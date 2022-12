Mein Olten Den Frieden suchen Gabriela Allemann 07.12.2022, 18.00 Uhr

«Frieden auf Erden, unter den Menschen ...» Mit der Geburt des kleinen Kindes komme der Frieden in die Welt. Cynthia Mira

«… Frieden auf Erden, unter den Menschen …» So verkündet es der Engel in der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium. Mit der Geburt des kleinen Kindes, so hören die erschrockenen Hirten und Hirtinnen, die sich in der Nacht auf dem Feld um ihre Schafe kümmern, komme der Frieden in die Welt. Und sie machen sich sofort auf den Weg, um das Kind, diesen lange ersehnten König des Friedens, zu suchen und zu sehen.

Wie sehr auch ich ihn mir ersehne, den Frieden! Und wie weit weg er erscheint. Weiter als je mit dem Angriffskrieg Russlands, sind wir versucht zu sagen; einer Art von Krieg, die wir in Europa überwunden glaubten.

Fassungslos zurückgelassen

Die Eindeutigkeit und Brutalität des Angriffs liess und lässt uns fassungslos zurück. Und lässt uns manchmal auch vergessen, dass es an viel zu vielen Orten dieser Welt bewaffnete Konflikte – Kriege – gibt; Menschen, die verwundet und getötet werden. Und Menschen, die fliehen vor dieser Gewalt, die ihr Leben und das ihrer Kinder anders und damit anderswo gestalten möchten.

Dass ihnen dieser so nachvollziehbare Wunsch oft schwer bis unmöglich gemacht wird – auch das ist alles andere als friedvoll.

Frieden auf Erden. Die Weihnachtsbotschaft spricht jedes Jahr mitten in unsere Welt. Wir hören die Geschichte und wollen diesem Zuspruch glauben. Auch wenn wir wissen, wie wenig es Frieden wurde mit dieser Geburt damals vor 2000 Jahren.

Sich arrangieren mit dem Zustand der Welt?

Aber gibt es denn eine Alternative? Können wir den Wunsch nach Frieden aufgeben? Sollen wir uns arrangieren mit dem Zustand der Welt? Mit all der Gewalt, den Verletzungen, den Vertreibungen, dem Tod, der Unfrieden mit sich bringt, im Kleinen und im Grossen?

In Olten wird jede Woche gebetet für den Frieden. Seit acht Jahren lädt die Offene Kirche Region Olten am Donnerstagmorgen ein zu zwanzig Minuten Singen, Gedanken, Stille und Gebet. Es ist eine Oase, diese Zeit des gemeinsamen Einstehens, des geteilten Bittens, dass Friede sei auf Erden – überall auf dieser Welt.

Dieses und das letzte Jahr wurde das Gebet in der Woche der Religionen interreligiös gestaltet und in dieser Haltung wird der starke Wunsch spürbar, dass Religion Quelle des friedlichen Miteinanders sei. Und es ist nicht nur Wunsch, sondern hier auch Realität: Religionen leben friedlich miteinander, in gutem Einvernehmen.

Im Januar wird es ein Treffen geben für alle Interessierten zum Austausch miteinander, über Fragen, die sich allen Menschen stellen, die aber mit unterschiedlichem religiösem Hintergrund je nachdem unterschiedlich beantwortet werden – oder auch nicht. Das Gemeinsame soll gepflegt, das Unterschiedliche benannt und wahrgenommen werden, respektvoll.

Suchen – und das Sehnen danach nicht loslassen

Das ist ganz konkrete Friedensarbeit. Den Frieden suchen, das Sehnen nicht loslassen und auch nicht lächerlich machen lassen von denen, die dieses Sehnen naiv nennen, realitätsfern. Ist es nicht vielmehr zynisch, als unabänderlich hinzunehmen, dass kein Friede ist?

Am Tag der Menschenrechte nächsten Samstag laden verschiedene aktive Gruppen aus Olten und der Umgebung ein zum Reden, Licht, Stille. Sie mahnen: Menschenrechte werden überall auf der Welt missachtet. In massiver und in subtiler Formen.

Es braucht das Hinsehen und Hinstehen, von jedem und jeder Einzelnen und von denen, die Verantwortung und Macht haben. Inmitten des Trubels des Adventsdorfes ein Moment der Besinnung, der Hinwendung zu den Menschen, die wenig Grund haben zu Freude und Ausgelassenheit.

«Frieden auf Erden, unter den Menschen …» Auch dieses Jahr werden wir die Worte hören, in einem der Weihnachtskonzerte, in einem Gottesdienst, bei der Feier zur Ankunft des Friedenslichtes aus Bethlehem. Die Botschaft, dass Friede sein soll, dass er unerwartet kommt, in einem kleinen Kind, geboren in einem Stall.

An der Hoffnung festhalten

Sie ermutigt uns, an der Hoffnung festzuhalten, einer Hoffnung, die über Optimismus hinausgeht. Sie bestärkt uns darin, unsere Verantwortung wahrzunehmen und uns aufzumachen, um den Frieden zu suchen. In unseren Familien, in Olten, in der Welt.