiert er noch Heroin; eine Flasche roten Wodka mit 24 Prozenten reicht ihm für eine Woche. Früher trank er zwei Flaschen pro Tag. «Von der Sucht wegzukommen ist reine Kopfsache.» Man müsse sich wirklich sicher und bewusst sein, dass man aufhören wolle. Während unseres Gesprächs trinkt er einen Kaffee und ein Mineralwasser.

Er blickt positiv in die Zukunft

Auf seine Kinder ist er stolz. Sie seien alle gesund und selbstständig. Sie sagen, er sei ein guter Vater. «Ich habe weder meine Kinder noch meine Frau je geschlagen.» Er trifft sich regelmässig mit ihnen und hat zum Beispiel mit allen gemeinsam Weihnachten gefeiert. Und wenn es ihm mal schlecht geht, sind seine Kinder für ihn da: Sie gehen einkaufen oder schauen zur Wohnung.

Mike Kälin trägt eine Halskette mit Kreuz. Patrick Lüthy

Nächsten Februar wird Mike Kälin 51 Jahre alt. Er hoffe immer noch auf den Lottogewinn, sagt er lachend. Priorität Nummer eins hat für ihn derzeit eine neue Wohnung in Trimbach. Seine Kinder helfen ihm bei der Suche. Er ist ein positiv gestimmter Mensch, auch sein Glaube an ein göttliches Wesen hilft ihm dabei – er trägt eine Halskette mit Kreuz.

«Es gibt Dinge, die mir Freude bereiten und mir ohne Drogen den Kick geben.»

Wenn er wieder etwas Geld besitzt, will er mit seinem Sohn ins Fitnesstraining. «Das ist viel mehr wert, als in der Kirchgasse herumzuhängen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen