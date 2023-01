Mein Olten Wer ist der berühmteste Oltner? Alex Capus, Rolf Sommer, der Nebel oder vielleicht doch Josef Munzinger? Allesamt mögliche Antworten auf die Frage nach dem berühmtesten Oltner. Oder ist doch jemand anderer? Ruedi Studer 18.01.2023, 17.00 Uhr

Ist er der berühmteste Oltner? Bundesrat Josef Munzinger. zvg

Kennen Sie das Januarloch? Wer hat im Januar nicht schon mal ins Portemonnaie geschaut und gedacht, dass es auch schon voller war? Mich hat meine Tochter letzthin daran erinnert, als sie ihr Sackgeld einforderte. Wobei, mittlerweile scheint mir mein Portemonnaie nicht nur im Januar leerer als sonst. Seit der Corona-Pandemie nehme ich den Weg zum Bancomaten seltener unter die Füsse – und wenn mal Bargeld nötig ist, fehlt es nicht selten eben doch.

Während ich übers Januarloch sinniere, kommt mir der berühmteste Oltner in den Sinn. Kennen Sie ihn? Und ja, liebe Oltnerinnen, in diesem Fall ist es tatsächlich ein Er. Wer ist der berühmteste Oltner?

Eine kleine Nachfrage im Familien- und Freundeskreis zeigt: Die Antworten sind vielfältig. Der heimische Schriftsteller Alex Capus ist weit oben auf der Liste. In die Ränge kommt auch SVP-Politiker Rolf Sommer. «Der steht bestimmt wieder mit einem Klemmbrett in der Hand irgendwo in der Stadt und sammelt Unterschriften, um den lokalen Behörden ein Bein zu stellen», meint ein Kollege lachend.

Und natürlich der Nebel als immerwährendes Klischee. Wobei doch jeder Oltner weiss, dass die Sonnenstunden in der Dreitannenstadt deutlich mehr geworden sind. Seit sich der Klimawandel schleichend bemerkbar macht, schleicht sich der Nebel davon.

Ein findiger Kopf kommt der Lösung schliesslich nahe: «Wie heisst schon wieder dieser Bundesrat? Munzinger! Der war doch Oltner.» Tatsächlich gehörte Josef Munzinger (1791–1855) im Jahr 1848 zu den ersten sieben Bundesräten des neu gegründeten Bundesstaats.

In Olten erinnern ein unscheinbares Denkmal und der Munzinger-Platz an ihn. «Munzinger – fast», antworte ich meinem Kollegen. «Er ist zwar nicht selbst der berühmteste Oltner, aber für diesen verantwortlich.» Nach einer kleinen Kunstpause erlöse ich meinen Kollegen vom Grübeln. «Der berühmteste Oltner ist der Schweizer Franken!»

Und das kommt so: Munzinger war der erste Finanzminister des modernen Bundesstaats. Dem Freisinnigen kam nicht nur die beschwerliche Aufgabe zu, die nach den Sonderbundswirren ausgezehrte Bundeskasse in Ordnung zu bringen. Noch viel grösser war die Herausforderung, ein einheitliches Münzsystem zu schaffen. Der Oltner setzte dem Münzchaos in den Kantonen ein Ende und ging als «Vater des Schweizer Frankens» in die Geschichte ein. Das ging nicht ohne Querelen über die Bühne.

Denn 66 Millionen Münzen – Gulden, Taler, Batzen, Kreuzer, Heller, Pfennige, Dukaten, Angster oder Blutzger, um nur einige Sorten zu nennen – galt es Mitte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz einzutauschen, um dem Franken als einheitliche Währung Platz zu machen. Im Parlament gerieten sich dabei Vertreter von West- und Ostschweiz in die Haare.

Dabei ging es auch um wirtschaftliche Interessen: Die Westschweiz wollte – wie auch Munzinger – eine Währung gemäss französischem Vorbild mit Dezimalsystem, den «Franzosenfranken». Die Ostschweiz, angeführt vom Kanton St. Gallen, war ökonomisch Richtung Süddeutschland orientiert und forderte einen dem (komplizierteren) Guldensystem entsprechenden «Schweizerfranken». Im Parlament lieferten sich die sogenannten «Sousfüssler» und die «Guldenfüssler» einen verbalen Schlagabtausch.

Nach einem harten Ringen setzte sich Munzingers Frankensystem 1850 aber in beiden Kammern durch. Und heute? Der Franken ist weltweit bekannt, allseits beliebt, von Männern wie Frauen heiss begehrt. Und während Munzinger mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist, ist sein Schweizer Franken noch immer in aller Portemonnaie – und damit der berühmteste Oltner. Eine logische und überzeugende Argumentationskette.

Dachte ich zumindest. Stattdessen ernte ich skeptisches Stirnrunzeln, kritisches Kopfschütteln, abschätziges Augenrollen. «Absurd», «abwegig» oder «weit hergeholt», so die ein­helligen Reaktionen. Zum sanften, aber endgültigen Absturz bringt meine These schliesslich meine Frau: «Der berühmteste Oltner ist eindeutig Toulouse. Oder kennst du etwa einen weiteren König von Olten?»

Ruedi Studer, Olten, ist Bundeshausjournalist beim« Blick»