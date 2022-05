Mein Olten Die verschiedenen Oltner «Bubbles» Stephan Felder 18.05.2022, 16.30 Uhr

«Wir allen bilden gemeinsam die ‹Bubble› der Oltnerinnen und Oltner», sagt unsere Kolumnist. Bruno Kissling

Was macht eine Kleinstadt aus? Alex Capus schrieb in seinem Buch «Der König von Olten», dass Zürich oder Berlin «auch nichts weiter sind als zehn oder hundert Mal Olten hintereinander». Das trifft zweifellos zu, nur ist es aber umgekehrt auch so, dass sich Olten trotz seiner geringen Grösse zusätzlich x-beliebig auseinanderdividieren lässt.

Die Aare trennt die Bewohner der rechten Stadtseite von den Einwohnern der linken Stadtseite. Es gibt die Fasnächtler, die Politiker, die Eishockeyfans, die alternative Szene, die Kunstliebhaber. Senioren verkehren an anderen Orten als Jugendliche, junge Eltern haben ein anderes Umfeld als Personen ohne Kinder.

«Bubble» nennt man den Kreis, in dem man sich bewegt auf neudeutsch; ein Ausdruck aus Social Media, der das Zusammenleben in einer Kleinstadt treffend beschreibt. Die «Bubble» ist eine soziale Peer-Group aus Menschen mit gleichen Interessen.

Welcher Bubble gehören Sie an?

Sie spielen Landhockey oder Handball? Sie sind aktiv in einer Guggenmusik? Dann bewegen Sie sich in der entsprechenden «Bubble». Selbstverständlich können sich die Peer-Groups überschneiden. Ein Eishockeyfan kann ebenso ein Fasnächtler sein; ein Künstler der alternativen Szene angehören. Und für Politiker ist ohnehin ratsam, sich in möglichst vielen «Bubbles» zu bewegen, um maximale Bekanntheit zu erlangen und damit die Wahlchancen zu erhöhen.

Den «Bubbles» hängt oft das negative Stigma an, dass man die Sichtweisen und Anliegen der Personen ausserhalb dieses Kreises nicht richtig wahrnimmt. Trifft das auf mich zu? Beruflich bedingt kenne ich die Wünsche und Ansprüche der Eishockeyfans. Ich kenne diverse Personen aus dem fasnächtlichen Umfeld und weiss daher, was diese «Bubble» beschäftigt, auch wenn ich selber nicht aktiv an der Fasnacht mitmache.

Als Vater zweier kleiner Kinder kenne ich die Sorgen, Ängste und Bedürfnisse der Gruppe der jungen Eltern. Als Velofahrer ärgere ich mich über die schlechte Verbindung der beiden Stadtseiten und nicke stumm dem Ranking zu, das Olten zur velounfreundlichsten Kleinstadt der Schweiz «gekürt» hat.

Seltene Einblicke

Weiss ich aber, was die Senioren in dieser Stadt beschäftigt? Kenne ich die Bedürfnisse der Künstler, der Stadtmusikanten, der Gastronomen oder der Naturfreunde? Natürlich bekomme ich ab und an mit, was die jeweilige «Bubble» beschäftigt – schliesslich bin ich digital und offline gut vernetzt. Aber so richtige Einblicke in die Sorgen und Bedürfnisse jener Gruppen kriege ich nur selten.

Würde mich überhaupt interessieren, was diese Personen beschäftigt? Und wie! Schliesslich bilden wir alle gemeinsam die «Bubble» der Oltnerinnen und Oltner.

Natürlich ist es aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen niemandem möglich, bei jeder Peer-Group mitzumachen. Dazu kommt, dass die Interessen der Menschen nun mal unterschiedlich sind; und das ist auch gut so, denn nur Vielfalt macht das Leben spannend und eine Stadt lebenswert.

Zuhören erweitert den Horizont

Was man aber tun kann: Zuhören, wann immer man mit einer Person aus einer anderen «Bubble» ins Gespräch kommt. Verständnis für die entsprechenden Sorgen und Bedürfnisse aufbringen. Mithilfe anbieten, wenn man die eigenen Fähigkeiten in einer fremden Peer-Group einbringen kann.

Denn das erweitert den eigenen Horizont ungemein. Und es fördert das friedliche Zusammenleben zwischen den verschiedenen Gruppen. Die Kleinstadt bietet dafür den idealen Boden, weil man hier zwangsläufig mit Personen aus anderen «Bubbles» in Kontakt kommt. Das ist eine grosse Chance – und genau das macht für mich eine Kleinstadt aus.