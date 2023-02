Christoph Rast über die Fasnacht auf der «anderen» Stadtseite

Mein Olten Fasnacht auf der «anderen» Stadtseite Unser Autor glaubt an die integrative Kraft der närrischen Tage. Und darüber hinaus auch – irgendwann – an die Überwindung der innerstädtischen Grenzen, von Aare und Bahnlinie gezogen. Christoph Rast 14.02.2023, 16.00 Uhr

Trommler- und Pfiffer-Umzug bei Fackelschein in der Oltner Altstadt (Archiv). Bruno Kissling

Die Welt fliegt uns um die Ohren, Fake News gehören zum Alltag. Was stimmt? Was ist erfunden? Letztlich wissen wir es nicht, ausser wir sehen oder erleben etwas ganz persönlich. Alte Institutionen zerbröseln vor unseren Augen. Das Kapuzinerkloster in Olten wird aufgelöst, auch andere Kirchen machen dicht. Wieder herrscht Krieg in Europa, Russland zerstört Schulen und Spitäler, ein Erdbeben biblischen Ausmasses vernichtet Städte, Dörfer, ganze Landschaften.