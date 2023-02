Mein Olten: Gastkolumne von Gabriela Allemann

Mein Olten Lesen in Olten In der Welt der Buchstaben fühlt sich unsere Kolumnistin daheim. Und bei jenen zwischen den Buchdeckeln sowieso. Sie sei, so sagt sie, ein «Bücherwurm». Gabriela Allemann 08.02.2023, 17.00 Uhr

Der Offene Bücherschrank im Bifang Olten bei seiner Inbetriebnahme im November 2017. Bruno Kissling

Vor einigen Tagen brachte ich Bücher zum Bücherschrank vor dem Bifangschulhaus. In der alten Telefonzelle wurden Regale eingebaut, und das Cultibo betreut den Schrank. Kinder- und Jugendbücher habe ich eingestellt, die nach einmaligem Lesen ihren Dienst geleistet haben; ebenso Krimis und Romane, die ich nun gerne weitergebe.

Denn ja, ich habe eine Schwäche dafür, Bücher zu kaufen, ein eigenes Buch in Händen zu halten. Dafür gebe ich Geld aus – gerne, denn ich finde: Es gibt kaum besser investiertes Geld. Umso schöner, sie anschliessend weitergeben zu können. Bei den E-Books, die ich auch gerne konsumiere, besonders abends, wenn das Licht im Interesse anderer ausgeschaltet ist, ist diese Weitergabe nicht möglich. Und sicher, so praktisch sie auch sind, besonders auch auf Reisen, fehlt mir mit ihnen doch die ganz eigene haptische Erfahrung des Blätterns, der raschelnden Seiten …

Sorgfältig räume ich die Bücher in die dafür vorgesehenen Regale ein und freue mich über die Vielfalt an Literatur, die hier auch heute wieder zu finden ist. Als ich fertig bin, kommt eine ältere Dame mit zwei Büchern und dem Wunsch, sich ein neues Buch mitzunehmen. Für die nachmittägliche Lektüre. Nach einem kurzen Austausch gehen wir beide zufrieden weiter.

Ich mag diese Schränke, die leben von Geben und Nehmen, von Vertrauen und Respekt auch. Die Bücher sind sauber, sie sind – zumeist – gut erhalten. Auch beim Elefantenplatz gibt es einen Bücherschrank, der von einem Verein betrieben wird, und in unserem Quartier findet sich ein kleines, von einer Familie betreutes Bücherregal, aus welchem ich letzthin zwei topaktuelle Romane gefischt habe. (Danke an dieser Stelle für einige Stunden absoluten Lesevergnügens.)

Olten ist eine Literaturstadt. Dass wir in zwei Buchhandlungen in der Altstadt unserer Leidenschaft nachgehen können, ist wunderbar. Dass beide keiner grossen Kette angehören, noch wunderbarer. Diese beiden sind auch aktiv in der Vermittlung der Literatur, geben sich beim jährlichen Buchfestival ein und prägen es mit. Dass auch ein Verlag hier ansässig ist und mit einem Literaturhaus einen Raum für Lesungen und Diskussionen bietet, habe ich erst vor nicht allzu langer Zeit realisiert – Corona …

Und natürlich sind die Bibliotheken als Orte des Lesens für alle, Gross und Klein, von unschätzbarem Wert. Aktuelle Literatur in verschiedenen Formaten, fachlich fundierte Beratung, Inseln der Ruhe zum Reinschnuppern und Eintauchen in Bücher – ich bin gespannt, wohin sich die Bibliotheken weiterentwickeln werden, auch räumlich.

Wenn ich über das Lesen in Olten schreibe, dann dürfen selbstverständlich auch die Schriftstellerwege, mit Stationen in der ganzen Stadt, auf beiden Seiten der Aare, bis hoch zum Tierpark Mühletäli, nicht unerwähnt bleiben. Hier kann gehört werden, was von den Söhnen – und hoffentlich immer mehr auch den Töchtern, bitteschön – der Stadt geschrieben wurde und wird. Kurzgeschichten, lustig, voller Abgründe sowie eine besondere Familientour mit Liedern und Geschichten des 2021 viel zu jung verstorbenen Christian Schenker.

Habe ich etwas vergessen? Bestimmt. Fehlt etwas? Ja. Wie ein Bekannter mir letzte Woche von einem Literaturmuseum erzählte, dachte ich mir, dass das auch in Olten ausgezeichnet passen würde. Denn mein Olten ist wirklich eine Stadt, in der Menschen zum Lesen eingeladen werden. Für mich als Bücherwurm ein Glückstreffer. Lesen lässt mich eintauchen in andere Erfahrungen, Leben. Es ist eine Reise, die ich vom Sofa aus unternehmen kann. Was wären wir ohne Bücher?

Ich auf jeden Fall werde weiter Bücher ausleihen und auch kaufen, als Geschenk an mich selbst und mir lieben Menschen. Ab und an werde ich dann den Bücherschrank aufsuchen und sie weitergeben, die Geschichten, die Abenteuer. Und mich inspirieren lassen von dem, was dort in diesem Moment steht, den vielfältigen Einladungen in neue Welten.

Gabriela Allemann, Olten, ist Pfarrerin und Präsidentin der Evangelischen Frauen Schweiz