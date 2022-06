Mein Olten Wie nehmt ihr Olten wahr? Auch so perfekt unperfekt wie ich? Konrad Schibli 08.06.2022, 20.00 Uhr

Olten soll die unattraktivste Stadt für Velofahrende sein. Bruno Kissling

Ich glaube, wir Oltnerinnen und Oltner sind so gerne in Olten, weil es so viele Reibungspunkte gibt. Oft lieben wir Menschen etwas besonders, wenn es perfekt unperfekt ist, uns beschäftigt und neben Freude auch richtig viel Arbeit bedeutet.

Um den Postplatz zu kurven zum Beispiel, ob per Auto, Bus, Velo oder zu Fuss, ist seit fast zwei Jahren viel Arbeit und Reibung pur. Wir sind alle gespannt, wenn das Bauprojekt irgendwann in den nächsten paar Jahren abgeschlossen sein wird. Ob sich das tägliche Warten, Umfahren und Durchschlängeln gelohnt hat? Ich jedenfalls bin zuversichtlich.

Ein paar Quadratmeter fehlen

Obschon ich mir nicht vorstellen kann, dass der Ländiweg wirklich seinen wunderschönen Visualisierungsbildern gerecht werden wird, fehlen doch ein paar Quadratmeter für eine wirklich attraktive Verweilzone. Und wer wird sie nutzen? Für wen wird sie gemacht?

Für die Oltner Velofahrenden muss Olten ein Tummelfeld guter Ideen sein. Da haben wir richtig viel Entwicklungspotenzial, hat doch Olten, bei einer Umfrage zum Thema Velo unter Schweizer Städten, den allerletzten Platz belegt. Freuen wir uns also auf die zukünftige Auseinandersetzung mit dem Thema und umarmen wir die Arbeit um die vielen guten Lösungen. Aufbruchstimmung ist angesagt!

Dann gibt es verschiedene Quartiere, die für uns Oltnerinnen und Oltner immer wieder Anlass zu Diskussionen geben. Allen voran natürlich das SüdWest-Areal, an dem sich ein Züricher Immobilien-Unternehmer wohl die Zähne ausbeissen muss, und die «Oltener» Behörden dazu. Bald werden ein paar richtig hohe plattenbau-ähnliche Bauten die Skyline von Olten verändern und neu prägen.

Container – für alles

Wer weiss, vielleicht wartet da auch Arbeit auf den oder die eine oder anderen von uns, zum Beispiel darin, dem Besitzer einen besseren Vorschlag zu unterbreiten. Ich beginne jetzt schon mal damit, mit dem Vorschlag einer Karls-Kühne-Gassenhalle mit Schiebedach! Eine Show- und Musical-Halle, in welcher die Kühnen und andere das ganze Jahr auftreten. Daneben eine Container-Stadt für Food, Drinks und Begegnungen und ein Containerhotel. Alles im Karls-Kühne-Gassenshow-Stil.

Ein Container-Shuttle bringt die Massen vom Bahnhof zur Halle. Oder etwa eine Seilbahn? Für mich als Oltner Gewerbler sind natürlich auch leere Ladenflächen Grund zur Aktion. Es hat sich mittlerweile eine Gruppe Gewerbetreibender zusammengefunden, um dieses Thema aktiv anzugehen. Um, wie es der Wirtschaftsförderer innovativerweise ins Leben gerufen hat, Macherinnen und Macher in die Macherregion Olten zu holen.

Ich freue mich, die Macherinnen und Macher kennen zu lernen. Auch die Oltner Medienlandschaft ist nicht perfekt – vor allem jetzt, wo das KOLT nicht mehr ist. Das ist ein herber Verlust, hat das KOLT doch immer wieder spannende Oltner Themen aufgerollt und verarbeitet und Oltner Menschen porträtiert. Zu wenige Abonnentinnen und Abonnenten waren es gewesen. Ich hoffe und warte auf einen KOLT reloaded!

Fragen, Fragen und nochmals Fragen

Und genau das ist die Quintessenz unser aller Schaffens. Gibt es genügend Oltnerinnen und Oltner – ich zähle übrigens die Zugezogenen auch dazu – für unsere Angebote, die wir schaffen? Ist die Wohnform, wie sie in Olten SüdWest zu stehen kommt, auch morgen noch zeitgemäss? Wie attraktiv müsste eine Musical- und Show-Halle sein, dass Menschen über 200 km zurücklegen, um dort Events zu besuchen? Was muss gemacht werden, dass Olten zum Velomekka der Schweiz wird? Soll es das werden und warum?

Wie attraktiv muss ein Kunstmuseum sein, damit es eine Anziehungskraft wie ein Fotofestival entwickelt? Ist das der Anspruch, den wir an das Kunstmuseum haben sollen? Was sind unsere Ansprüche? Und was mich persönlich am meisten bewegt: Welche Geschäfte und Dienstleistungen braucht es zusätzlich noch in Olten?

Lasst von euch lesen

Schreibt mir das unbedingt. Was fehlt euch in Olten? Ein E-Mail direkt an mich: kinokoni@youcinema.ch und dann kann ich es in die Gewerbler-Arbeitsgruppe tragen! Ich freue mich auf die vielen Zusendungen und das weitere Schaffen an unserer mittelgrossen, perfekt unperfekten Heimat.