Mein Olten Das alte Andermatt war ein Olten der Alpen Thomas Knapp 06.04.2022, 20.00 Uhr

Das Dorf Andermatt mit dem Urserntal im Skigebiet Andermatt-Oberalp-Sedrun. Urs Flueeler / KEYSTONE

Eigentlich wollte ich einen Text über die grösstenteils guten Auftritte des EHC Olten schreiben. Dann kam mir am Wochenende die «NZZ am Sonntag» in die Quere.

Unter dem Titel «Das verkaufte Dorf» schrieb die Journalistin Franziska Pfister über den Verkauf des Skigebiets in Andermatt von Samih Sawiris an die Amerikaner des Vail Resorts. Mein Blick fällt zuerst auf den Zwischentitel «Das Olten der Alpen». Weiter lese ich Sätze, die mich leicht irritiert zurücklassen: «Das alte Andermatt war ein Olten der Alpen. Ein vernachlässigter Flecken in einer Region, welche die Romands ‹la Suisse primitive› nennen».

Mir gehen viele Dinge durch den Kopf. Kennt die Journalistin Olten nur vom Hörensagen? Wurde sie von Rita im «Tiger» abserviert, als sie über Mittag eine Röschti bestellen wollte (die gibt’s halt nur abends). Oder hat sie eine riesige Enttäuschung in Verbindung mit Olten zu verarbeiten? Oder bloss eine Zugverbindung beim Umsteigen verpasst? Wir wissen es nicht.

Vor Sawiris war Andermatt nicht mondän, es hatte viel Militär, dafür wenig bebaute Landschaften und für Einheimische noch bezahlbaren Wohnraum. Letzteres trifft auch auf Olten zu. Meinte die Journalistin es gar nicht böse? Wir in Olten würden ja erröten, hätte sie geschrieben: «Das neue Andermatt ist ein Olten der Alpen.» Aber dann gäbe es in Olten heute wohl auch keinen bezahlbaren Wohnraum mehr.

Je mehr ich darüber sinniere, desto intensiver schweifen meine Gedanken zum EHCO. Einst wurden wir als graue Mäuse tituliert, bis ein gewiefter Marketingstratege den Mäusen Power verlieh. Vielleicht sollten die Touristiker Olten nicht nur als Literaturstadt, sondern auch als Alpenstadt vermarkten. Denn schliesslich sehen wir bei guter Fernsicht von der Bahnhofbrücke Eiger, Mönch und Jungfrau. Auch die Mäuse gehen in dieser Saison recht hoch hinaus.

Meine frühesten Erinnerungen an den EHCO reichen weit zurück. Da war das Kleinholzstadion noch keine Kunsteisbahn, erst 1976 nämlich wurde das Eisfeld überdacht. Mein Vater nahm mich einmal an einen Match mit. Es fielen dicke Schneeflocken und auf jeder Seite zwei Tore. Ich glaube, wir spielten gegen den SCB. Und in der zweiten Drittelpause wärmte mich ein heisser Tee.

Seit diesem Abend bin ich mit dem EHCO mal mehr, mal weniger verbunden. Am Donnerstag haben die Powermäuse gegen La Chaux-de-Fonds den dritten Matchpuck für die Finalqualifikation. Sollten sie erneut verlieren, käme es am Samstag im Kleinholz zur «Belle». Es gibt eben für einen richtigen Fan nichts Schöneres als ein Entscheidungsspiel in einer Play-off-Serie. Die Deutung des Namens «bell» (Glocke) könnte auch aus dem Englischen stammen. Will heissen: Es wird die letzte Runde eingeläutet.

Für Spannung ist auch bei der Klärung des Satzes «Das alte Andermatt war ein Olten der Alpen» gesorgt. Vielleicht sollte ich Franziska Pfister mal zu einem EHCO-Match einladen. Vorher würden wir bei Rita eine feine Röschti essen. Nach längerem Überlegen stört mich dieser Vergleich mit Andermatt gar nicht mehr. Es hätte aber heissen müssen: «das» Olten der Alpen. Denn Olten ist einzigartig und nicht «ein» beliebig austauschbarer, vernachlässigter Flecken.