Mein Olten Von Elefanten- und anderen Plätzen Stephan Felder 09.11.2022, 20.00 Uhr

Idyllischer Ort: Seidenhofloch-Weiher, unweit der «Zivilisation», wie unsere Kolumnist schreibt. zvg

Folgende Geschichte ereignete sich vor etwas mehr als einem Jahr: Meine Frau und ich verabredeten uns mit einem befreundeten Paar sowie Kind und Kegel zu einem gemütlichen Grillieren im Wald. Beim Elefantenplatz hatten wir abgemacht, kurz vor dem Mittag, damit wir die Grillstelle möglichst unbesetzt antreffen würden.

Die Vorfreude war gross, das Erstaunen ebenfalls. Denn als wir unsere mitgebrachten Speisen und Spiele ausbreiteten und die Kinder unbeschwert über die Wiese tobten, wurde es immer später – von unseren für gewöhnlich äusserst zuverlässigen und pünktlichen Freunden aber fehlte jede Spur.

15 Minuten waren vergangen seit dem verabredeten Termin, dann 30 Minuten, eine Dreiviertelstunde. Leicht besorgt versuchte man, sich telefonisch zu erreichen. Und als dies nach verschiedenen Anläufen endlich geklappt hatte, kam heraus: Unsere Freunde waren auch bei dieser Verabredung pünktlich. Nur beim Elefantenplatz auf der linken Stadtseite im Bannwald. Wir dagegen warteten beim Elefantenplatz auf der rechten Stadtseite, in der Nähe der Wartburghofstrasse.

Eine Stadt, zwei Elefantenplätze, viel Verwirrung und die Erkenntnis, dass Olten selbst für seine langjährigen Bewohner manchmal eine terra incognita ist. Denn als einziger Zugezogener dieses Quartetts hatte ich immerhin die Ausrede, nicht von Geburt auf ortskundig zu sein. Meine Freunde sind alle in der Region aufgewachsen, hatten aber ebenfalls keine Kenntnis von zwei verschiedenen Elefantenplätzen in Olten.

Dass diese Stadt immer wieder Überraschendes bereithält, habe ich auch kürzlich wieder feststellen dürfen. Mit den Kindern wurde der Waldlehrpfad absolviert, eine interessante Mischung aus Spaziergang und Naturunterricht im Bannwald. Bei verschiedenen Posten können Übungen absolviert werden, dazu gibt es viel Wissenswertes über den Wald und seine Bewohner und an diversen Orten werden die Kinder zum Experimentieren an und mit der Natur eingeladen.

Wer den Waldlehrpfad nicht kennen sollte: Eine absolute Empfehlung für alle Familien mit Kindern. Aber eben nicht nur. Der Weg führt an einem Waldrand vorbei, von dem man über die Wiese eine traumhafte Aussicht auf die Stadt hat. Geht es dann wieder zurück in den Wald, kommt man zum Seidenhofloch-Weiher, einer schönen Weiher-Anlage mitten in der Natur.

Über 15 Jahre musste ich in Olten wohnhaft sein, um erstmals an diesem kleinen Paradies vorbeizukommen, einer kleinen Oase der Ruhe, nur wenige Schritte von der Zivilisation und rund 15 Fussminuten vom Stadtzentrum entfernt. Wem die Hektik des Alltags zu viel wird, findet hier in Gehdistanz eine wunderbare Umgebung zur augenblicklichen Entschleunigung – auch ohne Kinder.

Der Waldlehrpfad führt dann weiter über einen Barfusspfad und erreicht an seinem höchsten Punkt schliesslich den Hochsitz, einer Aussichtsplattform, auf der man den Stimmen des Waldes lauschen oder mit einem Fernstecher das Gelände nach Wild oder Vögeln absuchen kann, ehe es relativ steil bergab durch den Wald wieder in Richtung Stadtzentrum geht. In der Nähe des Rückweges übrigens liegt eine idyllisch gelegenen Grillstelle – der Elefantenplatz im Bannwald.

Nach dem wir unsere Freunde erreichen konnten, haben wir uns damals für diese Grillstelle im Bannwald entschieden und einen uns bis dahin nicht bekannten, aber ebenfalls wunderbaren Ort aufgefunden, nur wenige Schritte von den letzten Häuserzeilen entfernt. Ein Platz, an den ich wohl immer auch mit einem Schmunzeln denken werde und der mich mit meinem Olten noch einmal von einer ganz anderen Seite bekannt gemacht hat.