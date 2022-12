Mein Olten Velo, Auto oder doch zu Fuss? Die Krux der Umfragen Ob eine Umfrage nicht für Busse besser geeignet wäre? Denn die regen unsere Oltner Kolumnistin nie auf. Alle anderen Verkehrsteilnehmenden auf Rädern haben aber einen schweren Stand. Noëmi Ackermann 28.12.2022, 14.00 Uhr

Nur die Busse der BOGG machen unsere Kolumnistin nie wütend, weil sie immer nett sind. Bruno Kissling

Die Stadt Olten hat vor kurzem eine Umfrage zum Masterplan Velo durchgeführt. Die FDP will nun, dass dasselbe auch für den motorisierten Verkehr gemacht wird. Als die Veloumfrage veröffentlicht wurde, war ich überzeugt, dass ich sie denn auch ausfüllen werde.

Je länger ich mir dazu aber Gedanken gemacht hatte, desto schwieriger wurde es, Antworten zu finden. Ich meine, dass die Verbindung der beiden Stadtseiten für Velofahrer, sagen wir mal, nicht optimal ist. Das weiss die Stadtverwaltung ja schon lange. Das heisst, es wären neue Erkenntnisse gewünscht. Da frage ich mich dann eben, als was fülle ich solche Umfragen aus: als Velofahrerin, Fussgängerin oder doch Autofahrerin? Ich bin nämlich alles.

Es gibt so viele Beispiele

Beginnen wir mit der Fussgängerin: Wer war nicht schon mal in der Kirchgasse unterwegs und wurde fast von einem Velofahrer über den Haufen gefahren? Wenn ich in dieser Situation die Umfrage ausfüllen würde, würde ich am liebsten die Velofahrer und Velofahrerinnen von der Kirchgasse verbannen. Anderes Beispiel: Wer auf der Bleichmattstrasse die Ziegelfeldstrasse überqueren will, wird wahnsinnig, wie auto- und velofreundlich diese Ampel ist. Als Fussgängerin wartet man da ewig.

Dann die Velofahrerin, das wollte die Stadt ja eigentlich wissen: Über die Verbindung der Stadtseiten muss hier nichts mehr geschrieben werden. Aber wer schon mal auf der Ziegelfeldstrasse Richtung Bahnhof unterwegs war, weiss, dass beim Café Ring einfach der Velostreifen aufhört. Ich werde da regelmässig von Autofahrern überholt und fast abgedrängt.

Wo soll der Platz herkommen?

Mehr als einmal habe ich mich mit einem Sprung aufs Trottoir von zu nahe fahrenden Autos gerettet (zugegeben, manchmal war ich etwas überängstlich). Und sowieso: Was will die Stadt da machen? Es ist eine Kantonsstrasse, dasselbe Problem beim Postplatz.

Was bringt es also, wenn ich der Stadt Olten sage, dass die Situationen dort für Velofahrer schwierig sind? In der Kirchgasse muss ich als Velofahrerin Slalom fahren, vor allem im Sommer: Kinder auf ihren Dreirädern, verschmuste Liebespaare, die ausser sich selbst niemanden sehen, frei laufende Hunde, Stühle, die im Weg stehen – es ist nicht einfach.

Oder wer von der Kirchgasse herkommend auf die alte Holzbrücke will, muss einen Umweg via Klosterplatz fahren. Für Fussgänger total sinnvoll, für Velofahrerin aber ein Umweg, der nur nervt.

Und dann noch die Autofahrerin: Ab und an bin ich auch mit dem Auto unterwegs, meist wenn ich aus der Stadt heraus- oder in die Stadt hineinwill. Und dann stehe ich. Entweder von Aarburg her, weil der Sälikreisel verstopft ist, oder von Wangen her, weil der Verkehr überlastet ist. Ich frage mich als Autofahrerin dann schon, wieso diese Velofahrer immer so viel Extraplatz brauchen und nicht etwas zur Seite gehen können. Oder wo eigentlich die Entlastung für die Autos grundsätzlich sei?

Sie sagen so nett «Danke»

Und dann stelle ich mir jeweils wieder vor, wie ich auch als Fussgängerin oder Velofahrerin unterwegs bin, und merke, dass ich solche Umfragen nicht ausfüllen kann. Es ist für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nicht optimal. Der Platz ist nun mal beschränkt, erst recht mitten in der Stadt.

Die Einzigen auf der Strasse, die mich übrigens nie aufregen, sind die BOGG-Busse, weil sie auf ihrer Anzeigetafel so nett «Danke» sagen. Erst recht, seit mir sogar als Velofahrerin «Danke» mitsamt Smiley angezeigt wurde. Vielleicht sollte die Stadt also eine Umfrage machen, wie mehr Platz für die BOGG-Busse geschaffen werden kann. Die sind immer nett und machen mich nicht wütend.

Noëmi Ackermann, Olten, Redaktorin SRF.