Kommentar zum EHC Olten: Rivalitäten und Freundschaften

Mein Olten Rivalitäten und Freundschaften Vergleiche anstellen: Das entspreche einem Urinstinkt, findet unser Autor. Und fragt gleichzeitig: In welchem Bereich werden sich die beiden Städte Olten und Langenthal wohl künftig duellieren, wenn die Eishockey-Derbys wegfallen? Stephan Felber 01.02.2023, 16.00 Uhr

Die Derbys im Eishockey zwischen Olten und Langenthal (in Gelb) gehörten zu den Klassikern in der zweithöchsten nationalen Liga. zvg / freshfocus

Am letzten Samstag gab es in Olten Historisches zu erleben: Im Stadion Kleinholz ging wohl zum letzten Mal das Mittelland-Derby zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal über die Bühne. Weil sich die Oberaargauer per Ende Saison aus dem Profisport zurückziehen werden, spielen die beiden Rivalen künftig nicht mehr in der gleichen Liga. 4765 Zuschauende lockte diese Begegnung an – ein Viertel der Einwohnerzahl unserer Stadt.

Weshalb eigentlich hat sich zwischen Olten und Langenthal eine derart grosse (Sport-)Rivalität entwickelt? Nun, neben der geografischen Nähe sind Olten und Langenthal auch punkto Einwohnerzahl, Kultur und Infrastruktur durchaus vergleichbar. Und wer verglichen wird, will besser sein.

Im Sport ist der Vergleich einfach: Auf der Anzeigetafel ist nach Spielschluss unmissverständlich abzulesen, wer an diesem Abend besser war. Vergleicht man Städte ausserhalb des Sports, ist das Resultat weniger eindeutig. In der Oltner Facebook-Gruppe hat im Monat Januar nur der angekündigte Auszug der Kapuziner aus dem Kloster und die damit verbundene Frage nach der künftigen Nutzung dieses Raums an bester Lage zu mehr Reaktionen geführt als der Post eines Bewohners, der Olten mit Aarau verglichen hatte. Olten sei einfach schöner, war da zu lesen, oder: Olten schläft, Aarau lebt.

Neben den Rivalitäten ­zwischen den Städten gibt es auch Freundschaften. Oltens Partnerstadt heisst bekanntlich Altenburg, jene Stadt in ­Thüringen, in der das ­Skat-Spiel erfunden worden war, und die aufgrund ihrer Grösse durchaus auch mit Olten vergleichbar ist. Freundschaftlichen Austausch zwischen Olten und Altenburg gibt es auf vielen verschiedenen Ebenen: ­Politische Entscheidungsträger besuchen die Partnerstadt, es gibt Schüleraustausche, die Musikgesellschaften stehen wie die Künstler der beiden Städte in engem Kontakt.

Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Olten und Altenburg, aber natürlich auch grosse Unterschiede. Die geografische Distanz lässt Vergleiche wenig sinnvoll erscheinen und die jüngere Historie der beiden Städte erst recht: Konnte sich Olten in den letzten Jahrzehnten trotz der bekannten Hochs und Tiefs in ruhigem Fahrwasser entwickeln, stand Altenburg nach dem Ende der DDR und der Annäherung an den Westen vor etwas mehr als 30 Jahren an einem ­Wendepunkt seiner Geschichte.

Die Freundschaft zwischen Olten und Altenburg wird also gelebt und ist gerade in den letzten Jahren wieder deutlich intensiviert worden. Sie sorgt für schöne Begegnungen und einen interessanten Austausch, aber für Emotionen? Eher nicht. Jedenfalls nicht für eine vergleichbare Leidenschaft, wie sie in den Eishockey-Derbys gelebt wird oder wie sie in einer Diskussion auf Social Media aufflammt, wenn die eigene Stadt mit einem nahen Rivalen verglichen wird.

Vergleiche gehören zum ureigensten Instinkt des Menschen. Bereits im Kindesalter wird verglichen: Wer hat mehr und die schöneren Spielsachen? In der Schule sorgen Noten für die Vergleiche, im Berufsleben vergleicht man gerne Lohn und Leistung. Und nicht zuletzt der Sport lebt davon, dass Menschen ihre Leistungen gerne mit jenen von anderen Personen vergleichen. Skirennen, Hochsprung oder Eishockey: Überall werden Werte und Leistungen ­verglichen, der Bessere ­gewinnt. Olten hat den wohl letzten Derbyvergleich gegen Langenthal übrigens mit 5:3 für sich entschieden.

In welchem Bereich sich die beiden Städte wohl künftig duellieren ­werden, wenn die Eishockey-Derbys wegfallen? Sicher ist nur, dass weiterhin verglichen werden wird. Und nicht immer wird das Resultat so klar ­ausfallen wie auf einer Anzeigetafel im Sport.

Stephan Felder, Olten, Leiter Kommunikation und Medien beim EHC Olten