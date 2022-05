Mein Olten Quo vadis mit dem EHC Olten und den Eishockeyligen? Martin Grütter 11.05.2022, 19.00 Uhr

Martin Grütter, Präsident IG Sport Olte, nmit Gedanken zur Zukunft des EHC Olten. Marcel Bieri / KEYSTONE

Ruhig ist es geworden im Eisstadion Kleinholz. Das Eis ist abgetaut, die Garderoben sind geräumt und die Eishockeycracks der 1. Mannschaft des EHC Olten wurden in die Ferien verabschiedet. Die einen werden zu Beginn des Sommertrainings oder im August zum ersten Eistraining wieder zurückkehren. Andere haben Olten verlassen und werden ihr Glück an einem anderen Ort versuchen oder haben ihre Schlittschuhe an den Nagel gehängt.