Mein Olten Nah am Wasser gebaut Gabriela Allemann 20.04.2022, 19.00 Uhr

Bruno Kissling

Nah am Wasser gebaut bin ich zurzeit. Was in der Welt geschieht, beschäftigt, bewegt, verletzt und lässt mir bei vielem rasch die Tränen in die Augen steigen. Aber eigentlich will ich hier ja nicht über mich oder die Welt, sondern über Olten schreiben. Denn auch Olten ist, wortwörtlich, nah am Wasser gebaut.

Warme Tage am Wasser

Ich freue mich sehr auf die warmen Tage, an welchen wir am Wasser werden sitzen können. Bald auch beim Ländiweg, wo es so aussieht, als könnten wir bald flanieren und verweilen. Und das sollten wir auch wirklich tun – wir alle. Damit der Ort belebt ist, eine Durchmischung der Menschen geschieht und sich alle wohlfühlen. Und wenn die Ein- und Ausstiege noch praktischer werden, gewinnt die Aare als Badefluss in der Stadt noch mehr an Attraktivität.

Denn dies ist ein Privileg, dessen wir uns in der Schweiz kaum bewusst sind: Wir können in den Flüssen, die durch unsere Städte fliessen, baden, ohne anschliessend zum Hautarzt oder zur inneren Medizinerin gehen zu müssen. So wunderbar der Fluss mitten in der Stadt ist, so ist er doch immer auch wild, unberechenbar. Wasser schenkt Leben, Wasser ist Leben – aber es nimmt auch Leben.

Sich der Privilegien bewusst werden

Eben erst ist ein Rentner in der Aare ertrunken, einer der Männer, die ihn retten wollten, ebenfalls. Immer wieder sterben Menschen in den Fluten, manche auch, weil sie die Kraft des Wassers unterschätzen. In vielen religiösen Ritualen spielt Wasser, mit dieser doppelten Bedeutung der Kraft, eine wichtige Rolle. So wird in den Kirchen auch heute noch mit Wasser getauft, allerdings meistens nur symbolisch, mit wenigen Tropfen auf der Stirn des Täuflings.

Dass die in den letzten beiden Jahren abgesagten Taufen nun vielerorts nachgeholt werden und manche Pfarrperson den Anfragen kaum hinterherkommt, zeigt, dass den Menschen Rituale und Bräuche nach wie vor wichtig sind. Sei es, dass sie Halt und Hoffnung geben in unsicheren Zeiten, sei es, dass sie Anlass sind für das Zusammensein mit Familie und Freundeskreis.

Vom Gwunder auf Wasserbräuche

Ich würde gerne mehr wissen, von den Wasserbräuchen und -ritualen anderer Religionen, denn es gibt sie. Es ist entscheidend, mehr voneinander zu wissen, zu versuchen, einander zu verstehen, damit wir einander vertrauen und friedlich miteinander leben können.

Gerade waren die Ostertage, Christinnen und Christen haben der Kreuzigung Jesu gedacht und sich über das Wunder der Auferstehung, des neuen Lebens, gefreut und dies gefeiert. Am Samstag feierten Jüdinnen und Juden Pessach, die Erinnerung an die Befreiung und den Auszug aus Ägypten, der Sklaverei.

Und zurzeit begehen Musliminnen und Muslime Ramadan, sie fasten. Sie essen von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang nichts – und trinken auch nichts. Nicht einmal Wasser. Am 1. Mai werden sie das grosse Fest des Fastenbrechens begehen, Bairam.

Menschen zusammenführen

Wie wäre es, wenn wir Oltnerinnen und Oltner einander einladen würden zu den verschiedenen Feiern, einander zeigen, wie wir unsere Feste begehen und feiern? Mit Menschen über ihre Rituale und Traditionen zu sprechen, bereichert und erweitert den eigenen Horizont enorm.

Es ist wichtig, dass es Orte gibt für diesen Austausch; wie das Cultibo, wo Menschen zusammen kommen, lernen, essen, sprechen, oder wie die Woche der Religionen, in welcher jeweils im November interreligiöse Veranstaltungen stattfinden.

Auch die Schule ist ein Ort der Begegnung und es ist zentral, dass die Ressourcen der Kinder und Jugendlichen – ihr eigenes Wissen um ihre Religion und Traditionen, verstärkt gefördert und ins Gespräch gebracht werden. So wie das Schwimmen zum Lernstoff gehören sollte, in einer Stadt, die so nahe am Wasser gebaut ist, so auch interkulturelle und -religiöse Verständigung.

Nah am Wasser gebaut - ganz ok

Und wenn die Kinder des Bifangschulhauses kurz vor Weihnachten Lieder singen werden, in denen es um Frieden geht, um gutes Zusammenleben und wie sehr wir uns das doch alle wünschen, dann werde ich wieder Tränen in den Augen haben. Ja, ich bin nah am Wasser gebaut. Eigentlich ist das ganz okay in dieser Welt.