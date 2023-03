Mein Olten: Sprachen öffnen Türen

Mein Olten Sprachen setzen Grenzen, aber vor allem öffnen sie Türen Unsere Autorin hat sich oft überlegt, wie die Mehrsprachigkeit in einem Schulsystem und in einem Land effektiv gefördert werden könnte. Sie findet: Gut ausgebildete Lehrpersonen sind nicht genug. Jessica Foschini Jetzt kommentieren 22.03.2023, 17.00 Uhr

Als wir uns alle vor der Rezeption treffen, ist das Sprachbuffet eröffnet: Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch. Tata! Der Sprachwechsel geschieht schnell, und die Freude auf ein entspanntes Mädchen-Wochenende ist gross.

Als Mensch, der einsprachig und in einer einheitlichen Umgebung aufgewachsen ist – in meiner ganzen Schulkarriere hatte ich praktisch keinen Kontakt zu Ausländerinnen und Ausländern – , hatte ich meist keinen konkreten Grund, Fremdsprachen zu lernen. Vom Klang her fand ich unter den in der Schule angebotenen Optionen Deutsch schon immer die schönste Sprache.

Aber das war in meinem spezifischen Bildungsgang nicht inkludiert. An der Uni wurde es ein wenig internationaler, jedoch können die Ausländerinnen und Ausländer, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, an den Fingern einer Hand abgezählt werden. Und sie haben damals schon Italienisch gesprochen oder zumindest gelernt.

Etwa zehn Jahre später sieht die Situation ganz anders aus: Ich bin die Ausländerin und ich passe mich kulturell und sprachlich an. Als ich mit 25 in die Schweiz kam, war dieser Perspektivenwechsel für mich ziemlich herausfordernd und gleichzeitig interessant.

Von vielen Sachen hatte ich eine genaue Vorstellung, wie sie «anders sein sollten». Zudem konnte ich die Leute auf der Strasse nicht verstehen und mich auch nicht verständigen. Es war mir aber klar, dass ich hier nicht in den Ferien weilte. Hier spielte sich neu mein Alltag ab, und mir wurde rasch klar, dass so eine Situation nicht lange dauern konnte. Mein Englisch war auch sehr eingeschränkt, um ehrlich zu sein.

Also, die darauffolgenden zwei, drei Jahre war ich grösstenteils mit der Aneignung dieser Sprachen beschäftigt. Fortschritte machte ich im Ausland ziemlich schnell, das fand ich überraschend. Fünf Jahre Französisch- und zehn Jahre Englischunterricht an der Schule haben nichts gebracht im Vergleich zu einem Jahr im Ausland, was Sprachen angeht. Es lag nicht an der Lehrperson – zumindest der Französischlehrer war klasse. Jedoch war meine Motivation plötzlich da, und zwar stark.

Im Nachhinein habe ich mir oft überlegt, wie die Mehrsprachigkeit in einem Schulsystem und in einem Land effektiv gefördert werden könnte. Gut ausgebildete Lehrpersonen sind nicht genug. Es braucht die innere Motivation der Lernenden, die oft dadurch entsteht, wenn wir genau diese Sprache tatsächlich gebrauchen und/oder benötigen.

«Darum bin ich inzwischen ziemlich skeptisch gegenüber Lehrplänen, die den Familien/jungen Leuten keine freie Auswahl einer zweiten Fremdsprache – nebst dem Englischen – so früh wie möglich überlassen.» Vielleicht könnte der Staat mehr in Synergie mit konkreten Menschen und Familien arbeiten, sie bei der Vermittlung der eigenen Sprachen unterstützen, anstatt Ideale durchzusetzen.

Die Sprachpolitik an der Schule würde sich somit den Leuten annähern, vor allem in einem Land, in dem viele, viele Kinder zu Hause zweisprachig oder sogar mehrsprachig aufwachsen. Die Wertschätzung und Weiterentwicklung der vorhandenen Sprachkompetenzen fände ich den besten Weg, was Sprachen angeht. Jede Sprache ist ein Schatz, in vielerlei Hinsicht. Vielleicht ist das aber auch nur ein Ideal.

Und wie sieht es mit dem Schweizerdeutschen aus? Ganz am Anfang konnte ich Dialekt und Hochdeutsch nicht unterscheiden. So langsam gewöhnte ich mich an die Varianten, die in Graubünden, St. Gallen und Zürich gesprochen werden. Der Umzug nach Olten stellte mich damals wieder vor eine Herausforderung: Zuerst verstand ich gar nichts, momentan geht das gut.

Im Allgemeinen freue ich mich, wenn die Leute mit mir Dialekt sprechen. Das gibt einem das Gefühl, dazuzugehören, und es gibt mir auch die Chance, mein Hörverständnis ständig zu verbessern. Ich habe aber nicht vor, Dialekt zu erlernen: Zu viele Varianten und zu wenig Bezug dazu: unsere Familiensprache ist Hochdeutsch.

Während wir quatschen, muss ich feststellen: Diese Vielfalt gefällt mir sehr. Sprachen setzen Grenzen, aber vor allem öffnen sie Türen.

Jessica Foschini, Olten, ist Mutter und Kantonsschullehrerin

