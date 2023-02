Gastkolumne «Mein Olten»: Gemütliches Sprechen

Mein Olten Gemütliches Sprechen Wie und warum «Olte» zu «Oute» wird: Das erklärt hier unsere Kolumnistin. Und auch, warum sich der hiesige Bahnhofbuffetdialekt so gemütlich anhört. Lily Diemer Jetzt kommentieren 22.02.2023, 15.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bahnhofbuffetdialekt; gesprochen und gemocht vor allem in Olten Bruno Kissling

Als ich mich letztes Jahr gefragt habe, wohin das «l» in Oute verschwindet (ältere Leserinnen und Leser erinnern sich vielleicht), fiel mir noch deutlicher auf, dass ich von meinem Oltnerumfeld – hier muss ich schon aufpassen, ich meine natürlich Outneromfäud – für meinen Dialekt geneckt werde. Er entspricht nicht dem typischen ortsansässigen Dialekt. So würde ich Sätze wie «Chum schnell, de Zug haltet z Olte» sagen – und nicht etwa «Chum schnäu, de Zug hautet z Oute».

Konsonanten werden stärker betont, was ich schön finde. Klar und deutlich. Ohne mich darauf zu konzentrieren, blieb mein Dialekt stets unverändert: Ein Mischmasch aus vielem. Laut einem Test im Internet gleicht meine Aussprache den Kantonen Aargau, Zürich und Luzern, aber lustigerweise weniger Solothurn oder Bern, wo ich mich die meiste Zeit aufhalte.

Kürzlich zeigte ich zum Himmel. «Log emou, die vele Vögu!» Schlagartig hielt ich inne. Erstaunlich, wie sehr es mir auffiel, wie einfach es mir über die Lippen ging und wie unnatürlich es sich gleichzeitig in meinen Ohren anhörte: Ein Satz, genau so wie er hier ausgesprochen wird. So, als wäre das schon immer meine intuitive Artikulation gewesen.

Kann es sein, dass ich nun, da ich dem Studium zufolge viel Zeit ausserhalb von Olten verbringe, plötzlich zum Dialekt tendiere, den ich zwar nicht selbst gesprochen habe, aber mit Heimat identifiziere? Dass sich also unterbewusst plötzlich der Lokalpatriotismus in der Sprache bemerkbar macht?

Zurück zu der Frage, wohin das «l» verschwindet: Konsonanten können verschwinden und durch Vokale ersetzt werden. In diesem konkreten Fall sprechen wir von der l-Vokalisierung, welche mit Sprachökonomie in Verbindung gebracht werden kann.

Sprachökonomie verändert Sprechen in die Richtung, welche mit dem geringsten Aufwand verbunden ist. Vokale unterscheiden sich durch Tonhöhe, der Mund wird dafür mehr oder weniger geöffnet, die Lippen mehr oder weniger angespannt. Beispielsweise wird Abend zu einem «Obe», für das «o» muss der Mund nicht weit geöffnet werden, und das Silben-Ende wird entweder weggelassen oder abgeschwächt.

Die L-Vokalisierung beschreibt konkret das Phänomen, den Konsonant «l» durch einen Vokal zu ersetzen. Vokale werden ohne Hindernis ausgesprochen, anders als Konsonanten, wo Zunge, Zähne oder Lippen den Luftstrom etwas aufhalten.

Verbindet man diese Phänomene miteinander, könnte man also sagen, dass der Wandel von «Olten» zu «Oute» mit der Vokalisierung des «l» zu einem «u» eine sprachökonomische Sparmassnahme ist. Im Verlauf der Zeit wurde das «n» am Wortende wohl immer häufiger verschluckt, so dass es ganz weggelassen wurde.

Ich würde die steile These aufstellen, dass der Oltnerdialekt einfach ein sehr gemütlicher ist. Sprache fasziniert mich, und ich mag es, mich mit den verschiedenen Arten des Sprechens auseinanderzusetzen. Ob ich mein Studium mal für etwas «Rechtes», wie ich oft gefragt werde, brauchen kann, weiss ich noch nicht.

Aber es hat mir dabei geholfen, eine Antwort auf die Frage zu finden, welche mich schon eine Weile begleitet hat. Dazu kommt der Gedanke, dass nicht nur mein Dialekt ein fremdes Mischmasch ist, sondern die Sprache Oltens durch ihren Ruf als Bahnhofbuffet-Dialekt seit Jahrzehnten von anderen Dialekteinflüssen geprägt wurde.

Olten hat nicht nur einen Eisenbahnknotenpunkt, sondern mit einer Schnittmenge verschiedener Dialekte – und ausgeprägter l-Vokalisierung – eine gemütliche Sprache. Ich muss zugeben, am letzten Eishockeymatch fiel mir auf, dass es sich leichter «Hopp, Oute!» rief, was genauso schön ist wie betonte Konsonanten.

Diese Erkenntnis ist etwas, was ich Olten gerne zuschreiben würde: sich von anderen, guten Dingen inspirieren zu lassen und Veränderung zu begrüssen, besonders wenn sie in die «ringere» Richtung leiten und das Leben, aber auch die Kommunikation, einfacher und angenehmer machen.

Lily Diemer, Olten, ist Studentin der Germanistik

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen