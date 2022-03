Mein Olten Mein Konflikt-Olten Konrad Schibli 30.03.2022, 15.00 Uhr

Paul Schwarzl

«Olten wird von seinen Regierungsleuten versaut. Ich finde es eine Frechheit, den Leuten alles in den A**** (im Original ohne Sternchen) zu stecken. Uns wird auch nicht geholfen. Aber naja, man redet eh nur an die Wand und arbeitet weiter bis zum Tod und zahlt, zahlt, zahlt. Hauptsache, der Staat ist zufrieden und glücklich, wir drehen jeden Rappen 10x um.»

Es gibt auch die von der anständigeren Sorte: «Ich bitte sie höflich ein bisschen Hirnschmalz einzusetzen, falls vorhanden». Oder: «Also, du musst gar nicht so böse sein.» Oder ganz simpel: «Ihr seid einfach das Letzte.»

Die wortgewandte Antwort: «Könnten sie ihr ausgeleiertes Spaltungsnarrativ, welches hier absolut fehl am Platz ist, bitte einstellen?»

Auf Exkurs im digitalen Olten

Wie geübte Facebook-Nutzende schon erkannt haben, mache ich heute einen Exkurs ins digitale Olten. Dort gibt es die Olten-Gruppe mit mittlerweile fast 10‘000 Mitgliedern. In dieser vielseitigen, informativen, spannenden und mitunter manchmal sogar lustigen Gesellschaft gibt es neben schönen Bildern von Olten auch Anfragen für Catering-, Coiffeur- und Wimpernverlängerungs-Dienstleistungen.

Es gibt Fragen dazu, wo in Olten und Umgebung denn eine Pulvermischung für Tiramisu gefunden werden kann oder ob jemand jemanden kennt, der im grösseren Umkreis von Olten Zebrafinken züchtet (das ist ein Vogel und kein gestreifter Schuh, wie ich lernte). Oder wusstet ihr, dass es in unserer Stadt einen Buggyfit-Fitnesskurs für Eltern mit Kinderwagen gibt?

Neben nützem und unnützem Wissen und den hilfreichen, wohlwollenden Kommentare herrscht manchmal bitterer Wörter- und Meinungskrieg unter den Schreibenden. Die Aare-Wogen können sehr hoch schlagen – besonders, wenn sich Leute bei Themen wie der Stadt- und Verkehrsplanung, politischen Vorstössen, Abstimmungen, Anlässen, Unfällen und mehr in Rage schreiben.

Wie muss sich der Schreiberling fühlen, wenn er/sie für eine Tirade in die Tasten greift? Kann ich das nachempfinden? Klar: Es gibt Momente, in denen ich Machtlosigkeit verspüre. Als mir zum Beispiel wegen der Corona-Massnahmen wirtschaftlich der Boden unter den Füssen weggezogen wurde.

Eine Entschuldigung an Verwandte und Mitarbeitende

Unweigerlich habe ich eine Opferhaltung eingenommen und mich zum Täter gemacht, indem ich den Verdruss nach draussen – in meinem Fall in mein direktes Umfeld – getragen habe. An dieser Stelle eine Entschuldigung an meine armen Verwandten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ist man ehrlich zu sich selbst, liegt beim «Dampfablassen» der Frust meist ganz woanders. Es ist wie beim Autofahren, wenn einer vor mir mit 10 km/h unter dem Limit auf eine grüne Ampel zufährt und ich dank seinem langsamen Tempo nur noch Rot sehe. So wie ich im mehr oder weniger anonymen Auto (licht-)hupend an der verflixten roten Ampel stehe, nutzt der Angreifer oder die Angreiferin die vermeintliche Anonymität des Internets, um die aufgestaute Wut ungefiltert ins Netz zu schreien.

So eine Ampel-Situation lässt mich aber kalt, wenn ich mir frisch meditiert und fröhlich singend genügend Zeit für meine Reise genommen habe. Meiner Meinung nach kann ich selbst schauen, dass es mir möglichst gut geht und ich nicht an den kleinen und grossen Dingen verzweifle. Auch wenn die Welt um mich herum einzubrechen droht.

Trotzdem gibt es auch einen schönen Aspekt an diesen emotionalen Ausbrüchen in der virtuellen Stadt: die Liebe zu Olten. Olten ist den aggressiven Schreiberlingen so wichtig, dass ihnen jedes Wort recht ist, um ihre Meinung kundzutun und ihre Position zu verteidigen.

Nicht auf Keyboard einhämmern

Diese Energie und Passion braucht es im Parlament, in Vereinen, in Organisationen. Das könnten Menschen sein, die sich für ihre Heimat einsetzen, etwas bewegen und dabei Erfüllung finden. Menschen, die kreativ und konstruktiv handeln, statt destruktiv auf ihr Keyboard einzuhämmern.

…also, macht mal was, ihr Nörgler. Einfach nur am Schreibgerät sitzen und im Zeug herumzuposaunen? Egoismus pur....;-)

Oder ihr macht’s wie ich: Ihr nehmt Gesangsunterricht und beginnt zu meditieren!